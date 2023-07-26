「酷拉皮卡下不了船」真的不是故意的，日本出版界如何照顧漫畫家的健康？

文：wolfenstein

《HUNTER×HUNTER》作為人氣漫畫，卻以長年休刊、不定期連載著名，也被人揶揄作者冨樫義博生性怠惰不務正業。直到他在2022年舉辦其漫畫生涯回顧展時做出發言，大家才知道，原來他長年受腰痛之苦，近來已經到達生活難以自理的程度。冨樫從30年前《幽遊白書》時期就已經出現腰痛問題，長年漫畫生涯累積的操勞，造成了現在的窘境。

畫漫畫需要長期坐在桌子前專注工作，沒有恰當的坐姿與適度休息，長久來說對身體都是很大的負擔。再加上漫畫家不似上班族有朝九晚五通勤這樣強制性的身體活動，如果欠缺運動習慣，更是難以抵擋長時間工作對身體的摧殘。

似乎從漫畫之神手塚治虫以來，漫畫家職業就有一種天天熬夜操勞趕截稿的刻板印象，編輯也彷彿無所不用其極要逼出稿件，只要稿子到手，漫畫家如何摧殘自己都不重要。

這種印象當然是有以偏概全之嫌（或許也因為這種事例更為戲劇化而容易引來關注），一直以來還是有各種作者以穩定的步調長期連載，舉凡有不老漫畫家之稱的《JOJO的奇妙冒險》荒木飛呂彥、《烏龍派出所》秋本治、《刃牙》板垣惠介、《第一神拳》森川讓次……。

這些作者的共同點都是能夠撐起長期持續的連載，而且十分注重體力保持與規律作息，知道穩固的創作能量是奠基在健康之上。森川讓次身為日本漫畫家協會常務理事，對其他漫畫家總是強調：「要原稿、更要健康。」

隨著日本漫畫產業的蒸蒸日上、社會工作風氣的變化，出版社也從過往的「稿子交出來，其他你好自為之」的態度，轉變成積極關切作者們的健康問題。

2021年《咒術迴戰》休載一個月，竟是由《JUMP》編輯部主動請作者休息。消息傳開之後博得一片好評，也展現出《JUMP》這種頂級少年漫畫雜誌，編輯與作者關係的進一步轉變。

另一方面，同樣是大型漫畫出版社的講談社，也於同年引進線上醫療諮詢服務「first call」，提供給旗下約一千名漫畫家與其家人、助手利用。

考慮到漫畫家需要長年待在桌前畫稿的工作性質，不方便對身體狀況一有疑問就馬上跑醫院，而且身體的異狀如果不明顯，可能也不清楚該看哪科。

即使編輯願意關切，畢竟自己不是醫學專長，有些比較私密的身體問題，漫畫家可能也不好跟編輯談。提供專業醫師隨時線上諮詢的服務，可說兼顧了漫畫家的健康照護與職業特質。這項政策公佈後在漫畫圈內大受好評，其他大型漫畫出版社如小學館、集英社也緊接著引進相同的服務。

這樣的轉變也體現在連載頻率機制的變化上。過去雜誌連載的步調受制於雜誌本身出刊的頻率，如果是週刊連載，每週都要固定生出稿件，持續的壓力比月刊更加沈重。

如今連載可以更彈性地安排刊載頻率，以配合作者可負擔的步調，在沒有強制出刊週期的電子平台上更是靈活。例如《怪獸8號》連載一年之後從每週連載改為隔週連載、《鏈鋸人》第二部在「JUMP+」平台連載時，前四回是每週連載，後來才改為隔週連載。

如果單行本即將出版，作者需要準備封面等各種書籍素材，也可安排休刊，同時讓讀者藉此得知出版訊息、期待購買單行本。

現在作者也有很多彈性的作法來填補未刊載的空檔：刊登外傳短漫、插畫集合，或者過去在別處刊載的單篇作品。近期看到特別有趣的作法是「JUMP+」刊載的《可愛過頭大危機》，進入今年以來，每刊一回正篇之後就會刊一篇「與這篇連載作品無關」的單篇漫畫，為此還每回專為這篇單篇提供示意彩圖，如果不細看刊載欄位，還真讓人一下看不出是這部連載的一環。

回頭審視連載的本質，是藉由高潮迭起的故事發展持續吸引讀者追蹤閱讀。因此就欣賞作品的角度來說，休載或拉長刊載頻率與否，並不是出版成規的對錯問題，真正的要點在於如何讓讀者不至於因為沒看到新的一回就注意力渙散，不再追蹤連載。

近期比較特殊的刊載案例是《戰國鬼才傳》作者山田芳裕的新作《望鄉太郎》，把每一本單行本都當成完整的區間，在最新單行本發刊的二週前開始，每週連載下一本單行本分量的故事，刊完之後休息三個月準備後續的進度。

這樣的籌備方式（可能借鏡了美國電視劇以季為單位的製作法）與純粹的每月連續刊載有微妙的不同，更能顧及單行本的完整性。但與此同時，也要能保證讀者不會在這三個月空檔當中失卻興趣而離開，這時就考驗著作品的吸引力了。

如今休載復載都可藉由社群平台達成更機動性的宣傳，但是就創作者而言，維持讀者關注的最好辦法還是：創作出精彩到讓讀者驚嘆的作品，讓人無論過了多久都願意持續等待下去。開頭那個曾經被人當作休刊笑柄、邊罵邊期待著他把長年作品畫完的冨堅義博正是如此。

從積極關注健康狀況、提供醫療諮詢服務、到更彈性的連載機制，這是漫畫創作者在幾十年的努力下，終於迎來的整體風氣轉變。

過去出版社對漫畫家的態度，一方面是漫畫社會地位低落的影響，另一方面也是作品發表管道有限，創作者不得不相當大程度與出版社妥協。

但是如今漫畫產業成為出版事業的主要版圖，同時個人發表創作的管道變得非常多元、自我經營出版的門檻也極低，出版社提供這樣的服務支援，也代表對漫畫家重視程度更加提昇，必須用更優渥體貼的待遇吸引創作者與出版社合作，才能確保優質的人才留在商業出版領域，創造更多吸引讀者持續購買閱讀的作品。