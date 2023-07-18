當「講話直」的柯文哲遇上民粹主義，會對台灣政治造成什麼影響？
我們想讓你知道的是
2018年興起的韓國瑜現象，使得我國民粹主義興起，但不久後的總統大選與罷免案，便使該現象隨之消散。現在的政治局勢，民粹主義似乎將捲土重來。但面對民粹主義與其支持者們，我們不應輕視並嘲笑他們在我們眼中的荒謬，因為他們多是對現實不滿，而沒有其他管道得以發洩，執政者應該更加有耐心傾聽他們的心聲。
文：林廷宇（政治系學生）
民粹主義（Populism）一詞來自拉丁文的populus，翻譯成中文為人民，是故我們大致能將民粹主義解讀成一種大眾主義，換言之，政府應該從善如流，服從於人民的偏好，好為人民做事而不背民心。
乍聽之下，民粹主義本身相當符合民主的多數決原則，但實際上，民粹主義在政治上的運用卻是背道而馳。許多民粹主義型政治人物，經常打著與基層人民站在一起的口號，針對舊有體制下的菁英與權貴，進行批判，將反對者視為背叛人民的既得利益者、人民的敵人，而自身的支持者，才是「真正的人民」。
根據政治學者Jan－Werner Müller（2016）的定義，一個民粹政治人物，據有三大要素——反多元主義、批鬥菁英與現存政治制度、區分真正人民的邊界。
與韓國瑜有些不同的民粹主義
如上段所述，要被稱為一個民粹主義者，必須具備反多元主義、批鬥菁英與現存政治制度、區分真正人民的邊界等三大要素，但在東亞國家當中，批評菁英、現況政治制度者的保守主義者多，真正會去區分人民界線者少。
而韓國瑜，即是最典型去區分「真正的人民」與「舊有腐敗的政治菁英」的例子。如「偉大的高雄市民」、「執政黨得到權力中毒症」，能夠看出支持者是偉大的市民，反之他黨支持者則是權力中毒又或是被意識形態綁架。
柯文哲雖然不至於如此，但卻經常以「人」、「狗」、「網軍」來去區分誰是聽話的、誰是不聽的話的界限。
我們同時也要知道一點，不論根據哪一家的民調，台灣民眾黨至今僅有20%左右的政黨支持度，言下之意代表有80%的民眾並無法完全認同台灣民眾黨的政黨價值，但是我們卻看到柯文哲現在以20%的人民，代表了全台灣2300萬人民來「非人化」現況下的異己，這就是一種區分真正人民邊界的範例。
在反多元主義的部分，以性別議題為例，柯文哲的發言經常傷害到性少數、生理女性族群，並對其造成二度傷害，例如柯文哲在防疫記者會上，提及廣義家戶感染問題時，脫口說出「同志團體也是問題」，赤裸裸將防疫破口的帽子扣在同志團體頭上，又或者過去最常聽到的「台灣女生，不化妝就上街嚇人」等言論，都是出自柯文哲的口中。
其次，批評現況下的菁英或政治制度，固然是每個在野黨的職責所在，但民粹主義者會更進一步將政治議題簡單化，如在政大演講談到高教議題，柯文哲便脫口而出「如果學生薪資太低，代表那個系所應該要縮編」。
但他沒有顧慮到的是，在台灣社會的現況下，倘若不讀大學，多半可能找不到一份好的工作，高中職畢業就出社會的的青年，在依舊多半認為唯有讀書高的台灣社會眼裡，會被認為「不夠上進」，更甚者會被貼上「問題青年」的歧視性標籤。
再者，高等教育也不應是職業培訓所，大學與五專的不同之處就在於，前者屬於高教體系，而後者屬於技職體系，是故，大學本身必然會有產學落差，只是科系對應於現實工作的機會多寡與否。當然，部分系所或學校固然辦學成效不佳需要退場，但將畢業薪資作為唯一退場標準，似乎顯得過於專斷。
在胡言亂語的新政治文化中，被架空的專業之死
如同上段所述，民粹主義者常常將複雜議題簡化成YES or NO，又或是「問題就這麼簡單能夠被解決，為什麼這個腐敗的政府遲遲不做？」
以筆者自身所學的政治學專業為例，柯文哲曾經公開提過兩個憲政相關的政見想落實責任政治，一個是要恢復閣揆同意權，另一個為要以總統的身分到立法院接受備詢。
然而，這些政見卻是難以落實且相互矛盾，以閣揆同意權為例，先不論修憲門檻，如果2024三黨不過半真的發生，連帶會使行政院長的任命案難以通過，如何解決這樣的憲政僵局會成為一個難題。
更不用說，總統在憲法上並無法接受備詢，而是立法院得聽取總統國情報告，如果總統能夠到立法院備詢，那麼行政院長將形如虛設，權力被總統一人所架空，這與立法院行使閣揆同意權不讓行政院長成為總統的牽線布偶的核心理念相牴觸。
在許多的內政議題上，也能看出專業被踐踏，如：青年低薪是一個非常複雜的結構性問題，然而柯文哲卻是以「教出來的學生沒有那個價值」、「哪個系畢業生平均起薪太低，就代表那個系要縮編」等話語草草帶過，其近日更說出台灣面臨中等收入陷阱（Middle income trap），胡亂使用錯誤的觀念去解釋現況跟專有名詞。
台灣的人均GDP早已超過三萬美元大關，成為世界名列前茅的高所得國家，何來中等收入陷阱一說，台灣真正面臨的是財富分配不均的問題！
民粹主義的死灰復燃，以及我們該如何面對
2018年興起的韓國瑜現象，使得我國民粹主義興起，但不久後的總統大選與罷免案，便使該現象隨之消散。現在的政治局勢，民粹主義似乎將捲土重來，面對民粹主義與其支持者們，我們不應輕視並嘲笑他們在我們眼中的荒謬，因為他們多是對現實不滿，而沒有其他管道得以發洩，面對這些人的不滿，執政者應更加有耐心傾聽他們的心聲。
民粹主義不是民主的病因，它是代議政治下的幽暗面。
民粹主義提出來的問題該被認真看待，正因為部份人民並沒有被適當地包含在政治體制內，他們的聲音往往被忽略，這也是代議體制的缺失，是所有的民主政治支持者都應該認真討論並改善的議題。
擁抱民主自由的我們，即便面對民粹主義支持者，也不應將他們排除在外，而是應秉持民主自由原則，誓死捍衛他們說話的權利，同時解決他們所面對的困境。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。