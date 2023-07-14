香港國泰航空走出疫情困局，預計2023年上半年盈利最多45億港元

（中央社）隨著香港社會復常，過去幾年因疫情而備受打擊的國泰航空公司也走出困局，今年上半年出現盈利，公司方面並向優先股派付股息。

國泰集團今天（14日）公布，預計今年上半年公司有港幣40億至45億元盈利，而集團去年上半年則虧損50億元。

國泰集團表示，公司已向港府持有的優先股派付港幣15億2410萬元的股息，並打算派付未來所有到期的優先股股息。

此外，在市場環境及業務運作情況許可下，國泰集團計畫在未來一年陸續回購所有優先股。

國泰集團行政總裁林紹波說，國泰的復常之路已步上正軌，集團旗下航空公司的業務表現持續改善，財務狀況穩健，這都反映出公司業務不斷增長，並在重建過程中取得成果。

他也感謝港府和股東在疫情期間給予的支持。

林紹波表示，國泰航空在疫情期間經歷的挑戰遠較其他航空公司嚴峻，公司過去3年來虧損達到港幣337億元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情於2020年初在香港大規模爆發後，香港基本上中斷了對外往來，國泰航空備受打擊。同年6月，港府宣布將會向國泰航空注資港幣273億元，以協助國泰航空度過難關。

財政司司長陳茂波當時公布，港府將會以195億元認購國泰航空的優先股，另外提供過度貸款78億元，合共273億元。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex