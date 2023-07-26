「酷拉皮卡下不了船」真的不是故意的，日本出版界如何照顧漫畫家的健康？
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知名漫畫家《HUNTER×HUNTER》冨樫義博常被網友嘲弄生性怠惰不務正業。後來大家才知道，原來他長年受腰痛之苦，已經到達生活難以自理的程度。而隨著日本漫畫產業的蒸蒸日上、社會工作風氣的變化，出版社也從過往的「稿子交出來，其他你好自為之」的態度，轉變成積極關切作者們的健康問題。那麼，到底做了哪些努力照顧這些創作者的健康？
文：wolfenstein
《HUNTER×HUNTER》作為人氣漫畫，卻以長年休刊、不定期連載著名，也被人揶揄作者冨樫義博生性怠惰不務正業。直到他在2022年舉辦其漫畫生涯回顧展時做出發言，大家才知道，原來他長年受腰痛之苦，近來已經到達生活難以自理的程度。冨樫從30年前《幽遊白書》時期就已經出現腰痛問題，長年漫畫生涯累積的操勞，造成了現在的窘境。
畫漫畫需要長期坐在桌子前專注工作，沒有恰當的坐姿與適度休息，長久來說對身體都是很大的負擔。再加上漫畫家不似上班族有朝九晚五通勤這樣強制性的身體活動，如果欠缺運動習慣，更是難以抵擋長時間工作對身體的摧殘。
似乎從漫畫之神手塚治虫以來，漫畫家職業就有一種天天熬夜操勞趕截稿的刻板印象，編輯也彷彿無所不用其極要逼出稿件，只要稿子到手，漫畫家如何摧殘自己都不重要。
這種印象當然是有以偏概全之嫌（或許也因為這種事例更為戲劇化而容易引來關注），一直以來還是有各種作者以穩定的步調長期連載，舉凡有不老漫畫家之稱的《JOJO的奇妙冒險》荒木飛呂彥、《烏龍派出所》秋本治、《刃牙》板垣惠介、《第一神拳》森川讓次……。
這些作者的共同點都是能夠撐起長期持續的連載，而且十分注重體力保持與規律作息，知道穩固的創作能量是奠基在健康之上。森川讓次身為日本漫畫家協會常務理事，對其他漫畫家總是強調：「要原稿、更要健康。」
隨著日本漫畫產業的蒸蒸日上、社會工作風氣的變化，出版社也從過往的「稿子交出來，其他你好自為之」的態度，轉變成積極關切作者們的健康問題。
2021年《咒術迴戰》休載一個月，竟是由《JUMP》編輯部主動請作者休息。消息傳開之後博得一片好評，也展現出《JUMP》這種頂級少年漫畫雜誌，編輯與作者關係的進一步轉變。
另一方面，同樣是大型漫畫出版社的講談社，也於同年引進線上醫療諮詢服務「first call」，提供給旗下約一千名漫畫家與其家人、助手利用。
考慮到漫畫家需要長年待在桌前畫稿的工作性質，不方便對身體狀況一有疑問就馬上跑醫院，而且身體的異狀如果不明顯，可能也不清楚該看哪科。
即使編輯願意關切，畢竟自己不是醫學專長，有些比較私密的身體問題，漫畫家可能也不好跟編輯談。提供專業醫師隨時線上諮詢的服務，可說兼顧了漫畫家的健康照護與職業特質。這項政策公佈後在漫畫圈內大受好評，其他大型漫畫出版社如小學館、集英社也緊接著引進相同的服務。
這樣的轉變也體現在連載頻率機制的變化上。過去雜誌連載的步調受制於雜誌本身出刊的頻率，如果是週刊連載，每週都要固定生出稿件，持續的壓力比月刊更加沈重。
如今連載可以更彈性地安排刊載頻率，以配合作者可負擔的步調，在沒有強制出刊週期的電子平台上更是靈活。例如《怪獸8號》連載一年之後從每週連載改為隔週連載、《鏈鋸人》第二部在「JUMP+」平台連載時，前四回是每週連載，後來才改為隔週連載。
如果單行本即將出版，作者需要準備封面等各種書籍素材，也可安排休刊，同時讓讀者藉此得知出版訊息、期待購買單行本。
現在作者也有很多彈性的作法來填補未刊載的空檔：刊登外傳短漫、插畫集合，或者過去在別處刊載的單篇作品。近期看到特別有趣的作法是「JUMP+」刊載的《可愛過頭大危機》，進入今年以來，每刊一回正篇之後就會刊一篇「與這篇連載作品無關」的單篇漫畫，為此還每回專為這篇單篇提供示意彩圖，如果不細看刊載欄位，還真讓人一下看不出是這部連載的一環。
回頭審視連載的本質，是藉由高潮迭起的故事發展持續吸引讀者追蹤閱讀。因此就欣賞作品的角度來說，休載或拉長刊載頻率與否，並不是出版成規的對錯問題，真正的要點在於如何讓讀者不至於因為沒看到新的一回就注意力渙散，不再追蹤連載。
近期比較特殊的刊載案例是《戰國鬼才傳》作者山田芳裕的新作《望鄉太郎》，把每一本單行本都當成完整的區間，在最新單行本發刊的二週前開始，每週連載下一本單行本分量的故事，刊完之後休息三個月準備後續的進度。
這樣的籌備方式（可能借鏡了美國電視劇以季為單位的製作法）與純粹的每月連續刊載有微妙的不同，更能顧及單行本的完整性。但與此同時，也要能保證讀者不會在這三個月空檔當中失卻興趣而離開，這時就考驗著作品的吸引力了。
如今休載復載都可藉由社群平台達成更機動性的宣傳，但是就創作者而言，維持讀者關注的最好辦法還是：創作出精彩到讓讀者驚嘆的作品，讓人無論過了多久都願意持續等待下去。開頭那個曾經被人當作休刊笑柄、邊罵邊期待著他把長年作品畫完的冨堅義博正是如此。
從積極關注健康狀況、提供醫療諮詢服務、到更彈性的連載機制，這是漫畫創作者在幾十年的努力下，終於迎來的整體風氣轉變。
過去出版社對漫畫家的態度，一方面是漫畫社會地位低落的影響，另一方面也是作品發表管道有限，創作者不得不相當大程度與出版社妥協。
但是如今漫畫產業成為出版事業的主要版圖，同時個人發表創作的管道變得非常多元、自我經營出版的門檻也極低，出版社提供這樣的服務支援，也代表對漫畫家重視程度更加提昇，必須用更優渥體貼的待遇吸引創作者與出版社合作，才能確保優質的人才留在商業出版領域，創造更多吸引讀者持續購買閱讀的作品。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航