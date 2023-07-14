衛福部推酒精衛教量杯：籲男性每日勿超過508毫升、女性254毫升啤酒

（中央社）衛福部今（14）日推出可迅速測量各種酒精飲用標準量的創意衛教杯，呼籲飲酒注意攝取標準量；以酒精濃度5%的啤酒計算，女性每日飲用不要超過254毫升、男性508毫升，以免傷身。

衛生福利部與國家衛生研究院、精神醫學會、成癮學會、酒精不耐症衛教協會、酒害防治協會、台北市立聯合醫院、馬偕醫院等單位今日舉行「聰明酒杯記得『量』，不喝更好最健康」記者會，由藝人方志友代言，呼籲民眾建立正確飲酒觀念。

Photo Credit: 中央社 藝人方志友手拿衛教酒精量杯

心理健康司長陳亮妤指出，許多人會以為飲酒可以助眠，但其實飲酒會讓人陷入淺眠，導致長期睡眠品質下降、適得其反；今日推出可測量各式酒類飲用標準量的創意衛教杯，將交給各大監理所、醫院當作衛教道具，方便說明。

陳亮妤說，最早酒癮治療是針對犯罪者；後來發現酒駕者有2/3有酒癮，開始推動酒駕累犯酒癮治療；現在則擴展到每人每年最高新台幣4萬元的酒癮治療補助，未來將繼續擴大補助；並預計在今（2023）年11月成立酒癮防治中心，透過計畫委辦，建立酒癮人才培訓、建立相關醫療和共病指引、並進行本土研究等。

國人飲酒習慣，國衛院副院長陳為堅指出，2014年與2018年台灣全國物質使用調查結果發現，男性飲酒行為盛行率有微幅下降、女性有害酒精使用盛行率則顯著增加，且集中在18到29歲有大學以上學歷、從事勞動或專業性職類者，推測與酒駕標準趨嚴、社會角色轉變、女性經濟地位提升和商業廣告策略等有關。

衛福部新聞資料表示，飲酒會提高罹癌風險，根據國際癌症研究機構資料，酒精是第1類致癌物，與食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌和口咽癌、喉癌、乳腺癌等癌症有因果關係。國內2021年青少年健康行為調查報告也指出，有49.7%國中生及72.8%高中職生曾飲酒，顯示酒精使用年輕化，危害不容小覷。

據資料指出，成年人飲酒單位計算方式，每瓶酒精含量為「酒品容量（c.c.）× 酒精濃度（%）× 0.785（酒精密度）」，而每含10公克純酒精為1單位酒精。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪提醒，長期飲酒過量有害身心健康，更會造成腦部功能失調，對身體損害一去不復返；飲酒量男性每日應少於2單位、女性少於1單位，近期還有更嚴格的建議，為「每週」男性少於2單位、女性少於1單位。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範