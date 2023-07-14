2023/07/14,
政治

遭質疑「藍皮綠骨」，侯友宜：無論誰執政，都奉獻給中華民國

遭質疑「藍皮綠骨」，侯友宜：無論誰執政，都奉獻給中華民國
圖為國民黨總統候選人侯友宜｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

現任新北市長侯友宜帶職參選，代表國民黨角逐2024總統大選，雖然國民黨握有全台14縣市首長和堅實的地方派系優勢，民調結果仍輸賴清德。侯友宜才剛挺過黨內的「換侯」聲音，得到黨主席朱立倫保證「絕不換」，如今又被指控「藍皮綠骨」，侯友宜強調自己願為中華民國盡心盡力。

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜常遭質疑「藍皮綠骨」，他今（14）日表示，父親有榮民證，為國家打過仗，而他無論誰執政，都奉獻給中華民國，當別人懷疑他時，他不多做解釋，免得有時妨害到做事。

侯友宜今天接受廣播專訪表示，他在國民黨執政時當警察，逐步往上，也在民進黨執政時升遷，公共體系下，不管誰執政，都奉獻給中華民國。他認為，勇於執法、保護民眾，做事最重要，做事不該區分任何黨派，每當有人懷疑他，他不多做解釋，免得有時妨礙到做事。

他說，他的父親在賣豬肉，有一天拿榮民證給他看，還有點驕傲地說，「你不知道我為國家打過仗」，他認為，榮民證的意義是有為國家做事。

被問到接受九二共識引起批評，是否會感到委屈，侯友宜表示，面對任何人的批評與懷疑，他從沒感到委屈，他接受合乎中華民國憲法的九二共識、反對台獨和一國兩制，主張深化民主自由、提升國防自我防衛能力，止戰於境外，備戰而不啟戰，最重要是兩岸要對話，才能降低衝突，產生更高互信。

針對民進黨主席賴清德表示「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，侯友宜說，他非常相信美國，美國跟台灣是盟友關係，這種友誼是不會變的，他會一直深耕，他也一直在安排訪美行程，期許和美國建立更深入的友誼關係。

對於和前高雄市長韓國瑜關係，侯友宜說，不要見縫插針，他都是非常有誠意地向韓國瑜請益。

談到外界傳出「侯下韓上」的說法，以及黨內支持鴻海創辦人郭台銘的聲音，侯友宜說，相信大家都是為了中華民國能夠和平繁榮安定，有共同信念，會以大我的精神向前走。

此外，針對外役監修法問題，侯友宜表示，民進黨執政7年多來，包括治安問題在內的很多事，該做不做，這樣是不對的，外役監條例修法，必須要在8月臨時會時列入優先法案，盡速通過。

他說，國民黨已經有提案版本，請民進黨不要再阻擋，趕快通過修法，要將外役監的門檻提高，外役監絕不能淪為「綠色權貴的後花園，社會名流的服刑天堂。」

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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