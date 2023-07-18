當「講話直」的柯文哲遇上民粹主義，會對台灣政治造成什麼影響？

文：林廷宇（政治系學生）

民粹主義（Populism）一詞來自拉丁文的populus，翻譯成中文為人民，是故我們大致能將民粹主義解讀成一種大眾主義，換言之，政府應該從善如流，服從於人民的偏好，好為人民做事而不背民心。

乍聽之下，民粹主義本身相當符合民主的多數決原則，但實際上，民粹主義在政治上的運用卻是背道而馳。許多民粹主義型政治人物，經常打著與基層人民站在一起的口號，針對舊有體制下的菁英與權貴，進行批判，將反對者視為背叛人民的既得利益者、人民的敵人，而自身的支持者，才是「真正的人民」。

根據政治學者Jan－Werner Müller（2016）的定義，一個民粹政治人物，據有三大要素——反多元主義、批鬥菁英與現存政治制度、區分真正人民的邊界。

與韓國瑜有些不同的民粹主義

如上段所述，要被稱為一個民粹主義者，必須具備反多元主義、批鬥菁英與現存政治制度、區分真正人民的邊界等三大要素，但在東亞國家當中，批評菁英、現況政治制度者的保守主義者多，真正會去區分人民界線者少。

而韓國瑜，即是最典型去區分「真正的人民」與「舊有腐敗的政治菁英」的例子。如「偉大的高雄市民」、「執政黨得到權力中毒症」，能夠看出支持者是偉大的市民，反之他黨支持者則是權力中毒又或是被意識形態綁架。

柯文哲雖然不至於如此，但卻經常以「人」、「狗」、「網軍」來去區分誰是聽話的、誰是不聽的話的界限。

我們同時也要知道一點，不論根據哪一家的民調，台灣民眾黨至今僅有20%左右的政黨支持度，言下之意代表有80%的民眾並無法完全認同台灣民眾黨的政黨價值，但是我們卻看到柯文哲現在以20%的人民，代表了全台灣2300萬人民來「非人化」現況下的異己，這就是一種區分真正人民邊界的範例。

在反多元主義的部分，以性別議題為例，柯文哲的發言經常傷害到性少數、生理女性族群，並對其造成二度傷害，例如柯文哲在防疫記者會上，提及廣義家戶感染問題時，脫口說出「同志團體也是問題」，赤裸裸將防疫破口的帽子扣在同志團體頭上，又或者過去最常聽到的「台灣女生，不化妝就上街嚇人」等言論，都是出自柯文哲的口中。

其次，批評現況下的菁英或政治制度，固然是每個在野黨的職責所在，但民粹主義者會更進一步將政治議題簡單化，如在政大演講談到高教議題，柯文哲便脫口而出「如果學生薪資太低，代表那個系所應該要縮編」。

但他沒有顧慮到的是，在台灣社會的現況下，倘若不讀大學，多半可能找不到一份好的工作，高中職畢業就出社會的的青年，在依舊多半認為唯有讀書高的台灣社會眼裡，會被認為「不夠上進」，更甚者會被貼上「問題青年」的歧視性標籤。

再者，高等教育也不應是職業培訓所，大學與五專的不同之處就在於，前者屬於高教體系，而後者屬於技職體系，是故，大學本身必然會有產學落差，只是科系對應於現實工作的機會多寡與否。當然，部分系所或學校固然辦學成效不佳需要退場，但將畢業薪資作為唯一退場標準，似乎顯得過於專斷。

在胡言亂語的新政治文化中，被架空的專業之死

如同上段所述，民粹主義者常常將複雜議題簡化成YES or NO，又或是「問題就這麼簡單能夠被解決，為什麼這個腐敗的政府遲遲不做？」

以筆者自身所學的政治學專業為例，柯文哲曾經公開提過兩個憲政相關的政見想落實責任政治，一個是要恢復閣揆同意權，另一個為要以總統的身分到立法院接受備詢。

然而，這些政見卻是難以落實且相互矛盾，以閣揆同意權為例，先不論修憲門檻，如果2024三黨不過半真的發生，連帶會使行政院長的任命案難以通過，如何解決這樣的憲政僵局會成為一個難題。

更不用說，總統在憲法上並無法接受備詢，而是立法院得聽取總統國情報告，如果總統能夠到立法院備詢，那麼行政院長將形如虛設，權力被總統一人所架空，這與立法院行使閣揆同意權不讓行政院長成為總統的牽線布偶的核心理念相牴觸。

Photo Credit: 中央社

在許多的內政議題上，也能看出專業被踐踏，如：青年低薪是一個非常複雜的結構性問題，然而柯文哲卻是以「教出來的學生沒有那個價值」、「哪個系畢業生平均起薪太低，就代表那個系要縮編」等話語草草帶過，其近日更說出台灣面臨中等收入陷阱（Middle income trap），胡亂使用錯誤的觀念去解釋現況跟專有名詞。

台灣的人均GDP早已超過三萬美元大關，成為世界名列前茅的高所得國家，何來中等收入陷阱一說，台灣真正面臨的是財富分配不均的問題！

民粹主義的死灰復燃，以及我們該如何面對

2018年興起的韓國瑜現象，使得我國民粹主義興起，但不久後的總統大選與罷免案，便使該現象隨之消散。現在的政治局勢，民粹主義似乎將捲土重來，面對民粹主義與其支持者們，我們不應輕視並嘲笑他們在我們眼中的荒謬，因為他們多是對現實不滿，而沒有其他管道得以發洩，面對這些人的不滿，執政者應更加有耐心傾聽他們的心聲。

民粹主義不是民主的病因，它是代議政治下的幽暗面。

民粹主義提出來的問題該被認真看待，正因為部份人民並沒有被適當地包含在政治體制內，他們的聲音往往被忽略，這也是代議體制的缺失，是所有的民主政治支持者都應該認真討論並改善的議題。

擁抱民主自由的我們，即便面對民粹主義支持者，也不應將他們排除在外，而是應秉持民主自由原則，誓死捍衛他們說話的權利，同時解決他們所面對的困境。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航