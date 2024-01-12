時裝秀視聽饗宴的幕後功臣：秀場配樂師如何玩出音樂與時尚的獨特火花？
我們想讓你知道的是
時裝秀正式開場的那刻，模特走出伸展台，時而輕柔、時而強烈的旋律傾瀉而出，引領觀眾進入設計師所建構的魔幻世界。時裝秀音樂就像設計師與觀眾間的橋樑，透過配樂師對於選歌的安排，傳達該場時裝秀的理念、概念。
文：音音有代誌／陳艾比
說到時裝周現場，大家聯想到的，不外乎是那些新穎的設計作品、光彩照人的模特，以及在伸展台兩側各國齊聚的明星。不過，其實時裝秀的成功，有一部分必需要歸功給音樂 ——不僅營造了現場的看秀氣氛，更點綴了星光燦爛、色彩繽紛的現場。
不僅讓你大飽眼福還有耳福，時裝秀的幕後推手——秀場音樂
時裝秀正式開場的那刻，模特走出伸展台，時而輕柔、時而強烈的旋律傾瀉而出，引領觀眾進入設計師所建構的魔幻世界。時裝秀音樂就像設計師與觀眾間的橋樑，透過配樂師對於選歌的安排，傳達該場時裝秀的理念、概念。
音樂讓觀眾對作品的理解有了一個想像的空間，因此，可以說時裝秀中的音樂，其實恰恰好化解了設計師與觀眾之間的距離，讓兩者皆能對作品有自身的見解。
如何挑選時裝秀配樂？原來音樂和時尚一樣都能反映時代
與諸多國際品牌Chanel 、LV和Dior合作多年的音樂製作人Michel Gaubert就曾說過：「我在參與大秀時沒有依特定的規則製作音樂，而是考量到合作品牌所要展現的主題、舉行地點、時間，甚至是季節。我的工作其實就像為一位客戶量身定做一套禮服，按照他的個性與體態來縫製。」
因此配樂師與設計師、品牌方溝通是非常重要的事前任務，在了解設計師的理念與品牌端的需求後，便開始著手找出最能切合主題的選曲或配樂。
以Loewe 2022春夏時裝周為例，該場秀的亮點在於以文藝復興時期的畫家為靈感，破格的衣服剪裁、異材質拼接展現了「神經感、迷幻」的超現實主義風格。
因此也讓Michel Gaubert在音樂呈現上，選擇播放英國著名音樂家Simon Fisher Turner的歌曲。帶有迷幻的色彩與強烈的節奏點的歌曲，不僅融合概念主題，更將秀場氛圍提升至另一個層次。
秀場音樂的呈現除了隨著主題變動，還能因應潮流變化與社會趨勢。美國紐約為時裝周發源地，聚集了許多新銳設計師與年輕品牌。
近年來在音樂選曲方面，多以潮流、EDM為主打，藉此聚焦年輕目光而聚集了許多經典大品牌的義大利，傾向著重傳統工藝層面，因此在米蘭時裝週上能聽見莫札特歌劇配樂，完美結合新創與古典，顯現出原來時裝秀玩的不只是服裝的創意，更玩出了音樂與時尚的獨特火花。
聲音的魔術師：秀場配樂師Michel Gaubert
介紹完秀場配樂之後，接下來，你一定要認識這位秀場配樂師Michel Gaubert。從事伸展台配樂師多年的Michel Gaubert累積許多與知名品牌合作的經驗，多場時裝秀上都能看見他的身影。
Michel Gaubert音樂事業的起源始於巴黎的Le Palace（法國版的 Studio 45），早期透過與地下設計師合作，替他們的秀提供配樂並積累人脈，後來逐漸靠著自身對音樂的喜愛與理解，被諸多品牌設計師們欽點合作。
談到音樂，Michel Gaubert有著自己獨特的見解，他不認為在時裝秀出現的音樂就非得要艱澀難懂，相反地，只要能展現秀場主題風格的音樂，都會被他安排進歌單中。
由於他的生活早已與音樂環環相扣，因此在與設計師討論設計大綱後，Michel Gaubert總能精準抓到該在什麼時機，使用什麼樣的音效或音樂，他還曾說過：「你並不需要文憑來聽歌。」再次體現了在Michel Gaubert的音樂世界中，兼容並蓄的多元性。
播放精選時尚音樂清單讓你猶如親臨秀場
了解完音樂對於時裝秀的重要性後，是不是讓你對秀場上播放的音樂產生好奇了呢？
現在，只要在音樂播放平台Apple Music或Spotify上，就可以找到來自各大時尚品牌的獨特音樂清單，清單裡不只能聽到音樂製作人們精選的音樂，還有品牌當季大秀的音樂即時更新；深入研究的話，還能發現這些品牌連音樂的選擇上，都各自符合自身品牌的定位與風格。
例如最早進行數位化轉型的品牌Burberry，也是眾多大品牌中，及早開始在秀場中加入歌手現場演唱的型式，展現該品牌總能即時因應趨勢的風範。這些表演也都能在清單中聽見喔，若想感受秀場氛圍的話，不妨點開影音串流聽聽吧。
下次觀賞時裝秀時，別忘了留意背景音樂。或許你會發現配樂師們的用心也說不定喔。
參考資料
- Vouge， ‘‘時尚秀的走秀音樂哪裡找？精選來自 Apple Music & Spotify 的時尚品牌時髦音樂清單’’
- Vouge，‘‘專訪法國 DJ 兼時裝展音樂製作人 Michel Gaubert：「沒有音樂， 就沒有今天的我。 」’’
- WAZAIII，‘‘似識．而非：SS19 高端時裝秀音樂趨勢概觀’’
- 樂手巢 Ysolife，‘‘Chanel、LV 與 Dior 御用秀場音樂總監 Michel Gaubert 的巴黎時裝周音樂清單’’
本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此
原文標題：看時裝秀音樂如何點亮秀場！時裝秀的關鍵其實掌握在「他」手裡？！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
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「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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