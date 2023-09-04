00世代新鮮人求職大調查1：年輕人不躺平、不搞宮鬥，期望薪資超過三萬

文：職人布萊恩 Bryan

為了瞭解社會新鮮人的求職狀況，《518職場熊報》針對年輕世代推出問卷〈2023新鮮人職場期待與就業焦慮大調查〉，問卷裡一共分為三大部分，包含職場期待、就業焦慮、AI工具使用焦慮。

本篇將以「職場期待」為主軸，希望藉由問卷結果，了解時代環境變遷之下，00世代的社會新鮮人在求職選擇方面有哪些傾向與潛在需求，他們在乎的會是「準時下班」還是「薪資」？沒有正職經驗的新鮮人重視「學習」還是「避免有毒的人際溝通」？一起來看看他們最期待的職場環境。

一、00世代向錢靠攏「不愛躺平」，比你想得更現實

「薪資符合期待」得票率73%

根據問卷複選題「企業待遇條件會優先考量哪些方面」得票率分析，應屆畢業生與畢業2年的社會新鮮人以「薪資符合期待」的73%高居第一，其後4名分別為「工作距離近／交通方便」52%、「員工福利佳」41%、「能準時下班」25%、「工作穩定有保障」21%。 每個世代的新鮮人都希望自己有高薪，因此薪資因素奪冠相當不意外，但第一名與第二名的交通因素差了高達21%，代表00世代有許多年輕人在「少子化」、「大缺工時代」期待有更多機會取得符合期待的薪資。 Photo Credit: 《518職場熊報》

那麼，2023年應屆畢業的社會新鮮人，對於起薪的要求為何呢？理想薪資第一高與第二高佔比為「3萬001~3萬5000元」與「2萬6401~3萬元」各有36%。 但畢業2年後的年輕人對此有不一樣的結果：第一名為3萬001~3萬5000元（42.7%），第二名為 2萬6401~3萬元（31.3%），2萬6401~3萬元的比例則略低。 尚未進入職場的社會新鮮人，對於正職工作經驗相對匱乏，起薪會顧忌「是否開太高」，因此傾向由勞基法最低月薪開始起跳，而有職場經驗的人可以憑藉自身職場經驗替自己爭取更高的薪資。

60%當主管為爭取高薪

另外，有高達74%的應屆畢業生表示「未來5年內願意擔任主管職務」，其中近6成（59%）的人選擇原因為「薪資和福利能增加」，相比之下，畢業2年的社會新鮮人僅有65%未來5年內願意當主管，呈現年齡愈輕，對於高薪追求動力更強勁的趨勢。 根據數據顯示，00世代的年輕人對於謀求正職相當積極，並未有網路盛傳的「躺平」姿態。因此可歸納躺平族應有年齡上的差異，面臨買車買房、結婚育子經濟壓力的七年級、八年級前段班，較容易呈現「躺平」狀態。 Photo Credit: 《518職場熊報》

追求高薪的動能？投資、社群、通膨三大要素

二、工作氣氛最重要，00世代渴望健康無毒的人際關係

厭倦宮鬥，46%求職者追求良好人際關係

針對進入企業工作的個人心理與職場期待，應屆畢業生和畢業2年的求職者數據顯示，兩者身分的百分比排名一致，且數據比例幾乎相當，第1名為「工作氣氛愉快良好」 26%、第2名「同事間關係良好」 20%、第3名「正面學習成長機會」16%。 其中前二名皆為職場人際關係，代表總計46%的00世代對於職場心理因素偏向擁有良好、健康的溝通環境。 實戰經驗的自我成長僅有第三名，也象徵相較於職場上的實務歷練，年輕求職者更偏向選擇身處彼此都心情平和的工作氣氛，意味著軍事化的師徒關係、宮鬥劇般的同事互相扯後腿等令人工作心情緊蹦的職場環境，恐怕面臨高離職率狀態。 Photo Credit: 《518職場熊報》

渴望成長與挑戰，企業需正面引導學習

從第3名「正面學習成長機會」16%就可了解00世代求職者也重視學習，希望能在職場上擺脫「白紙一張」的菜鳥狀態。 再搭配前述提及的數據，交叉比對之下，選擇「正面學習成長機會」的人有73%同時選擇「願意擔任主管職務」，其中又有50%的人是為了新增薪水、22%是為了想要尋求更有挑戰性的工作內容，分別名列第一高與第二高。 從以上資料可看出，企業面對社會新鮮人的工作態度，應勾勒出完整的學習計畫，不論是以每月、每季或一年為單位，循序漸進的給予學習資源與訂定目標，讓年輕工作者有階段式的成長、打造能夠發揮影響力的舞台，將會是台灣未來少子化、缺工潮之下的留才之道。

三、要尊重、不要性騷擾，國外企業重視的「DEI文化」入榜

逐漸重視職場安全、多元共融

值得一提的是，問卷複選題「哪些企業經營理念與品牌形象會吸引你加入」，選項「重視員工身心安全與健康」、「包容多元文化、性別、族群人才」分別以48%、33%名列求職者心目中第3名和第4名，最多人選擇的「重視員工薪資平等與價值」則以68%奪冠。 從數據面分析，00世代年輕人對於種族、性別、宗教和性傾向等方面的多樣性抱持更加開放和包容的心態，也重視少數族群、弱勢族群的權益。 另一方面，「重視身心安全」、「多元文化」此2選項其實便是近年以來，國外知名企業Netflix、Apple、Intel皆在推廣的「企業DEI文化」，即是多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion。概念主旨在於尊重不同性別、不同性傾向、不同種族與打造安心職場環境，也包含保護員工避免職場性騷擾。 根據問卷另一數據顯示，女性選擇「重視員工身心安全與健康」比例為20%，高於男性的16%，代表女性對於「安全感」的工作環境會更加重視。 Photo Credit: 《518職場熊報》

企業DEI文化有助於職場安全感、處理職場性騷擾

針對2023年5月底頻傳的職場性騷擾事件，社會大眾逐漸認知到性騷擾不一定是發生在工作場所，而可能會在任何存在於權力關係、利害關係的陰暗空間，例如《端傳媒》前台灣評論總監曾柏文被多位女性作家指控趁談論工作的時機涉嫌性騷擾。 根據前總編輯張潔平在2023年6月6日發出的Facebook貼文，內容提及早在2016年就耳聞性騷擾事件，後悔沒有及早建立反制機制，讓受害者可以安心發聲。端傳媒其後也在官方FB公告，未來承諾會建立DEI文化與兼具隱密性的投訴管道。 即使當時518職場熊報問卷（2023年5月中下旬）並未橫跨到多起性騷擾頻傳的時間區間（2023年5月底），但也可發現許多00世代的年輕求職者都將「安全」、「性別尊重」視為就業選擇的重要環境因素之一。 因此，企業經營理念是否發展DEI文化理念，對於未來的00世代年輕求職族群來說，將會是愈來愈重要的招募策略。

四、數位原生代喜愛混合辦公，年紀愈輕愈常接觸AI

68%選擇混合辦公，愈年輕愈愛彈性上班

根據《518職場熊報》問卷調查結果，應屆畢業生、畢業2年社會新鮮人、畢業2年以上總共三者的第一名皆是「混合工作模式／混合辦公」（hybrid work），喜愛度分別為68%、66%、60%。 混合辦公是國外知名科技業推動的新型工作方式，起源於科技業招攬科技人才的遠端辦公需求，每周或每月讓員工自行安排是否進入實體辦公室上班，充分展現工作時數與上班地點的彈性。 在疫情期間，世界各地企業也逐漸仿效，如今雖然全球疫情逐漸趨緩，遠端辦公和hybrid上班模式依舊深得勞工人心，特別是今年應屆畢業大專院校的社會新鮮人，就學期間歷經3年斷斷續續的遠端上課，他們早已習慣高度彈性化的遠端作業模式，比起畢業2年的年輕求職者更能接受混合辦公。 Photo Credit: 《518職場熊報》 僅33%使用過AI，年齡是使用AI的關鍵？

問卷數據顯示，2023年有38%在學生曾使用過AI工具（像是Midjourney與ChatGPT等）、應屆畢業生僅有33%，而畢業2年的社會新鮮人則是更低的20%，代表年齡層愈輕，對於AI工具愈不陌生，使用率也愈高。 問卷複選題關於求職者使用AI工具的需求目的，前五名分別為簡報製作46%、尋找靈感37%、文書處理34%、翻譯文件32%與資料彙整28%，未來求職者如何正確「詠唱咒語」增強工作效率與績效，可能會是未來重要的趨勢之一。 Photo Credit: 《518職場熊報》

註釋

本調查是向《518熊班》及《小雞上工》網站求職會員，並針對18-26歲00世代用戶發放問卷進行調查，共回收1248份填答數，並從中抽樣出今年應屆畢業生及畢業兩年內新鮮人兩類填答者進行分析，回收有效問卷431份、有效問卷回收率35%。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原標題：00世代向錢靠攏！新鮮人近6成想當主管「增加收入」不當躺平族

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航