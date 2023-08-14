BPM或Workflow各有哪些優缺點？選對管理系統提升工作效率，讓公司營運事半功倍
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根據研究顯示，員工平均每年花費超過21天的時間，在從事瑣碎或重複性的工作。因此BPM與Workflow就可以幫助系統化地控管業務流程和步驟，協助團隊在過程中交換資訊，更快達成目標。
文：Vicky
BPM（Business Process Management）中文翻譯為企業管理系統，為透過系統化地控管業務流程和步驟，並將其最佳化與透明化，以提升管理成效。
Workflow工作流程系統則是，透過系統幫助企業自動化定義、執行和管理內部從開始到完成的過程，在對的時間連結到對的人員和資訊，以協助團隊在過程中交換資訊、達成目標。
BPM優點
1. 簡化工作流程，提升效率
BPM不僅有助企業簡化業務流程，還能以自動化的方式解決繁瑣的任務，加上它使流程標準化，因此員工可以在既定的框架內更有效率地工作，從而加快決策過程並降低人為錯誤的風險。
此外，BPM也兼具分析監控的功能，管理層能藉此追蹤部門、個人執行的情況，有效提升生產力和盈利能力。
2. 優化內部規章，維持競爭力
透過BPM分析流程，找出讓工作窒礙難行的癥結點，以優化內部規章、提升工作效率， 企業也能藉此節省人工時間。
同時，它還可以幫助企業變得更加敏捷，使他們能夠快速跟上市場的變化，保持競爭力。
3. 提供更好的客戶服務與體驗
當企業流程高效且準確時，能為客戶帶來更好的客戶服務，提升其再次光臨的可能性。另外，BPM有助企業更好地了解客戶的需求及偏好，從而創造出滿足這些需求的產品和服務。
BPM缺點
1. 缺乏溝通
溝通在企業的任何階段都相當重要。由於BPM將工作流程分離，因此各部門員工之間可能會有缺乏溝通的問題。
2. 管理不善和資金流失
只有正確使用企業管理系統才能充分發揮其優點。若是沒有正確使用，將導致資金和其他資源嚴重損失。
儘管BPM的費用是多數企業能負擔得起的，但它並不便宜，如果能善加使用，即能為企業帶來雙倍的效果。
Workflow優點：
1. 強化問責制，提高即時可視度
有效的工作流程能在對的時間串連到對的人員和資訊，團隊裡的成員皆能明確地知道這項工作由誰負責、期限為何，藉此提高專案的可視度，準確規劃及分配任務和資源，並根據所需擴大或縮小工作規模，減少工作延遲的問題。
2. 提升營運效率
藉由系統自動連結對的人員和資料，團隊得以節省大量發送電子郵件和使用多種工具更新進度的時間，從而提升效率和生產力。
3. 減少錯誤
當任務的重複性越高，員工就越容易失去注意力並且犯錯誤。手動流程不僅耗時，而且還容易出錯。透過使用Workflow將數據自動化輸入和批准，即能避免人為錯誤。
Workflow缺點
1. 缺乏溝通
由於管理和任務的分配都經由Workflow系統完成，這將導致員工間缺乏人際交流，可能會為工作環境帶來負面影響。
2. 需要定期維護、花額外時間學習
每個Workflow系統都有其獨特的工作方式，加上系統不時需要升級或更新，因此員工不得不需要花額外的時間學習如何使用，才能發揮其最大優勢。
提升工作流程效率，該選擇BPM還是Workflow？
相似之處
- Workflow和BPM都用於簡化工作
- 可用於各種類型的業務和組織流程
- 有助於提高營運效率、減少混亂並節省時間
- 由於都是透過系統完成，導致員工之間有缺乏溝通的問題
差異
- 相較之下，Workflow與單個任務有關，而BPM則是側重於整個業務流程
- BPM關注的不僅僅是個人目標，也側重於報告生成及分析
- Workflow是BPM的一部分，但反之則不然
由於每個企業的狀況皆不一樣，對於該選擇Workflow還是BPM沒有絕對的標準答案，若只希望將單個部門的流程最佳化，那麼Workflow系統會是個不錯的選擇，但如果企業的目標是要整合多個部門的流程、提高溝通效率，並將其優化，那麼則會推薦使用BPM。
無論選擇採用哪種系統，只要與企業的目標保持一致，即是正確的決定。
Workflow產品已導入BPM管理系統的觀念
事實上，過去被視為電子簽核、以表單為主的Workflow產品，現已普遍導入BPM的概念，改以流程為主軸的架構。
同時，企業對於Workflow產品的關注焦點也逐漸從無紙化的數位文件、追蹤表單的處理狀態，轉為整合既有的系統，以提升企業整體運作效率和優化管理流程。
根據研究顯示，員工平均每年花費超過21天的時間，在從事瑣碎或重複性的工作。
為此，COMMEET的費用管理系統，提供彈性化的報銷流程設計，不僅有助企業自訂流程通知、加簽特定人員，也適用於報銷、簽呈、跨部門簽核等場景，為企業節省資源與時間，實現企業效率高速化。
本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文刊登於此
原標題： BPM與 Workflow的不同？選對管理系統，營運事半功倍！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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