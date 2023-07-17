台灣作為主權獨立國家，不必在走入「白宮」或「中南海」之間二選一

日前民進黨總統參選人、現任副總統賴清德會見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」，致詞時宣稱這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣不放棄持續走入世界；當台灣總統可以走入白宮，「我們所追求的政治目標就已經達成了。」

賴宣稱黨長期皆奉行此路線，既往面對國民黨，現面對共產黨，目標皆是「走入世界、邁向未來」，用更寬廣胸襟去面對這個世界，台灣是「海洋國家」，都是帶著這樣的精神。

論者以為，賴清德若以此戰略思維及治國理政理念，恐怕只會斷送國家發展機遇及契機，及惡化內部政黨政治、族群和解及國家認同凝聚。

賴清德說法隱含幾組矛盾對立觀點：一、台灣所應採取國際戰略及兩岸路線，究竟是奔向「白宮」之「聯美抗中」失衡戰略，或是同時走向「中南海」及「白宮」之「友美和中」均衡戰略呢？二、賴視國民黨威權黨國體制與中共黨國體制如一般，界定為「敵我矛盾」而非「人民內部矛盾」。三、究竟「中華民國政府」還是「外來政權」嗎？是以「中華民國總統」還是「台灣總統」身份，面向世界迎向未來呢？

所謂走向白宮達成台灣政治目標，若是在國際戰略及外交兩岸路線完全一邊倒向親美，忽視台灣與中國大陸在地緣政治、地緣經濟、歷史文化淵源、憲政法理上與中國大陸關係，悖離同宗同族、同根同源中華民族主義，此不僅會坐實中共指控民進黨試圖「以武拒統」、「以美謀獨」、「聯美抗中」之反中路線，進而強化中共武統、逼統軍事威脅、外交壓制及經貿制裁；同時，也會喪失台灣作為中華文化傳承者之正統地位及發揮人權立國、政治民主化之「燈塔效應」。

賴清德曾宣稱台灣對美國不要存有「疑美論」，藉此轉移美國對賴清德「疑賴論」。檢視中華民國歷屆總統和總統候選人，沒有那一位領袖像賴這樣極度高倡「一邊倒」親美路線，勿存「疑美論」、「走向白宮」；曾經倡議「親中愛台」、「和平保台」路線，現則完全倒向美國。

問題是，走向「白宮」，意味著美國承認中華民國台灣是主權獨立國家嗎？美國接受台灣是事實上主權獨立國家嗎？等於是承認「務實台獨」嗎？美國官員已向三位總統候選人表明美國不支持台獨、反對台獨，支持三位候選人與中共對話。令人疑慮是，中華民國總統可能走訪白宮嗎？這意味著美國完全支持甚至外交承認中華民國台灣嗎？這種可能性機率很大嗎？若如此，台灣需要付出成本及代價又為何呢？