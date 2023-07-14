特斯拉與印度協商蓋電動車廠年產50萬輛，再傳鴻海、台積電將助莫迪打造本土半導體供應鏈
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印度是否能取代中國的製造地位，一直是近來產業界討論的焦點。隨著越來越多消息顯示，全球大廠正積極在印度打造供應鏈，作為日後開拓印太市場的基地。
疫情後中國經濟走向不振，而印度卻趁勢崛起，股市創下歷史新高，「印度製造」成為矚目焦點。近日傳出電動車巨擘特斯拉（Tesla）再和印度政府協商，規劃年產能50萬輛電動車。此外印度媒體同時披露鴻海、台積電等，將合作建半導體廠，打造本土完整產業生態系。
特斯拉再和印度協商，規劃年產能50萬輛電動車廠
自從疫情後，全球產業進行重整，全球分工轉為地緣政治生產，而作為世界工廠的中國，面臨外資企業出走的困境，隨之而來的是擁有人口紅利、軟體人才等優勢的印度崛起。
印度Sensex指數於今（2023）年7月一舉跨過6.5萬點，創下歷史新高，儼然成為全球產業和投資市場矚目的焦點。事實上，據國際貨幣基金會（IMF）預測，印度經濟規模於2027年將達到5.4兆美元，成為全球第三大經濟體。
印度經濟成長率預計也將維持高成長，2030年前仍可維持GDP年增率7%左右的成長動能。
隨著印度內需市場提振，傳出越來越多消息國際大廠至當地設廠。根據印度媒體《印度時報》（The Times of India）報導指出，特斯拉將在印度設廠。
報導指出，特斯拉已經和印度展開協商，規劃年產能為50萬台的純電動車（EV）工廠，售價定為200萬印度盧比（2.5萬美元），這個價格是印度最便宜電動車MG Comet的2以上，另外和最暢銷電動車車款Nexon EV則貴出50萬印度盧比
許久前，特斯拉早有進軍印度的企圖，盼能以其作為印太區域的出口基地，而去年印度政府拒絕降低進口關稅及增補助而告吹；如今，又傳出相關風聲，也有確切的產能及售價資訊，引起外界相當關注。
一名印度官員透露，政府試圖說服特斯拉，從配合的供應商轉而向當地生態圈採買零件。
印度製造：傳鴻海、台積電等將建半導體廠
印度的政策非常明確，奉行「印度製造」，盡可能先取代中國的低階零組件、組裝等，隨技術穩定上升後，再逐步擴建中高階零組件，拉近和中國製造技術的距離。
電子零組件業內人士向我們分析，印度要求特斯拉使用當地零組件，也可能要求部分的「技術轉移」，而這必然牽涉到台廠。
無獨有偶，特斯拉傳出設廠消息後，今（14）日印度的經濟時報（Economic Times）傳出，組裝大廠鴻海和半導體龍頭台積電，它們將和日本半導體公司TMH洽談在印度建立半導體工廠的技術與合資合作事宜。不過，鴻海、台積電與TMH皆未回應此消息。
業內人士認為，電動車已經是未來的趨勢，在淨零碳排的情況下，各國已經訂出時間表，而傳統燃油車遭汰換電動車是既定政策，以印度而言，大量的半導體是電動車發展的關鍵，此外，它們設定2070年的淨零排放目標，除了將發展電動車以外，也大量採用太陽能作為新能源。
因此，無論是電動車，還是太陽能當前印度必須打造儲能、半導體和組裝等生態系，這些恰巧都是台灣擅長的產業。業內人士強調，春江水暖鴨先知，這兩年台灣舉辦工具機展、電腦展和電動車展等多個展覽，可以發現許多印度業者來台取經並尋求合作。
他進一步說明，「印度業者來台比例明顯拉高，而中國則受限於兩岸情勢開始減少，兩者對比下非常明顯。」未來，預計將有更多台商如電子五哥（廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩）擴大由中國轉向印度的趨勢，這是這些台灣業者再次發展的契機。
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核稿編輯：翁世航
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。