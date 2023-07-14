特斯拉與印度協商蓋電動車廠年產50萬輛，再傳鴻海、台積電將助莫迪打造本土半導體供應鏈

疫情後中國經濟走向不振，而印度卻趁勢崛起，股市創下歷史新高，「印度製造」成為矚目焦點。近日傳出電動車巨擘特斯拉（Tesla）再和印度政府協商，規劃年產能50萬輛電動車。此外印度媒體同時披露鴻海、台積電等，將合作建半導體廠，打造本土完整產業生態系。

特斯拉再和印度協商，規劃年產能50萬輛電動車廠

自從疫情後，全球產業進行重整，全球分工轉為地緣政治生產，而作為世界工廠的中國，面臨外資企業出走的困境，隨之而來的是擁有人口紅利、軟體人才等優勢的印度崛起。

印度Sensex指數於今（2023）年7月一舉跨過6.5萬點，創下歷史新高，儼然成為全球產業和投資市場矚目的焦點。事實上，據國際貨幣基金會（IMF）預測，印度經濟規模於2027年將達到5.4兆美元，成為全球第三大經濟體。

印度經濟成長率預計也將維持高成長，2030年前仍可維持GDP年增率7%左右的成長動能。

隨著印度內需市場提振，傳出越來越多消息國際大廠至當地設廠。根據印度媒體《印度時報》（The Times of India）報導指出，特斯拉將在印度設廠。

報導指出，特斯拉已經和印度展開協商，規劃年產能為50萬台的純電動車（EV）工廠，售價定為200萬印度盧比（2.5萬美元），這個價格是印度最便宜電動車MG Comet的2以上，另外和最暢銷電動車車款Nexon EV則貴出50萬印度盧比

許久前，特斯拉早有進軍印度的企圖，盼能以其作為印太區域的出口基地，而去年印度政府拒絕降低進口關稅及增補助而告吹；如今，又傳出相關風聲，也有確切的產能及售價資訊，引起外界相當關注。

一名印度官員透露，政府試圖說服特斯拉，從配合的供應商轉而向當地生態圈採買零件。

印度製造：傳鴻海、台積電等將建半導體廠

印度的政策非常明確，奉行「印度製造」，盡可能先取代中國的低階零組件、組裝等，隨技術穩定上升後，再逐步擴建中高階零組件，拉近和中國製造技術的距離。

電子零組件業內人士向我們分析，印度要求特斯拉使用當地零組件，也可能要求部分的「技術轉移」，而這必然牽涉到台廠。

無獨有偶，特斯拉傳出設廠消息後，今（14）日印度的經濟時報（Economic Times）傳出，組裝大廠鴻海和半導體龍頭台積電，它們將和日本半導體公司TMH洽談在印度建立半導體工廠的技術與合資合作事宜。不過，鴻海、台積電與TMH皆未回應此消息。

業內人士認為，電動車已經是未來的趨勢，在淨零碳排的情況下，各國已經訂出時間表，而傳統燃油車遭汰換電動車是既定政策，以印度而言，大量的半導體是電動車發展的關鍵，此外，它們設定2070年的淨零排放目標，除了將發展電動車以外，也大量採用太陽能作為新能源。

因此，無論是電動車，還是太陽能當前印度必須打造儲能、半導體和組裝等生態系，這些恰巧都是台灣擅長的產業。業內人士強調，春江水暖鴨先知，這兩年台灣舉辦工具機展、電腦展和電動車展等多個展覽，可以發現許多印度業者來台取經並尋求合作。

他進一步說明，「印度業者來台比例明顯拉高，而中國則受限於兩岸情勢開始減少，兩者對比下非常明顯。」未來，預計將有更多台商如電子五哥（廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩）擴大由中國轉向印度的趨勢，這是這些台灣業者再次發展的契機。

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核稿編輯：翁世航