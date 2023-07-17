陷入困難通縮氛圍的中國，會步上日本「失落的十年」後塵嗎？

文：Thomas Kohlmann

如果經濟走勢不繼續惡化，中國今（2023）年的經濟增長率可能會在5％以上，低於之前國際大銀行預計的6％。諸多跡象顯示，清零防疫政策結束後經濟的復甦已經失去了推動力：個人消費低迷，出口乏力，人民幣匯率備受壓力。

7月13日中國海關發布的數據顯示，6月份的出口同比下降12.4％，降幅為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來的最大。進口減少6.8％，進出口降幅均明顯低於分析人士的預期。其中6月份從韓國的進口同比下跌19％，《路透社》報導指，這表明中國對韓國產半導體和電器元件的需求持續走低。而德國等歐盟國家的經濟衰退也導致中國出口的不振。

尤其令人擔憂的是中國房地產市場的情況。房地產業在中國GDP中的貢獻佔比高達25％。而目前許多房企在為生存而掙扎，對投資血本無歸的恐懼在購房者中蔓延。結果是，中國的企業和消費者現在把錢包抓得緊緊的，都不願意貸款投資或消費。

在巴克萊銀行（Barclays）的金融專家看來，中國陷入了「困難的通縮氛圍」。通縮意味著價格普遍下跌，導致銷售、薪水和投資全面下降的螺旋式發展，對經濟帶來災難性後果。

「資產負債表衰退」

眼下的中國令人想起1990年代的日本。在房地產泡沫破裂後，日本經濟陷入了一場長達十多年的長期危機。

「日本的商用地產價格當時下跌了87％」，美籍經濟學家辜朝明（Richard Koo）在接受《彭博社》採訪時回憶說，日本央行在1989年連續加息讓企業背上了沉重的債務，不得不長年勒緊褲腰帶還債，無力投資。

辜朝明是野村研究所的首席經濟學家，曾在美國聯準會供職，2003年出版《資產負債表衰退》（Balance Sheet Recession）一書，分析被稱為「失去的十年」的1990年代日本經濟危機。他在書中闡述了並非因景氣週期，而是因證券和房地產市場泡沫而產生的衰退，即「資產負債表衰退」。

眼下，中國的一些經濟學家和媒體正在熱烈討論，中國經濟是否也在走向資產負債表衰退。具有影響力的媒體《財新》自6月以來多次載文分析辜朝明的理論，是否與中國經濟的現狀具有可比性。6月中，中國社科院國家金融與發展研究室的國家資產負債表研究專家劉磊，也呼籲政府採取刺激措施，以避免出現資產負債表衰退。

中國也會「失去十年」？

辜朝明認為，中國目前面對的問題與房地產泡沫破裂後的日本相似。中國企業和消費者減少貸款是為了還債，這會阻礙經濟發展。他解釋說，減少債務「從個體角度看是正確的」，但如果所有人同時節約開支，對國民經濟就是一個大問題。

倫敦的金融研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家則認為，中國政府會從經濟和財政政策層面進行干預：「鑑於信貸需求低迷，貨幣承受壓力，我們認為支持措施將主要體現為財政政策。」該機構預計，中國央行今年將繼續降息。上海證券（Shanghai Securities）分析師胡月曉也預計央行將降低貸款利率，以刺激需求。

但辜朝明認為，僅僅靠降息是不夠的，北京的決策者必須採取所有可能的手段，避免重蹈日本的覆轍。具體來說，他建議投入資金，推動大量陷入停頓的房地產項目完工。「我會建議中國政府支持房企讓已經規劃的建築項目完工，我想，這是最有效地使用納稅人資金的方法。」辜朝明說，這樣可以讓那些因擔心血本無歸而陷入極度不安的人放心，「他們畢竟已經為房產付款或至少付了首付。」

這似乎與中國領導層的想法不謀而合。7月10日，中國央行和金融監督管理總局宣佈，將2022年推出的一系列扶持房地產企業的金融政策期限延長一年，其中包括房地產貸款延期償付、「保交樓」金融服務等措施。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：重蹈日本覆轍? 中國經濟陷入「困難的通縮氛圍」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九