《醫解糖尿病》：孕媽咪不必太緊張，其實，妊娠糖尿病不完全是糖尿病

文：莊武龍

妊娠糖尿病×控制血糖，拒當「糖媽咪」！

雯雯是一名30歲的孕媽咪，初次懷孕的她，對於新生命的到來感到相當開心，因此對於每一項產檢內容都極為重視，就連被大家戲稱是「大魔王」的妊娠糖尿病篩檢――「喝糖水」，也毫不猶豫地喝下去。沒想到檢測結果發現血糖數值太高，被婦產科轉到我的門診，進一步評估。

其實，妊娠糖尿病不完全是糖尿病，它算是一種血糖代謝異常的狀態。

「醫生，我該怎麼辦？」診斷出妊娠糖尿病的媽媽不用太過緊張，因為90％的孕婦只要透過健康的飲食跟運動調整就好了，只有10％不到的孕婦需要吃藥、打針來控制血糖。

一般而言，糖尿病驗血糖是飯前一次跟飯後兩小時，但是有些妊娠糖尿病的患者，因為血糖代謝異常比較輕微，血糖最高點是在飯後一小時，所以可能會先請她檢驗血糖高峰期是在飯後一小時，還是兩小時，之後才固定驗血糖的時間。

這部分跟一般糖尿病不太一樣，因為一般糖尿病患者因為有胰島素阻抗，血糖在飯後兩小時後，才有下降的趨勢，而正常人是飯後一小時開始下降，在飯後兩小時檢驗到的血糖會比飯後一小時來得低。妊娠糖尿病則不一定，有的人是飯後兩小時才開始下降，也有人飯後一小時就開始降了，所以有時候可能會驗飯後一小時，才會驗出高點。

血糖失控，危害孕婦與嬰兒的生命

「為什麼我會有妊娠糖尿病？」其實，並不是所有孕婦都會有這樣的情況。

有些孕婦可能是因為懷孕時荷爾蒙發生變化，身體的壓力也跟著變大，產生了血糖代謝異常，也有一些孕婦是因為年紀大，具有糖尿病家族病史、肥胖、多囊性卵巢症候群（Polycystic ovary syndrome, PCOS），或是本來就快糖尿病了，只差臨門一腳，再加上懷孕的荷爾蒙及壓力變化，讓血糖特別容易升高，導致妊娠糖尿病。

目前有些研究指出：「孕婦在懷孕期間，若有注意含糖飲食的攝取跟運動調理，發生妊娠糖尿病的機率就會下降，且日後發生糖尿病的機會也會跟著降低。」因此不需要太過緊張，只要願意監控血糖並搭配飲食，通常都能穩定控制。

當雯雯到我的門診再做糖水檢測時，卻仍沒有通過，經詢問之後，發現雯雯在口渴時，常常會買一杯含糖飲料慢慢喝，加上平時三餐以米飯、麵食為主，少吃肉類、蔬菜，我就建議在攝取熱量的同時，也要控制含糖比例，從改善飲食習慣做起，戒除含糖飲料，並且請她定期回門診檢測血糖的控制狀況。

大部分妊娠糖尿病的病人沒有症狀，但孕婦如果遲遲無法控制血糖，肚子裡的胎兒就可能成為巨嬰，在生產時，風險就會比較高，以及孩子的肥胖機率，也可能會比較高，影響到日後的健康。

所以，目前會讓懷孕婦女篩檢血糖代謝有沒有異常，如果代謝發現異常現象，就需要做飲食介入跟運動的調理。

孕期體重應在合理範圍，過重過輕都不好！

雯雯在懷孕期間，因為「一人吃兩人補」的想法，卻補過頭，讓體重增加太快，也是讓她罹患妊娠糖尿病的原因之一。

妊娠糖尿病的病人也可能因為過胖，導致難產，造成生命危害。即使血糖控制得好，體內多了一個生命體，本來就會稍微增加體重，只要控制在合理範圍內，孕婦體重增加沒有不好。

「醫生，那我該怎麼辦呢？」注意平時飲食的總熱量，如果肚子裡的胎兒判定過輕，也要注意醣類的攝取，以及總熱量的攝取是否足夠，並不是罹患妊娠糖尿病之後，就斷絕所有醣類或一味地少吃。醣類吃得太少，反而可能會產生酮酸，甚至傷害胎兒的腦部發育。

若長期總熱量攝取嚴重不足，生下來的胎兒可能會有體重過輕、發育不足的風險。

對孕婦來說，只要控制好血糖上升的幅度，讓自己營養均衡，胎兒營養也才會均衡！

在雯雯認真控制血糖的半年後，終於順利產下一名白白嫩嫩的嬰兒。不過，生產完並不代表妊娠糖尿病也會跟著結束，還是要請雯雯定期回診追蹤產後的血糖狀況。有些產婦在生產完後，血糖就會恢復正常範圍，但少部分的人會持續有血糖代謝異常，還要再追蹤血糖變化跟保持飲食控制一段時間。

有妊娠糖尿病的人，日後罹患糖尿病的風險也較高，為了避免成為糖尿病的高風險群，各位媽媽們在生產完後，飲食、運動、生活作息都不能再被忽視。

妊娠糖尿病的診斷標準：

Photo Credit: 博思智庫 *備註：100克口服葡萄糖耐受試驗為Carpenter/Coustan版本數值。

*資料來源：2016ADA美國糖尿病治療指引。

書籍介紹

本文摘錄自《醫解糖尿病：武龍醫師的控糖解方、臨床案例與醫療實證》，博思智庫出版

作者：莊武龍

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