困住MeToo受害者的「人牆」（上）：強調躲避而不教導反抗，這堵「牆」只想息事寧人

文：人本MeToo專案小組

朋友特地跑來告知「盧郁佳撤文道歉」的事，我們都覺得奇怪，心說盧是卓有信譽的作家，向來關心轉型正義，是說錯什麼話了嗎？

去她的臉書做了一點功課，大家便有了以下的討論──倒並不是特別關心盧，而是這事涉及一個重大的議題，這一期的《人本札記》正要就此做一個特別專題。

我們先去看了盧的撤文道歉，那真的是非常有誠意，絕沒有「假道歉，實脫罪」的嫌疑，而且對於自己造成的「傷害」，有深切的反省；所以，想必是遭到非常嚴厲的指控？以致非如此不足以安受害者之心？

然後我們就去看了受害者的「指控」，可是，大家都覺得，那無寧說是一個「告知」。告知的第一段是這樣的:

「你好，我是女兒梁⋯⋯本人（謝春德案的受害者）。由於你擷取我發聲的部分內容抒發你關於母親的個人意見，我的家人們被攻擊被傷害，我整夜不得安眠。」

接下去就是講述母親的各種辛苦，對自己的種種恩情，但其中並無一字責備盧（在前引第一段的告知之外）。

所以，這盧、梁二位，是為我們示範「最佳抗議、最佳道歉」嗎？還是她們二人本來就有相當的互信，只是隔空做一點小小的溝通（而不是那種敵對陣營的交鋒）？

為何要徹文？

我們中的一人問道：如果真是這樣，盧不是只要簡單回說「知道了，對不起」就好，又有必要撤文嗎？

我們中的另一位說：這正是在彰顯那個原則，無論自己的動機多善良，立論多正確，還是要把受害者的感受放在第一位。（盧：「一開始我還以為不可能⋯⋯幾分鐘後體認到自己非常無知，作者家人受害是既成事實」）

這當然是言之成理，但我們之中有人質疑：受害者感受優先，那麼，任何分析、評論就都得噤聲了嗎？難道MeToo就只是叫大家「說出來」，而不必研究事情的成因，以便防止「再發生」嗎？

還有人說得更「大膽」：暫且撇開梁的例子不論，一般而言，有沒有一種可能，是受害者直到MeToo的時候，都還像小時一樣，仍無法面對「人牆」（詳見後文）的阻擋（梁當然不屬於此）──難道MeToo運動除了不能檢討受害者，連受害者父母乃至七親六戚都不能檢討？

討論到這兒，就觸及本文一開頭說的「重大議題」了；那個議題是：「檢討受害者」及其禁忌。

檢討 vs 歸罪

討論到這兒，就觸及本文一開頭說的「重大議題」了；那個議題是：「檢討受害者」及其禁忌。

先來做一點語意澄清：平時大家極力躂伐的「檢討受害人」，原義應該是blaming（責備或歸罪）the victim──而不是真正的「檢討（review，reflection）」（一個不帶價值判斷的中性之詞）。

但在中文語境中，長久以來，「檢討」都帶有責備的意味（例如，你要好好檢討），這就容易產生混淆。

就以這次的「事件」而言，我們從臉書留言中發現（因為原文已撤），盧曾提出「人牆說」。這是一個非常重要、但在大部分的MeToo事件中常被忽視的關鍵性因素。

每一個孩子的身邊，總是有一堵「人牆」，由父母，長輩、老師們所組成，從小肩負著防護的任務；然而，就像所有的牆，人牆也有「兩面防堵」的效應：傷害力固然打不進來，但反抗力也打不出去──除非牆上開的有槍眼。

如果我們能跳脫「把檢討當成歸罪」的迷思，或許可以對「人牆」再做進一步的思考。

關於「人牆」

在傳統文化的影響之下，這堵人牆總是「槍口朝內」的：用盡全力威脅，並監控小孩，務必要遠離事非，避開險境，不要讓壞人有可趁之機；這些，說實在的，也並沒有什麼不對。

但是，因為不重視孩子的「主體性」，不鼓勵小孩掌握主權，這堵人牆的副作用，往往出人意料。

一直強調躲避，而不教導反抗，是會有副作用的，就是：無形中，小孩心中逐漸佈滿「莫名」的陰影。

那是一種廣泛的，沒有特定對象的，但又無所不在的，隱藏在內心深處的「無助感」──這是欠缺主體性的重要特徵之一。

小至考不好就只想去補習，而不認為可以靠自己；大至遇到狼師的時候，不知何故，當場就變成任人擺佈的急凍人，而不是激發潛能，生出平時沒有的，包括心智的或身體的，或二者合一的力量──老祖先在危急時可以變成大力士，這種本領，快要在人牆的演化中消失殆盡了。

這種「長輩＋師長」的人牆，不但很少「槍口朝外」，而且在事情曝光之後，常常轉化成「牆外」那個加害者的「防護牆」──他躲在人牆後面，感覺歲月無比的靜好。

吊詭的是，人牆所持的理由，仍然是為了守護牆內的安全，即便小孩已經長大成人，有了自己的想法。

這並不奇怪，人牆正是由一群「無助者」（更上一代人牆保護的產品）組成，只想息事寧人，不想公平正義，只有躲避的意識，沒有反抗的意志──他們本已成功的剝奪了孩子的「主體性」，只是「不幸」遇到了讓他們完全無法適應的新時代的MeToo運動。

困住MeToo受害者的「人牆」（下）：不應放棄檢討，無論是對社會輿論、對人牆甚至是受害人

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原標題：關於「盧郁佳撤文道歉」的一些思索

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：朱家儀