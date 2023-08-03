阿泰＆呆呆《折返》：愛唱山歌就開聲——樟之細路

文：楊世泰（阿泰）、戴翊庭（呆呆）

愛唱山歌就開聲——樟之細路

這是記憶中在台灣所經歷過最寒冷的冬天。不在海拔最高的山巔，也不在大雪最深的圈谷，而是在新竹關西的街道。刺骨穿髓的冷冽讓人餘悸猶存，往後再有如鬼魅般的寒氣逼人時，總會以這場冬雨作為比較的基準點——現在有「當時」那麼冷嗎？不，差遠了——彷彿那是一場慘烈的戰役，得掛在嘴上一二十載才能釋懷。然而那卻也是在台灣走過最溫暖的旅行，像是咖啡杯裡殘留的印漬，或是沙發的某一處凹陷，成為不可復返的生命痕跡。

更精確地說，這趟旅程並非發生在一個特定的地點，而是一條由北向南的長距離步道，名字叫做樟之細路 [1]。路線大致沿著以客家聚落為主的台三線公路，跨越桃園、新竹、苗栗和台中四個縣市，縱向串聯舊有的古道，並結合現今仍在使用的農路、小徑和郊山步道，歷經千里步道協會近五十多次探訪踏查，一點一滴建構出來的長程步道。全長約四百公里，我們取其中一節由新竹關西到苗栗獅潭的路段，約一百多公里的距離，以徒步旅行的方式，深入客家人的傳統生活空間。

若以字義來解析「樟之細路」（Raknus Selu Trail），「樟」字代表「樟腦」，「細路」就是客家話的小路；英文名稱中的「Raknus」意指「樟樹」，由泰雅族語的「knus」和賽夏族語的「rakes」所組成，「Selu」就是客語「細路」的發音，巧妙地結合了三個族群的音韻。步道的命名很有意境，道盡台三線過去盛產樟腦的光榮歷史，是一條兼具文化內涵與自然地景的長距離步道。

現今一般人熟知的台三線公路，沿線的山麓地帶在明清和日治時期是漢人與原住民彼此互不侵犯的分水嶺，最早可追溯至十七世紀，擊退荷蘭人的鄭氏父子將大陸沿海居民引進台灣開墾，同時將蒸餾樟腦的技術輸入至西北部的淺山地帶，也就是平埔族道卡斯族、巴宰族，與賽夏、泰雅族的生活範圍，有豐富的林產和物產，如樟木、黃藤和鹿皮。當時閩客移民為了擴大屯墾的土地並獲得更多資源，不時越界至原住民領地而引起糾紛。

於是康熙時代，清廷承襲鄭氏政權設立的防線，在各重要山口建設據點或立定界碑，藉此劃分原漢的生活界線，並將極有經濟產值的樟腦業收歸國有，實行專賣制度。清政府禁止民間私自煉腦，這連帶影響了以樟腦為業的客家聚落生計，為了躲避官府查緝，也為了因應人口增加必須獲取更多資源，客家人只得往更深的山區移動，因此再度提高與原住民的衝突。進入乾隆時期，當地衙門以挖溝推土的方式，建構一條實質的防禦界線。當時的土堆俗稱「土牛」，所以那道人工溝渠也叫「土牛溝」，在歷史上則稱為「土牛番界」。

清末至日治時代，樟腦依然是官辦產業，而且成為重要的出口產物，是非常受到倚賴的經濟來源。在當時，台灣最大出口品有三樣：蔗糖、茶葉和樟腦，其中茶葉和樟腦的產線大多分布於現今台三線一帶，樟腦的出口量之多甚至躍居世界第一，約佔全球總產量的百分之七十。樟腦的重要性在當時就如同現今的石油，是香料、賽璐璐底片、無煙火藥、防腐劑等各種製品的原物料，也是質地良好的建材，可用於建築、家具或戰船的製造。於是為了搶奪珍貴的樟腦資源，日本總督府擴大自劉銘傳設下的隘勇線，並以此為補給據點，與原住民發生多次因樟腦而起的衝突和戰爭。

樟樹的生長範圍多在低海拔的丘陵地帶，和原住民的生活圈重疊，但因為木材笨重無法運送（據當時的紀錄顯示，提煉四斤樟腦得用掉兩百斤樟木），想要製造樟腦，就必須在樟樹林原地設置「腦灶」，客家男子得一邊提防原住民獵首，一邊固守在高溫的炊桶旁，是非常辛苦艱困的工作。但是由於產量豐盛，被稱為「羅漢腳」的單身腦丁收入日增，煮樟開始轉型為以家庭為單位扶持的產業，進出山區的路跡變得越來越明顯，人口聚集後形成一個又一個內山聚落。

彼時山區炊煙裊裊，有農地、茶園、果樹和炭窯、腦寮，山窩聚落的居民為了將產物運輸到渡口，著手建設多條運補路網，讓物資能透過水路北上，然後經大稻埕碼頭出口至世界各地。可以這麼說，樟腦不僅讓客家人在異地安身立命，也連帶提升了社會經濟地位，各方面來說都具有非常獨特的意義。

只是二戰後全球進入石化時代，石油成為炙手可熱的黑金，曾經的樟腦王國就這樣漸漸淡出世界舞台。原本熙來攘往的商路慢慢鋪上一層厚厚的苔蘚，樹根盤踞石階，雜草覆蓋糯米拱橋。而客家人喜愛種植的桂竹和麻竹，從原本食用、工藝和建築的需求，轉變成一道密不透光的天然圍籬，將繁華的過去塵封在淹沒的故道。台三線承載這麼一段與國際接軌的豐厚歷史，也是孕育在地客家文化的搖床，在快速公路崛起後，這條蜿蜒曲折的內山公路，反而因此保留了純樸的農家生活，成為台灣一處難得的人文風景。

在山區健行兩天、三天或者十公里、二十公里，對比在長程步道連續走上一個月、一百公里的感官啟發絕對不同。如此斷言不像我的個性，因為這難免讓人覺得被佔了便宜，好比「看不到最美的風景，是因為站得不夠高」這種例句。並非如此，我沒有意圖要站在某種優勢地位去評論或比較，畢竟不是每個人都想要登高山、需要走長路。會有這樣的見解，純粹是因為一種近似傳教的期許。