困住MeToo受害者的「人牆」（上）：強調躲避而不教導反抗，這堵「牆」只想息事寧人
我們想讓你知道的是
前些日子知名藝術家謝春德被爆性侵13歲女孩，作家盧郁佳寫文批判這件事中受害女孩母親的無作為，卻被當事人認為這反倒是對家人的傷害，盧也迅速撤文並道歉。但盧先前發的文是在檢討（責備）被害者嗎？《人本教育札記》的MeToo專案小組並不這麼認為。
文：人本MeToo專案小組
朋友特地跑來告知「盧郁佳撤文道歉」的事，我們都覺得奇怪，心說盧是卓有信譽的作家，向來關心轉型正義，是說錯什麼話了嗎？
去她的臉書做了一點功課，大家便有了以下的討論──倒並不是特別關心盧，而是這事涉及一個重大的議題，這一期的《人本札記》正要就此做一個特別專題。
我們先去看了盧的撤文道歉，那真的是非常有誠意，絕沒有「假道歉，實脫罪」的嫌疑，而且對於自己造成的「傷害」，有深切的反省；所以，想必是遭到非常嚴厲的指控？以致非如此不足以安受害者之心？
然後我們就去看了受害者的「指控」，可是，大家都覺得，那無寧說是一個「告知」。告知的第一段是這樣的:
「你好，我是女兒梁⋯⋯本人（謝春德案的受害者）。由於你擷取我發聲的部分內容抒發你關於母親的個人意見，我的家人們被攻擊被傷害，我整夜不得安眠。」
接下去就是講述母親的各種辛苦，對自己的種種恩情，但其中並無一字責備盧（在前引第一段的告知之外）。
所以，這盧、梁二位，是為我們示範「最佳抗議、最佳道歉」嗎？還是她們二人本來就有相當的互信，只是隔空做一點小小的溝通（而不是那種敵對陣營的交鋒）？
為何要徹文？
我們中的一人問道：如果真是這樣，盧不是只要簡單回說「知道了，對不起」就好，又有必要撤文嗎？
我們中的另一位說：這正是在彰顯那個原則，無論自己的動機多善良，立論多正確，還是要把受害者的感受放在第一位。（盧：「一開始我還以為不可能⋯⋯幾分鐘後體認到自己非常無知，作者家人受害是既成事實」）
這當然是言之成理，但我們之中有人質疑：受害者感受優先，那麼，任何分析、評論就都得噤聲了嗎？難道MeToo就只是叫大家「說出來」，而不必研究事情的成因，以便防止「再發生」嗎？
還有人說得更「大膽」：暫且撇開梁的例子不論，一般而言，有沒有一種可能，是受害者直到MeToo的時候，都還像小時一樣，仍無法面對「人牆」（詳見後文）的阻擋（梁當然不屬於此）──難道MeToo運動除了不能檢討受害者，連受害者父母乃至七親六戚都不能檢討？
討論到這兒，就觸及本文一開頭說的「重大議題」了；那個議題是：「檢討受害者」及其禁忌。
檢討 vs 歸罪
討論到這兒，就觸及本文一開頭說的「重大議題」了；那個議題是：「檢討受害者」及其禁忌。
先來做一點語意澄清：平時大家極力躂伐的「檢討受害人」，原義應該是blaming（責備或歸罪）the victim──而不是真正的「檢討（review，reflection）」（一個不帶價值判斷的中性之詞）。
但在中文語境中，長久以來，「檢討」都帶有責備的意味（例如，你要好好檢討），這就容易產生混淆。
就以這次的「事件」而言，我們從臉書留言中發現（因為原文已撤），盧曾提出「人牆說」。這是一個非常重要、但在大部分的MeToo事件中常被忽視的關鍵性因素。
每一個孩子的身邊，總是有一堵「人牆」，由父母，長輩、老師們所組成，從小肩負著防護的任務；然而，就像所有的牆，人牆也有「兩面防堵」的效應：傷害力固然打不進來，但反抗力也打不出去──除非牆上開的有槍眼。
如果我們能跳脫「把檢討當成歸罪」的迷思，或許可以對「人牆」再做進一步的思考。
關於「人牆」
在傳統文化的影響之下，這堵人牆總是「槍口朝內」的：用盡全力威脅，並監控小孩，務必要遠離事非，避開險境，不要讓壞人有可趁之機；這些，說實在的，也並沒有什麼不對。
但是，因為不重視孩子的「主體性」，不鼓勵小孩掌握主權，這堵人牆的副作用，往往出人意料。
一直強調躲避，而不教導反抗，是會有副作用的，就是：無形中，小孩心中逐漸佈滿「莫名」的陰影。
那是一種廣泛的，沒有特定對象的，但又無所不在的，隱藏在內心深處的「無助感」──這是欠缺主體性的重要特徵之一。
小至考不好就只想去補習，而不認為可以靠自己；大至遇到狼師的時候，不知何故，當場就變成任人擺佈的急凍人，而不是激發潛能，生出平時沒有的，包括心智的或身體的，或二者合一的力量──老祖先在危急時可以變成大力士，這種本領，快要在人牆的演化中消失殆盡了。
這種「長輩＋師長」的人牆，不但很少「槍口朝外」，而且在事情曝光之後，常常轉化成「牆外」那個加害者的「防護牆」──他躲在人牆後面，感覺歲月無比的靜好。
吊詭的是，人牆所持的理由，仍然是為了守護牆內的安全，即便小孩已經長大成人，有了自己的想法。
這並不奇怪，人牆正是由一群「無助者」（更上一代人牆保護的產品）組成，只想息事寧人，不想公平正義，只有躲避的意識，沒有反抗的意志──他們本已成功的剝奪了孩子的「主體性」，只是「不幸」遇到了讓他們完全無法適應的新時代的MeToo運動。
- 困住MeToo受害者的「人牆」（下）：不應放棄檢討，無論是對社會輿論、對人牆甚至是受害人
本文經人本教育札記授權刊登，請勿任意轉載
原標題：關於「盧郁佳撤文道歉」的一些思索
延伸閱讀
- 知名藝術家謝春德遭控性侵13歲女孩，引發網路撻伐至今仍未回應
- 知名藝術家謝春德爆性侵案引眾怒，藝術圈Metoo連署修法呼籲「零容忍政策」
- 受到無謂牽連的#MeToo加害者家屬該如何面對？是否也得承擔過錯用餘生贖罪？
- 台灣MeToo為何現在才出現？加害者真的有誰被「社死」嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
“2023台灣MeToo事件”的相關議題
- 2023-07-22 困住MeToo受害者的「人牆」（上）：強調躲避而不教導反抗，這堵「牆」只想息事寧人
- 2023-07-20 【圖表】圖說性平三法修法重點：權勢性擾入法嚴懲，申訴時間延長，防止球員兼裁判
- 2023-07-20 黃子佼MeToo事件神隱一個月後發出2萬字長文：我不要未來了，只能用撿來的餘生好好彌補
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。