00世代新鮮人求職大調查1：年輕人不躺平、不搞宮鬥，期望薪資超過三萬
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在這份新鮮人求職問卷中，發現00後世代的年輕人對於謀求正職相當積極，並沒有躺平跡象，而有高達74%的畢業生願意在5年內擔任主管職，主要原因是「薪資和福利能增加」。
文：職人布萊恩 Bryan
為了瞭解社會新鮮人的求職狀況，《518職場熊報》針對年輕世代推出問卷〈2023新鮮人職場期待與就業焦慮大調查〉，問卷裡一共分為三大部分，包含職場期待、就業焦慮、AI工具使用焦慮。
本篇將以「職場期待」為主軸，希望藉由問卷結果，了解時代環境變遷之下，00世代的社會新鮮人在求職選擇方面有哪些傾向與潛在需求，他們在乎的會是「準時下班」還是「薪資」？沒有正職經驗的新鮮人重視「學習」還是「避免有毒的人際溝通」？一起來看看他們最期待的職場環境。
一、00世代向錢靠攏「不愛躺平」，比你想得更現實
- 「薪資符合期待」得票率73%
根據問卷複選題「企業待遇條件會優先考量哪些方面」得票率分析，應屆畢業生與畢業2年的社會新鮮人以「薪資符合期待」的73%高居第一，其後4名分別為「工作距離近／交通方便」52%、「員工福利佳」41%、「能準時下班」25%、「工作穩定有保障」21%。
每個世代的新鮮人都希望自己有高薪，因此薪資因素奪冠相當不意外，但第一名與第二名的交通因素差了高達21%，代表00世代有許多年輕人在「少子化」、「大缺工時代」期待有更多機會取得符合期待的薪資。
那麼，2023年應屆畢業的社會新鮮人，對於起薪的要求為何呢？理想薪資第一高與第二高佔比為「3萬001~3萬5000元」與「2萬6401~3萬元」各有36%。
但畢業2年後的年輕人對此有不一樣的結果：第一名為3萬001~3萬5000元（42.7%），第二名為 2萬6401~3萬元（31.3%），2萬6401~3萬元的比例則略低。
尚未進入職場的社會新鮮人，對於正職工作經驗相對匱乏，起薪會顧忌「是否開太高」，因此傾向由勞基法最低月薪開始起跳，而有職場經驗的人可以憑藉自身職場經驗替自己爭取更高的薪資。
- 60%當主管為爭取高薪
另外，有高達74%的應屆畢業生表示「未來5年內願意擔任主管職務」，其中近6成（59%）的人選擇原因為「薪資和福利能增加」，相比之下，畢業2年的社會新鮮人僅有65%未來5年內願意當主管，呈現年齡愈輕，對於高薪追求動力更強勁的趨勢。
根據數據顯示，00世代的年輕人對於謀求正職相當積極，並未有網路盛傳的「躺平」姿態。因此可歸納躺平族應有年齡上的差異，面臨買車買房、結婚育子經濟壓力的七年級、八年級前段班，較容易呈現「躺平」狀態。
- 追求高薪的動能？投資、社群、通膨三大要素
為何00世代有更強大的動能追求高薪呢？推測是眾多社會因素影響所致，像是投資族群年輕化，根據中時新聞網，2022年台灣小於20歲的族群開戶數達逾3.3萬人、占比達18％，帶動00世代希望獲取更多收入轉作投資。
社群網路也和00世代的人生觀緊密關聯，像是網紅KOL在IG上的高品質儀式感生活、YouTuber業配的高規格商品，或是Dcard動輒年收入破百萬的匿名投稿等，00世代有許多消費誘惑與嚮往，又沒有面臨買房買車、結婚育子的生活壓力，因此希望藉由高薪快速累積存款，達到令自己滿意的生活水準。
此外，近年快速的通貨膨脹導致荷包縮水也是重要因素之一，目前平民手搖飲料珍珠奶茶價格區間在50~60元不等，雞排也已經漲價至80~100元，健身水煮餐便當則在90~120元左右，面對生活物價的快速飆高，00世代「追求高薪」展現相當務實的態度。
二、工作氣氛最重要，00世代渴望健康無毒的人際關係
- 厭倦宮鬥，46%求職者追求良好人際關係
針對進入企業工作的個人心理與職場期待，應屆畢業生和畢業2年的求職者數據顯示，兩者身分的百分比排名一致，且數據比例幾乎相當，第1名為「工作氣氛愉快良好」 26%、第2名「同事間關係良好」 20%、第3名「正面學習成長機會」16%。
其中前二名皆為職場人際關係，代表總計46%的00世代對於職場心理因素偏向擁有良好、健康的溝通環境。
實戰經驗的自我成長僅有第三名，也象徵相較於職場上的實務歷練，年輕求職者更偏向選擇身處彼此都心情平和的工作氣氛，意味著軍事化的師徒關係、宮鬥劇般的同事互相扯後腿等令人工作心情緊蹦的職場環境，恐怕面臨高離職率狀態。
- 渴望成長與挑戰，企業需正面引導學習
從第3名「正面學習成長機會」16%就可了解00世代求職者也重視學習，希望能在職場上擺脫「白紙一張」的菜鳥狀態。
再搭配前述提及的數據，交叉比對之下，選擇「正面學習成長機會」的人有73%同時選擇「願意擔任主管職務」，其中又有50%的人是為了新增薪水、22%是為了想要尋求更有挑戰性的工作內容，分別名列第一高與第二高。
從以上資料可看出，企業面對社會新鮮人的工作態度，應勾勒出完整的學習計畫，不論是以每月、每季或一年為單位，循序漸進的給予學習資源與訂定目標，讓年輕工作者有階段式的成長、打造能夠發揮影響力的舞台，將會是台灣未來少子化、缺工潮之下的留才之道。
三、要尊重、不要性騷擾，國外企業重視的「DEI文化」入榜
- 逐漸重視職場安全、多元共融
值得一提的是，問卷複選題「哪些企業經營理念與品牌形象會吸引你加入」，選項「重視員工身心安全與健康」、「包容多元文化、性別、族群人才」分別以48%、33%名列求職者心目中第3名和第4名，最多人選擇的「重視員工薪資平等與價值」則以68%奪冠。
從數據面分析，00世代年輕人對於種族、性別、宗教和性傾向等方面的多樣性抱持更加開放和包容的心態，也重視少數族群、弱勢族群的權益。
另一方面，「重視身心安全」、「多元文化」此2選項其實便是近年以來，國外知名企業Netflix、Apple、Intel皆在推廣的「企業DEI文化」，即是多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion。概念主旨在於尊重不同性別、不同性傾向、不同種族與打造安心職場環境，也包含保護員工避免職場性騷擾。
根據問卷另一數據顯示，女性選擇「重視員工身心安全與健康」比例為20%，高於男性的16%，代表女性對於「安全感」的工作環境會更加重視。
- 企業DEI文化有助於職場安全感、處理職場性騷擾
針對2023年5月底頻傳的職場性騷擾事件，社會大眾逐漸認知到性騷擾不一定是發生在工作場所，而可能會在任何存在於權力關係、利害關係的陰暗空間，例如《端傳媒》前台灣評論總監曾柏文被多位女性作家指控趁談論工作的時機涉嫌性騷擾。
根據前總編輯張潔平在2023年6月6日發出的Facebook貼文，內容提及早在2016年就耳聞性騷擾事件，後悔沒有及早建立反制機制，讓受害者可以安心發聲。端傳媒其後也在官方FB公告，未來承諾會建立DEI文化與兼具隱密性的投訴管道。
即使當時518職場熊報問卷（2023年5月中下旬）並未橫跨到多起性騷擾頻傳的時間區間（2023年5月底），但也可發現許多00世代的年輕求職者都將「安全」、「性別尊重」視為就業選擇的重要環境因素之一。
因此，企業經營理念是否發展DEI文化理念，對於未來的00世代年輕求職族群來說，將會是愈來愈重要的招募策略。
四、數位原生代喜愛混合辦公，年紀愈輕愈常接觸AI
- 68%選擇混合辦公，愈年輕愈愛彈性上班
根據《518職場熊報》問卷調查結果，應屆畢業生、畢業2年社會新鮮人、畢業2年以上總共三者的第一名皆是「混合工作模式／混合辦公」（hybrid work），喜愛度分別為68%、66%、60%。
混合辦公是國外知名科技業推動的新型工作方式，起源於科技業招攬科技人才的遠端辦公需求，每周或每月讓員工自行安排是否進入實體辦公室上班，充分展現工作時數與上班地點的彈性。
在疫情期間，世界各地企業也逐漸仿效，如今雖然全球疫情逐漸趨緩，遠端辦公和hybrid上班模式依舊深得勞工人心，特別是今年應屆畢業大專院校的社會新鮮人，就學期間歷經3年斷斷續續的遠端上課，他們早已習慣高度彈性化的遠端作業模式，比起畢業2年的年輕求職者更能接受混合辦公。
- 僅33%使用過AI，年齡是使用AI的關鍵？
問卷數據顯示，2023年有38%在學生曾使用過AI工具（像是Midjourney與ChatGPT等）、應屆畢業生僅有33%，而畢業2年的社會新鮮人則是更低的20%，代表年齡層愈輕，對於AI工具愈不陌生，使用率也愈高。
問卷複選題關於求職者使用AI工具的需求目的，前五名分別為簡報製作46%、尋找靈感37%、文書處理34%、翻譯文件32%與資料彙整28%，未來求職者如何正確「詠唱咒語」增強工作效率與績效，可能會是未來重要的趨勢之一。
註釋
本調查是向《518熊班》及《小雞上工》網站求職會員，並針對18-26歲00世代用戶發放問卷進行調查，共回收1248份填答數，並從中抽樣出今年應屆畢業生及畢業兩年內新鮮人兩類填答者進行分析，回收有效問卷431份、有效問卷回收率35%。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：00世代向錢靠攏！新鮮人近6成想當主管「增加收入」不當躺平族
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com