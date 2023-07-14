OpenAI因違反消費者保護法遭美國聯邦貿易委員會調查，喜劇演員、作家紛紛提出侵權告訴

（中央社）美國聯邦貿易委員會（FTC）指稱人工智慧（AI）開發商OpenAI涉嫌將民眾個人聲譽和資料暴露於危險中，違反了消費者保護法，因此展開調查。這是OpenAI目前遇到最強力的監管措施。

《路透社》報導，美國聯邦貿易委員會本週發布一份20頁文件，要求開發生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT的OpenAI提供如何解決AI模型相關風險的紀錄。

委員會正在調查OpenAI是否有造成消費者「聲譽受損」的不公平行為。

此番調查再次象徵美國聯邦貿易委員會主席麗娜汗（Lina Khan）大力管控科技公司的決心。

聯邦貿易委員會先前申請暫時阻止微軟（Microsoft）收購遊戲大廠「動視暴雪」（Activision Blizzard），數天前遭法院駁回，將再提上訴。

美國聯邦貿易委員會對OpenAI提出的其中一個問題，是關於這家公司為解決產品「生成有關個人虛假、誤導、誹謗性陳述」的可能性所採取的措施。

這宗調查最早是由《華盛頓郵報》（Washington Post）率先披露。美國聯邦貿易委員會不願置評；OpenAI也未回應。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）13日在一連串推文中表示，最新版技術GPT-4是基於多年安全研究建構而成，這套系統是要瞭解整個世界，而非針對個人。

他說：「我們當然會與美國聯邦貿易委員會合作。」

OpenAI去（2022）年11月推出ChatGPT，成功吸引消費者目光，也促使大型科技公司競相展現各家AI產品如何改變社會和企業的運作方式。

這場AI競賽讓大眾對這項技術的潛在風險和監管審查感到擔憂。

《路透社》今年5月曾報導，全球監管機關的目標，是讓目前涵蓋版權、資料隱私等種種領域的規範，也能適用於兩個關鍵領域，即用於訓練AI模型的資料及其所生成的內容。

喜劇演員、知名小說家紛紛對Meta和Open AI提告侵權

美國喜劇演員莎拉席佛曼（Sarah Silverman）與另兩名作者日前向Meta Platforms和OpenAI提出侵害著作權訴訟，指控這兩家公司在未經同意下使用他們的著作內容訓練人工智慧語言模型。

《路透社》報導，莎拉席佛曼、凱德雷（Richard Kadrey）與高登（Christopher Golden）7日在舊金山聯邦法院提出集體訴訟，指控臉書（Facebook）母公司Meta與ChatGPT開發商OpenAI使用受版權保護的素材訓練聊天機器人。

美國媒體《財經內幕》（Business Insider）報導，莎拉席佛曼等原告聲稱，OpenAI從他們受版權保護的作品與多種其他有版權的素材「享受豐厚的商業利益與獲利」。

Meta與獲微軟公司（Microsoft Corp）資助的民營公司OpenAI今天並未立即回應置評請求。

訴訟提及的作品是莎拉席佛曼的著作「尿床者」（The Bedwetter，暫譯），這是一本關於女演員與喜劇演員的回憶錄，莎拉席佛曼擁有這本書的註冊版權。

另一名原告是作家高登，他受版權保護的書籍包括超自然驚悚小說「亞拉拉特山」（Ararat，暫譯），而第3名原告凱德雷的受版權保護作品包括黑暗都市奇幻小說「瘦長睡魔」（Sandman Slim，暫譯）。

這些訴訟凸顯聊天機器人開發商為了打造能對使用者問題提出真實反應的應用程式，在使用受版權保護的素材時所面臨的法律風險。

莎拉席佛曼、凱德雷與高登都指控Meta與OpenAI未經授權地使用他們的著作，研發他們所謂的大型語言模型，開發商稱這是能藉由複製人類對話將日常事務自動化的強大工具。

在針對Meta的訴訟中，原告聲稱關於Meta人工智慧業務的外洩資訊顯示，他們的著作在未經批准下被用來訓練語言模型。

他們在針對OpenAI的訴訟中聲稱，ChatGPT生成的原告著作摘要顯示，研發人員使用他們受版權保護的內容來訓練聊天機器人。

訴狀提到，「摘要提到一些錯誤的細節」，但仍顯示CharGPT「在訓練資料庫中吸取特定作品中的知識」。

原告提起這些訴訟，是要代表據稱作品版權遭侵犯的全國著作權人尋求賠償，索賠金額不明。

日前，兩位知名小說作家崔布雷（Paul Tremblay）和阿瓦德（Mona Awad）也對OpenAI提告，聲稱他們受版權保護的書籍在未經他們同意下，被用來訓練OpenAI的AI聊天機器人ChatGPT。

美國田納西州范德比大學（Vanderbilt University）法律系教授賈維斯（Daniel Gervais）先前向《財經內幕》表示，他預期未來會有更多涉及版權法與生成式AI（generative AI）的訴訟。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範