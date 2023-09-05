00世代新鮮人求職大調查2：八成畢業前有過工作，學以致用不到兩成，最擔心外語不夠好

文：Ching

畢業季到來，今年約有30萬00世代年輕人投入職場，隨著身分將從「學生」轉換為「職場新鮮人」，為深入了解社會新鮮人對工作的看法，《518職場熊報》針對18-26歲職場新鮮人進行「2023新鮮人職場期待與就業焦慮大調查」。

本篇文章將解析關於進入職場工作，這世代年輕人最焦慮的事，並提供面對這些職場挑戰能夠採取的行動與建議，希望能幫助新鮮人化解求職焦慮。

另一方面，也希望即將和這些社會新鮮人共事的老闆、職場前輩們，能先撕掉標籤，聽聽他們對工作的擔憂，用更尊重、包容的態度理解他們，創造良好的職場工作氛圍也能幫助工作更加順利。

一、找工作最困擾沒有方向，00世代畢業生僅兩成能學以致用

30%新鮮人對「就業方向」感到迷惘

根據本次問卷調查結果，求職過程中最多新鮮人感到困擾的問題（複選題）前3名依序為「沒有方向，不知道自己喜歡何種工作（30%）」、「找不到滿意的工作（28%）」、「非本科系背景，擔心工作無法勝任（19%）」。 事實上，多數人都知道自己不喜歡什麼，卻不知道自己想要什麼，因此鮮少有人能在剛畢業就明確自己的志向，即便許多進入職場工作多年的資深工作者，也偶會對職涯方向感到徬徨，不僅是00世代年輕人，相信這也是每個世代在剛畢業時會面臨到的問題。 Photo Credit: 《518職場熊報》

並非職場小白，81%新鮮人在校期間已有工作經驗

除了認識自己之外，職涯選擇仍然需綜合考量個人的能力、目標和市場需求等因素。 值得慶幸的是，問卷中有高達81%的新鮮人就學階段已有正職、打工經驗，藉由工作嘗試慢慢摸索方向也是一項好方法，因現今職場環境變化迅速，新興職業也在隨時更迭，若過早確立方向也可能讓個人過於專注於一條道路而忽略其他機會。

僅19%新鮮人找工作能「學以致用」

另外，這份問卷調查結果中，僅19%求職新鮮人想找「能應用本科系專長的工作」、34%的人正在尋找「本科系和非本科系相關工作都不排斥」、21%的人正在找尋「非本科系的工作」、更有26%的人「還不清楚該找哪類工作」。 顯示多數新鮮人正在找尋的工作和和就讀科系並無關，意即剛離開校園不久，半數畢業生已明顯感受到「學用落差」，顯示學校只教人「畢業」，卻沒教人如何「就業」，求學時期的新鮮人較難在校園端提早探索個人職涯興趣、就業方向和職場需求，將所學實際應用到工作當中。 Photo Credit: 《518職場熊報》

二、最後悔外語能力不夠好，近六成00世代新鮮人正在找「低門檻」工作

51%新鮮人認為自己外語能力不夠好

根據本次問卷結果，有高達93%的人皆表示「後悔求學階段不夠努力」而影響到求職，僅7%人「完全不後悔」。 再進一步分析後悔的選項（複選題），最多新鮮人後悔「外語能力不夠理想」（51%），其後分別為「沒有考取相關技能證照，導致難踏入某專業領域」（28%）、「科系選擇錯誤」（24%），也有少數人認為在校期間沒有實習（22%）、打工經驗（18%），或未和師長及學長姐保持聯繫而欠缺工作引薦機會（18%）等。 Photo Credit: 《518職場熊報》

為何最多人後悔外語能力不夠好？

仔細探究原因，儘管有部份應屆畢業生因為繼續升學考試需要，而感受到外語能力的重要，但實際上，在網路無國界、軟體工作盛行的時代下，許多工作會有跨國溝通的需要，外語能力在現今職場中顯得越來越重要。

新鮮人將擁有更多機會和不同文化、背景的人共事，英語能力好不僅能即時取得第一手資訊，和跨國背景的同事、客戶進行開會或信件往返也是必備，許多職位對外語能力有一定的要求，有些企業更將英語能力好壞設為應徵、升遷、外派的評核。

若新鮮人想進入外商公司取得高薪工作，外語能力更是基本的門檻，根據WTW韋萊韜悅「2022年發布的組織與人才報告」，台、外商的薪資獎金有著明顯落差，一般的社會新鮮人的中位數起薪，年度固定薪差距約有30%-40%，全年全薪的差距最多更達到近50%。

因此對於重視薪資的00世代新鮮人而言，外商薪資無疑是求職的一大誘因。

新鮮人最想找的工作類型TOP3：辦公室內勤、餐飲門市服務、儲備幹部

此份問卷結果中，許多職場新鮮人選擇從「低門檻」的工作做起，進一步分析，最多新鮮人想找櫃台行政、保全等內勤庶務工作（16%），其次為餐飲外場、超商店員等服務型職缺（16%），第3名為服務業或金融業儲備幹部（13%）。

三、畢業後待業多久會焦慮？近半數00世代新鮮人答：超過一個月

43%人畢業後超過一個月有待業焦慮

根據問卷結果顯示，00世代新鮮人畢業後待業期多久會感到焦慮，最多人認為畢業後若「超過1個月未就業（43%）」就會焦慮，其次是「畢業後「待業1個月以內（32%）」、再來是「畢業後超過3個月（13%）」，顯示多數人都希望畢業後能馬上投入職場。 即便多數畢業生都希望盡快能找到理想工作，根據勞動部去年最新統計，大專畢業生平均仍要花2.85個月才找到工作。 Photo Credit: 《518職場熊報》

設定求職停損點，待業期最好不超過六個月

諮商心理師林萃芬在其著作《鍛鍊心理肌力》中提到：「無論能力多好、信心多強的人，長期失業就可能進入『生涯自我懷疑期』，她從諮商經驗中體悟到，生涯轉換最不好不要休息超過『六個月』」。 由於一般人多會仰賴角色身分過生活，尤其工作身分對多數人心中都帶有著自我價值肯定的層面，剛畢業的新鮮人從「學生」身分脫離，若沒有其他的生涯規劃，待業太久容易深陷自我懷疑、信心喪失。 因此，建議社會新鮮人可以設定「求職停損點」，例如：畢業2個月內設定理想的工作條件，篩選工作，但如果一直求職不順，在嘗試找理想工作未果後，第3個月開始降低期待、放寬求職條件選項，例如薪資要求降低、職類選擇放寬無經驗也可。 甚至半年內仍求職不順，就再退而求其次為「先求有、再求好」，並非等自己準備好才會有好工作，多數經驗法則都是先去試了才知道自己行不行。

四、00世代零包袱？職場新鮮人吐真實心聲：不想同事加IG

最在意隱私TOP3：手機相片、社群帳號、感情狀態

當問及00世代年輕人對於個人隱私方面的注重（複選題），這份問卷調查結果顯示他們並非外界想像中的「零包袱」，有68%的新鮮人「重視職場隱私，僅有32%的人表示不擔心在職場曝光個人隱私。 其中，新鮮人最不希望揭露的隱私排行「手機訊息、照片（28%）」居冠、第二為「IG、FB、TikTok社群帳號（17%）」、第三名則為「感情狀態或交往對象（15%）」、第四、五名分別為「家庭背景或家人國籍（8%）」、「體重或服裝尺寸（7%）」。 Photo Credit: 《518職場熊報》 擔心社群帳號曝光排行第2是個滿令人意外的結果，但從Dcard上搜尋到不少「同事加IG」的討論，可進一步觀察到時下年輕人喜愛使用社群媒體，卻不希望曝光社群帳號的現象，並反映出他們對於職場人際互動的看法與態度，原因如下： 希望工作和生活保有界線，避免不必要的干擾，例如：擔心自己被議論紛紛、成為他人茶餘飯後的話題。 在社群帳號上分享心情會有所顧忌，擔心工作抱怨被同事、主管被看見，影響關係及工作形象。 新型態的工作出現，年輕人利用社群媒體經營自媒體、副業以增加收入或追求夢想，他們可能擁有多個社群帳號（多人設），方便因應溝通對象的不同來進行交流。 在西方國家的年輕世代也有同樣的想法，美國All about cookies團隊近期調查各世代是否希望在社交媒體上和同事有互動，其中有33%的受訪者表示不願意，主要原因是希望工作能和生活分開、其次為不希望同事知道他的私人生活。 值得一提的是，調查中發現當同事追蹤了自己的社交媒體時，有34%的Z世代感到最有壓力，其次是千禧世代（20%）、X世代（12%）及嬰兒潮（9%）。

五、不是問Google，00世代遇到職場挫折優先找「伴侶」傾訴

工作遇挫折，務實解決外也求情感支持

工作上遇到問題或挫折如何尋求協助？根據這份問卷調查複選題結果，職場新鮮人遇困難會主動尋求協助的人佔多數，僅有7%的人完全不尋求協助。 採取的解決方式最多人填答「和伴侶或交往對象討論（18%）」，其次為「上網蒐集資訊或看書找答案（17%）」，第3名則是「和在校期間的同學討論（18%）」。 Photo Credit: 《518職場熊報》 以上結果顯示，許多00世代的新鮮人在遇到工作挫折傾向尋求「另一半」支持或訴苦，而非全依賴上網搜尋答案，代表新鮮人除了務實地尋求建議，也會同時尋求其他管道協助，而和伴侶分享職場上的困境，可能多半是希望獲得情感上的支持與理解。 值得留意的是，遇到職場問題採取行動時選擇「在社群匿名投稿詢問網友意見（9%）」僅排第6，填答數量較「年齡較長的家人親戚（14%）」、「年齡相仿的家人親戚（11%）」少。 美國心理學協會（APA）曾針對15-18歲年輕人調查Z世代如何應對壓力，結果雖有55%的人認為社群媒體是提供情感支持的來源之一，但高達45%的人認為社群媒體讓他們成為被批判的對象，38%的人認為社群網路讓他們討厭自己。 由此可得知社交媒體就像雙面刃，不僅提供正向支持也會產生負面壓力，而對照此份問卷結果，即使在社群媒體發達的時代，年輕人常花時間瀏覽社群網站、在平台與人交流，但在遇到較正式的工作問題時，仍會選擇向熟識且信任的對象諮詢、討論，或許是希望藉此得到較貼切且具有建設性的答案。

註釋

本調查是向《518熊班》及《小雞上工》網站求職會員，並針對18-26歲00世代用戶發放問卷進行調查，共回收1248份填答數，並從中抽樣出今年應屆畢業生及畢業兩年內新鮮人兩類填答者進行分析，回收有效問卷431份、有效問卷回收率35%。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原標題：00世代求職焦慮如何解？新鮮人職場煩惱先問「伴侶」，Google排第2！6大煩惱一次看

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九