BPM或Workflow各有哪些優缺點？選對管理系統提升工作效率，讓公司營運事半功倍

文：Vicky

BPM（Business Process Management）中文翻譯為企業管理系統，為透過系統化地控管業務流程和步驟，並將其最佳化與透明化，以提升管理成效。

Workflow工作流程系統則是，透過系統幫助企業自動化定義、執行和管理內部從開始到完成的過程，在對的時間連結到對的人員和資訊，以協助團隊在過程中交換資訊、達成目標。

BPM優點

1. 簡化工作流程，提升效率

BPM不僅有助企業簡化業務流程，還能以自動化的方式解決繁瑣的任務，加上它使流程標準化，因此員工可以在既定的框架內更有效率地工作，從而加快決策過程並降低人為錯誤的風險。

此外，BPM也兼具分析監控的功能，管理層能藉此追蹤部門、個人執行的情況，有效提升生產力和盈利能力。

2. 優化內部規章，維持競爭力

透過BPM分析流程，找出讓工作窒礙難行的癥結點，以優化內部規章、提升工作效率， 企業也能藉此節省人工時間。

同時，它還可以幫助企業變得更加敏捷，使他們能夠快速跟上市場的變化，保持競爭力。

3. 提供更好的客戶服務與體驗

當企業流程高效且準確時，能為客戶帶來更好的客戶服務，提升其再次光臨的可能性。另外，BPM有助企業更好地了解客戶的需求及偏好，從而創造出滿足這些需求的產品和服務。

BPM缺點

1. 缺乏溝通

溝通在企業的任何階段都相當重要。由於BPM將工作流程分離，因此各部門員工之間可能會有缺乏溝通的問題。

2. 管理不善和資金流失

只有正確使用企業管理系統才能充分發揮其優點。若是沒有正確使用，將導致資金和其他資源嚴重損失。

儘管BPM的費用是多數企業能負擔得起的，但它並不便宜，如果能善加使用，即能為企業帶來雙倍的效果。

Workflow優點：

1. 強化問責制，提高即時可視度

有效的工作流程能在對的時間串連到對的人員和資訊，團隊裡的成員皆能明確地知道這項工作由誰負責、期限為何，藉此提高專案的可視度，準確規劃及分配任務和資源，並根據所需擴大或縮小工作規模，減少工作延遲的問題。

2. 提升營運效率

藉由系統自動連結對的人員和資料，團隊得以節省大量發送電子郵件和使用多種工具更新進度的時間，從而提升效率和生產力。

3. 減少錯誤

當任務的重複性越高，員工就越容易失去注意力並且犯錯誤。手動流程不僅耗時，而且還容易出錯。透過使用Workflow將數據自動化輸入和批准，即能避免人為錯誤。

Workflow缺點

1. 缺乏溝通

由於管理和任務的分配都經由Workflow系統完成，這將導致員工間缺乏人際交流，可能會為工作環境帶來負面影響。

2. 需要定期維護、花額外時間學習

每個Workflow系統都有其獨特的工作方式，加上系統不時需要升級或更新，因此員工不得不需要花額外的時間學習如何使用，才能發揮其最大優勢。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

提升工作流程效率，該選擇BPM還是Workflow？

相似之處

Workflow和BPM都用於簡化工作

可用於各種類型的業務和組織流程

有助於提高營運效率、減少混亂並節省時間

由於都是透過系統完成，導致員工之間有缺乏溝通的問題

差異

相較之下，Workflow與單個任務有關，而BPM則是側重於整個業務流程

BPM關注的不僅僅是個人目標，也側重於報告生成及分析

Workflow是BPM的一部分，但反之則不然

由於每個企業的狀況皆不一樣，對於該選擇Workflow還是BPM沒有絕對的標準答案，若只希望將單個部門的流程最佳化，那麼Workflow系統會是個不錯的選擇，但如果企業的目標是要整合多個部門的流程、提高溝通效率，並將其優化，那麼則會推薦使用BPM。

無論選擇採用哪種系統，只要與企業的目標保持一致，即是正確的決定。

Workflow產品已導入BPM管理系統的觀念

事實上，過去被視為電子簽核、以表單為主的Workflow產品，現已普遍導入BPM的概念，改以流程為主軸的架構。

同時，企業對於Workflow產品的關注焦點也逐漸從無紙化的數位文件、追蹤表單的處理狀態，轉為整合既有的系統，以提升企業整體運作效率和優化管理流程。

根據研究顯示，員工平均每年花費超過21天的時間，在從事瑣碎或重複性的工作。

為此，COMMEET的費用管理系統，提供彈性化的報銷流程設計，不僅有助企業自訂流程通知、加簽特定人員，也適用於報銷、簽呈、跨部門簽核等場景，為企業節省資源與時間，實現企業效率高速化。

本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文刊登於此

原標題： BPM與 Workflow的不同？選對管理系統，營運事半功倍！

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航