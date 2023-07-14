生成式AI帶來國安風險：美國FTC調查OpenAI，中國網信辦分類分級監管

美中兩大經濟體，分別向人工智慧（AI）進行調查、監管。其中，美國監管單位首次調查AI聊天機器人所帶來的風險。調查原因在於AI是否帶來假訊息，以及藉由盜取隱私、資訊安全等，進而有不公平的競爭；另一方面，中國則於今（2023）年8月15日起依法監管生成式AI。

美國監管單位調查OpenAI

今年生成式AI產業大爆發，這是由微軟（Microsoft ）投資的OpenAI開發的ChatGPT所帶起的風潮。而隨著應用漸多，AI衍生的風險也跟著攀升。近日美國聯邦貿易委員會（FTC）發信給微軟，要求民眾的權益是否因為AI受到侵害。

OpenAI發布兩個月後，每個月活躍用戶超過1億，微軟的新必應（Bing）搜索引擎，同樣使用OpenAI技術，而在今年1月發布後的兩週內，Bing已在169個國家被逾100萬人使用。

FTC指出，必須調查OpenAI有無利用民眾隱私及數據進行不公平或欺騙行為，據許多人工智慧專家表示，AI技術將使用大量個人數據，可能在錯誤的資訊上，加遽性別歧視、種族主義等問題造成國家安全危機，而生成式AI正成為全球監管機構關注的焦點。

《金融時報》報導指出，FTC要求OpenAI分享內部資訊，這包含從該公司如何保留、使用用戶數據，到如何解決產生「虛假、誤導資訊」所帶來的風險的措施，都必須一五一十地告訴FTC。FTC拒絕就這封信發表任何評論。

對此，OpenAI執行長薩姆奧特曼（Sam Altman）昨日晚間於推特（Twitter）寫道，「看到FTC洩露信件內容，令人非常失望，這都無助於建立雙方信任」。他說：「對我們來說，自身資訊安全的技術有信心，相信都會有利消費者，同時我們會遵守法律，也會配合FTC。」

中國8月將依法監管生成式AI

值得注意的是，OpenAI用戶報告中提到，ChatGPT捏造了姓名、日期和事實，甚至偽造了新聞網站連結，以及學術論文的參考文獻，報告稱呼這個現象為「幻覺」。

FTC的調查ChatGPT設計的技術細節，也要求OpenAI修復「幻覺」的問題，且要求它們加強人工審查，才可以讓民眾擁有更精準且可靠的內容。而本次調查大多限於資訊安全的層面上，並未擴及硬體層面，但在可預見的未來，硬體設備的問體也將如中國華為、中興等通訊設備一樣遭到檢驗。

另一方面，AI熱潮也在中國蔓延，尤其在中美科技戰與地緣政治衝突下，美中政府亦步亦趨地收緊監管力道。中國網信辦等七部門於13日，公布生成式人工智能服務管理暫行辦法，未來將實行包容審慎和分類分級監管。

事實上，中國並未向外打開AI市場的大門，急欲扶持本土的AI聊天機器人業者發展，如百度的「文心一言」、阿里巴巴推出大模型「通義千問」以及華為推出「盤古Chat」，不過受限於美國的晶片禁令，致使雲端運算受限，整體拖慢了產業的發展。

中國網信指出，未來將推動促進創新和依法治理相結合的原則，採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，也針對訓練AI的數據進行管制。而外界預計，中國將有更多政策扶持國內AI產業。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航