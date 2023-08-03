阿泰＆呆呆《折返》：愛唱山歌就開聲——樟之細路
我們想讓你知道的是
二○一六年，結束歷經五個多月的PCT徒步之旅，阿泰與呆呆的腳步並未停下來。只要有路的地方，就繼續出發。他們以各種形式移動、探索、體會自然與人文的各種面貌，足跡從台灣延伸至亞洲、歐洲、美洲。他們發現所追求的事物其實仍一如初衷，不管走了多遠多長，旅人終究要回家，也許這些向外的探索，為的是可以看見更裡面的自己。
文：楊世泰（阿泰）、戴翊庭（呆呆）
愛唱山歌就開聲——樟之細路
這是記憶中在台灣所經歷過最寒冷的冬天。不在海拔最高的山巔，也不在大雪最深的圈谷，而是在新竹關西的街道。刺骨穿髓的冷冽讓人餘悸猶存，往後再有如鬼魅般的寒氣逼人時，總會以這場冬雨作為比較的基準點——現在有「當時」那麼冷嗎？不，差遠了——彷彿那是一場慘烈的戰役，得掛在嘴上一二十載才能釋懷。然而那卻也是在台灣走過最溫暖的旅行，像是咖啡杯裡殘留的印漬，或是沙發的某一處凹陷，成為不可復返的生命痕跡。
更精確地說，這趟旅程並非發生在一個特定的地點，而是一條由北向南的長距離步道，名字叫做樟之細路 [1]。路線大致沿著以客家聚落為主的台三線公路，跨越桃園、新竹、苗栗和台中四個縣市，縱向串聯舊有的古道，並結合現今仍在使用的農路、小徑和郊山步道，歷經千里步道協會近五十多次探訪踏查，一點一滴建構出來的長程步道。全長約四百公里，我們取其中一節由新竹關西到苗栗獅潭的路段，約一百多公里的距離，以徒步旅行的方式，深入客家人的傳統生活空間。
若以字義來解析「樟之細路」（Raknus Selu Trail），「樟」字代表「樟腦」，「細路」就是客家話的小路；英文名稱中的「Raknus」意指「樟樹」，由泰雅族語的「knus」和賽夏族語的「rakes」所組成，「Selu」就是客語「細路」的發音，巧妙地結合了三個族群的音韻。步道的命名很有意境，道盡台三線過去盛產樟腦的光榮歷史，是一條兼具文化內涵與自然地景的長距離步道。
現今一般人熟知的台三線公路，沿線的山麓地帶在明清和日治時期是漢人與原住民彼此互不侵犯的分水嶺，最早可追溯至十七世紀，擊退荷蘭人的鄭氏父子將大陸沿海居民引進台灣開墾，同時將蒸餾樟腦的技術輸入至西北部的淺山地帶，也就是平埔族道卡斯族、巴宰族，與賽夏、泰雅族的生活範圍，有豐富的林產和物產，如樟木、黃藤和鹿皮。當時閩客移民為了擴大屯墾的土地並獲得更多資源，不時越界至原住民領地而引起糾紛。
於是康熙時代，清廷承襲鄭氏政權設立的防線，在各重要山口建設據點或立定界碑，藉此劃分原漢的生活界線，並將極有經濟產值的樟腦業收歸國有，實行專賣制度。清政府禁止民間私自煉腦，這連帶影響了以樟腦為業的客家聚落生計，為了躲避官府查緝，也為了因應人口增加必須獲取更多資源，客家人只得往更深的山區移動，因此再度提高與原住民的衝突。進入乾隆時期，當地衙門以挖溝推土的方式，建構一條實質的防禦界線。當時的土堆俗稱「土牛」，所以那道人工溝渠也叫「土牛溝」，在歷史上則稱為「土牛番界」。
清末至日治時代，樟腦依然是官辦產業，而且成為重要的出口產物，是非常受到倚賴的經濟來源。在當時，台灣最大出口品有三樣：蔗糖、茶葉和樟腦，其中茶葉和樟腦的產線大多分布於現今台三線一帶，樟腦的出口量之多甚至躍居世界第一，約佔全球總產量的百分之七十。樟腦的重要性在當時就如同現今的石油，是香料、賽璐璐底片、無煙火藥、防腐劑等各種製品的原物料，也是質地良好的建材，可用於建築、家具或戰船的製造。於是為了搶奪珍貴的樟腦資源，日本總督府擴大自劉銘傳設下的隘勇線，並以此為補給據點，與原住民發生多次因樟腦而起的衝突和戰爭。
樟樹的生長範圍多在低海拔的丘陵地帶，和原住民的生活圈重疊，但因為木材笨重無法運送（據當時的紀錄顯示，提煉四斤樟腦得用掉兩百斤樟木），想要製造樟腦，就必須在樟樹林原地設置「腦灶」，客家男子得一邊提防原住民獵首，一邊固守在高溫的炊桶旁，是非常辛苦艱困的工作。但是由於產量豐盛，被稱為「羅漢腳」的單身腦丁收入日增，煮樟開始轉型為以家庭為單位扶持的產業，進出山區的路跡變得越來越明顯，人口聚集後形成一個又一個內山聚落。
彼時山區炊煙裊裊，有農地、茶園、果樹和炭窯、腦寮，山窩聚落的居民為了將產物運輸到渡口，著手建設多條運補路網，讓物資能透過水路北上，然後經大稻埕碼頭出口至世界各地。可以這麼說，樟腦不僅讓客家人在異地安身立命，也連帶提升了社會經濟地位，各方面來說都具有非常獨特的意義。
只是二戰後全球進入石化時代，石油成為炙手可熱的黑金，曾經的樟腦王國就這樣漸漸淡出世界舞台。原本熙來攘往的商路慢慢鋪上一層厚厚的苔蘚，樹根盤踞石階，雜草覆蓋糯米拱橋。而客家人喜愛種植的桂竹和麻竹，從原本食用、工藝和建築的需求，轉變成一道密不透光的天然圍籬，將繁華的過去塵封在淹沒的故道。台三線承載這麼一段與國際接軌的豐厚歷史，也是孕育在地客家文化的搖床，在快速公路崛起後，這條蜿蜒曲折的內山公路，反而因此保留了純樸的農家生活，成為台灣一處難得的人文風景。
在山區健行兩天、三天或者十公里、二十公里，對比在長程步道連續走上一個月、一百公里的感官啟發絕對不同。如此斷言不像我的個性，因為這難免讓人覺得被佔了便宜，好比「看不到最美的風景，是因為站得不夠高」這種例句。並非如此，我沒有意圖要站在某種優勢地位去評論或比較，畢竟不是每個人都想要登高山、需要走長路。會有這樣的見解，純粹是因為一種近似傳教的期許。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航