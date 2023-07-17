TNL+ 2023/07/17,
政治

台灣作為主權獨立國家，不必在走入「白宮」或「中南海」之間二選一

台灣作為主權獨立國家，不必在走入「白宮」或「中南海」之間二選一
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

賴清德曾宣稱台灣對美國不要存有「疑美論」，藉此轉移美國對賴清德「疑賴論」。檢視中華民國歷屆總統和總統候選人，沒有那一位領袖像賴這樣極度高倡「一邊倒」親美路線，勿存「疑美論」、「走向白宮」；曾經倡議「親中愛台」、「和平保台」路線，現則完全倒向美國。

日前民進黨總統參選人、現任副總統賴清德會見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」，致詞時宣稱這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣不放棄持續走入世界；當台灣總統可以走入白宮，「我們所追求的政治目標就已經達成了。」

賴宣稱黨長期皆奉行此路線，既往面對國民黨，現面對共產黨，目標皆是「走入世界、邁向未來」，用更寬廣胸襟去面對這個世界，台灣是「海洋國家」，都是帶著這樣的精神。

論者以為，賴清德若以此戰略思維及治國理政理念，恐怕只會斷送國家發展機遇及契機，及惡化內部政黨政治、族群和解及國家認同凝聚。

賴清德說法隱含幾組矛盾對立觀點：一、台灣所應採取國際戰略及兩岸路線，究竟是奔向「白宮」之「聯美抗中」失衡戰略，或是同時走向「中南海」及「白宮」之「友美和中」均衡戰略呢？二、賴視國民黨威權黨國體制與中共黨國體制如一般，界定為「敵我矛盾」而非「人民內部矛盾」。三、究竟「中華民國政府」還是「外來政權」嗎？是以「中華民國總統」還是「台灣總統」身份，面向世界迎向未來呢？

所謂走向白宮達成台灣政治目標，若是在國際戰略及外交兩岸路線完全一邊倒向親美，忽視台灣與中國大陸在地緣政治、地緣經濟、歷史文化淵源、憲政法理上與中國大陸關係，悖離同宗同族、同根同源中華民族主義，此不僅會坐實中共指控民進黨試圖「以武拒統」、「以美謀獨」、「聯美抗中」之反中路線，進而強化中共武統、逼統軍事威脅、外交壓制及經貿制裁；同時，也會喪失台灣作為中華文化傳承者之正統地位及發揮人權立國、政治民主化之「燈塔效應」。

賴清德曾宣稱台灣對美國不要存有「疑美論」，藉此轉移美國對賴清德「疑賴論」。檢視中華民國歷屆總統和總統候選人，沒有那一位領袖像賴這樣極度高倡「一邊倒」親美路線，勿存「疑美論」、「走向白宮」；曾經倡議「親中愛台」、「和平保台」路線，現則完全倒向美國。

問題是，走向「白宮」，意味著美國承認中華民國台灣是主權獨立國家嗎？美國接受台灣是事實上主權獨立國家嗎？等於是承認「務實台獨」嗎？美國官員已向三位總統候選人表明美國不支持台獨、反對台獨，支持三位候選人與中共對話。令人疑慮是，中華民國總統可能走訪白宮嗎？這意味著美國完全支持甚至外交承認中華民國台灣嗎？這種可能性機率很大嗎？若如此，台灣需要付出成本及代價又為何呢？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。