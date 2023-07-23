《醫解糖尿病》：孕媽咪不必太緊張，其實，妊娠糖尿病不完全是糖尿病
我們想讓你知道的是
「為什麼我會有妊娠糖尿病？」其實，並不是所有孕婦都會有這樣的情況。有些孕婦可能是因為懷孕時荷爾蒙發生變化，身體的壓力也跟著變大，產生了血糖代謝異常，也有一些孕婦是因為年紀大，具有糖尿病家族病史、肥胖、多囊性卵巢症候群（Polycystic ovary syndrome, PCOS），或是本來就快糖尿病了，只差臨門一腳。
文：莊武龍
妊娠糖尿病×控制血糖，拒當「糖媽咪」！
雯雯是一名30歲的孕媽咪，初次懷孕的她，對於新生命的到來感到相當開心，因此對於每一項產檢內容都極為重視，就連被大家戲稱是「大魔王」的妊娠糖尿病篩檢――「喝糖水」，也毫不猶豫地喝下去。沒想到檢測結果發現血糖數值太高，被婦產科轉到我的門診，進一步評估。
其實，妊娠糖尿病不完全是糖尿病，它算是一種血糖代謝異常的狀態。
「醫生，我該怎麼辦？」診斷出妊娠糖尿病的媽媽不用太過緊張，因為90％的孕婦只要透過健康的飲食跟運動調整就好了，只有10％不到的孕婦需要吃藥、打針來控制血糖。
一般而言，糖尿病驗血糖是飯前一次跟飯後兩小時，但是有些妊娠糖尿病的患者，因為血糖代謝異常比較輕微，血糖最高點是在飯後一小時，所以可能會先請她檢驗血糖高峰期是在飯後一小時，還是兩小時，之後才固定驗血糖的時間。
這部分跟一般糖尿病不太一樣，因為一般糖尿病患者因為有胰島素阻抗，血糖在飯後兩小時後，才有下降的趨勢，而正常人是飯後一小時開始下降，在飯後兩小時檢驗到的血糖會比飯後一小時來得低。妊娠糖尿病則不一定，有的人是飯後兩小時才開始下降，也有人飯後一小時就開始降了，所以有時候可能會驗飯後一小時，才會驗出高點。
血糖失控，危害孕婦與嬰兒的生命
「為什麼我會有妊娠糖尿病？」其實，並不是所有孕婦都會有這樣的情況。
有些孕婦可能是因為懷孕時荷爾蒙發生變化，身體的壓力也跟著變大，產生了血糖代謝異常，也有一些孕婦是因為年紀大，具有糖尿病家族病史、肥胖、多囊性卵巢症候群（Polycystic ovary syndrome, PCOS），或是本來就快糖尿病了，只差臨門一腳，再加上懷孕的荷爾蒙及壓力變化，讓血糖特別容易升高，導致妊娠糖尿病。
目前有些研究指出：「孕婦在懷孕期間，若有注意含糖飲食的攝取跟運動調理，發生妊娠糖尿病的機率就會下降，且日後發生糖尿病的機會也會跟著降低。」因此不需要太過緊張，只要願意監控血糖並搭配飲食，通常都能穩定控制。
當雯雯到我的門診再做糖水檢測時，卻仍沒有通過，經詢問之後，發現雯雯在口渴時，常常會買一杯含糖飲料慢慢喝，加上平時三餐以米飯、麵食為主，少吃肉類、蔬菜，我就建議在攝取熱量的同時，也要控制含糖比例，從改善飲食習慣做起，戒除含糖飲料，並且請她定期回門診檢測血糖的控制狀況。
大部分妊娠糖尿病的病人沒有症狀，但孕婦如果遲遲無法控制血糖，肚子裡的胎兒就可能成為巨嬰，在生產時，風險就會比較高，以及孩子的肥胖機率，也可能會比較高，影響到日後的健康。
所以，目前會讓懷孕婦女篩檢血糖代謝有沒有異常，如果代謝發現異常現象，就需要做飲食介入跟運動的調理。
孕期體重應在合理範圍，過重過輕都不好！
雯雯在懷孕期間，因為「一人吃兩人補」的想法，卻補過頭，讓體重增加太快，也是讓她罹患妊娠糖尿病的原因之一。
妊娠糖尿病的病人也可能因為過胖，導致難產，造成生命危害。即使血糖控制得好，體內多了一個生命體，本來就會稍微增加體重，只要控制在合理範圍內，孕婦體重增加沒有不好。
「醫生，那我該怎麼辦呢？」注意平時飲食的總熱量，如果肚子裡的胎兒判定過輕，也要注意醣類的攝取，以及總熱量的攝取是否足夠，並不是罹患妊娠糖尿病之後，就斷絕所有醣類或一味地少吃。醣類吃得太少，反而可能會產生酮酸，甚至傷害胎兒的腦部發育。
若長期總熱量攝取嚴重不足，生下來的胎兒可能會有體重過輕、發育不足的風險。
對孕婦來說，只要控制好血糖上升的幅度，讓自己營養均衡，胎兒營養也才會均衡！
在雯雯認真控制血糖的半年後，終於順利產下一名白白嫩嫩的嬰兒。不過，生產完並不代表妊娠糖尿病也會跟著結束，還是要請雯雯定期回診追蹤產後的血糖狀況。有些產婦在生產完後，血糖就會恢復正常範圍，但少部分的人會持續有血糖代謝異常，還要再追蹤血糖變化跟保持飲食控制一段時間。
有妊娠糖尿病的人，日後罹患糖尿病的風險也較高，為了避免成為糖尿病的高風險群，各位媽媽們在生產完後，飲食、運動、生活作息都不能再被忽視。
妊娠糖尿病的診斷標準：
書籍介紹
本文摘錄自《醫解糖尿病：武龍醫師的控糖解方、臨床案例與醫療實證》，博思智庫出版
作者：莊武龍
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過多的糖分會被轉化成脂肪囤積在身體，不只外表看起來肥胖，還會形成內臟脂肪，增加糖尿病、心臟血管等慢性疾病的染患風險！
從平日飲食落實控糖的行動，為自己與家人做好健康把關。
Key points 2. 日常精準預防：「糖尿病可說是一種生活習慣病！」在有限門診時間下，無法將糖尿病的前因後果說得清楚明白，本書歸納整理糖尿病相關「致病關鍵」，透過定期監控檢測（體重、體脂率、血糖與各類指標）、維持良好作息，並搭配營養、運動等，達到減壓及控糖的效果。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航