時裝秀視聽饗宴的幕後功臣：秀場配樂師如何玩出音樂與時尚的獨特火花？

文：音音有代誌／陳艾比

說到時裝周現場，大家聯想到的，不外乎是那些新穎的設計作品、光彩照人的模特，以及在伸展台兩側各國齊聚的明星。不過，其實時裝秀的成功，有一部分必需要歸功給音樂 ——不僅營造了現場的看秀氣氛，更點綴了星光燦爛、色彩繽紛的現場。

不僅讓你大飽眼福還有耳福，時裝秀的幕後推手——秀場音樂

時裝秀正式開場的那刻，模特走出伸展台，時而輕柔、時而強烈的旋律傾瀉而出，引領觀眾進入設計師所建構的魔幻世界。時裝秀音樂就像設計師與觀眾間的橋樑，透過配樂師對於選歌的安排，傳達該場時裝秀的理念、概念。

音樂讓觀眾對作品的理解有了一個想像的空間，因此，可以說時裝秀中的音樂，其實恰恰好化解了設計師與觀眾之間的距離，讓兩者皆能對作品有自身的見解。

如何挑選時裝秀配樂？原來音樂和時尚一樣都能反映時代

與諸多國際品牌Chanel 、LV和Dior合作多年的音樂製作人Michel Gaubert就曾說過：「我在參與大秀時沒有依特定的規則製作音樂，而是考量到合作品牌所要展現的主題、舉行地點、時間，甚至是季節。我的工作其實就像為一位客戶量身定做一套禮服，按照他的個性與體態來縫製。」

因此配樂師與設計師、品牌方溝通是非常重要的事前任務，在了解設計師的理念與品牌端的需求後，便開始著手找出最能切合主題的選曲或配樂。

以Loewe 2022春夏時裝周為例，該場秀的亮點在於以文藝復興時期的畫家為靈感，破格的衣服剪裁、異材質拼接展現了「神經感、迷幻」的超現實主義風格。

因此也讓Michel Gaubert在音樂呈現上，選擇播放英國著名音樂家Simon Fisher Turner的歌曲。帶有迷幻的色彩與強烈的節奏點的歌曲，不僅融合概念主題，更將秀場氛圍提升至另一個層次。

秀場音樂的呈現除了隨著主題變動，還能因應潮流變化與社會趨勢。美國紐約為時裝周發源地，聚集了許多新銳設計師與年輕品牌。

近年來在音樂選曲方面，多以潮流、EDM為主打，藉此聚焦年輕目光而聚集了許多經典大品牌的義大利，傾向著重傳統工藝層面，因此在米蘭時裝週上能聽見莫札特歌劇配樂，完美結合新創與古典，顯現出原來時裝秀玩的不只是服裝的創意，更玩出了音樂與時尚的獨特火花。

聲音的魔術師：秀場配樂師Michel Gaubert

介紹完秀場配樂之後，接下來，你一定要認識這位秀場配樂師Michel Gaubert。從事伸展台配樂師多年的Michel Gaubert累積許多與知名品牌合作的經驗，多場時裝秀上都能看見他的身影。

Michel Gaubert音樂事業的起源始於巴黎的Le Palace（法國版的 Studio 45），早期透過與地下設計師合作，替他們的秀提供配樂並積累人脈，後來逐漸靠著自身對音樂的喜愛與理解，被諸多品牌設計師們欽點合作。

談到音樂，Michel Gaubert有著自己獨特的見解，他不認為在時裝秀出現的音樂就非得要艱澀難懂，相反地，只要能展現秀場主題風格的音樂，都會被他安排進歌單中。

由於他的生活早已與音樂環環相扣，因此在與設計師討論設計大綱後，Michel Gaubert總能精準抓到該在什麼時機，使用什麼樣的音效或音樂，他還曾說過：「你並不需要文憑來聽歌。」再次體現了在Michel Gaubert的音樂世界中，兼容並蓄的多元性。

Photo Credit: GettyImages Michel Gaubert

播放精選時尚音樂清單讓你猶如親臨秀場

了解完音樂對於時裝秀的重要性後，是不是讓你對秀場上播放的音樂產生好奇了呢？

現在，只要在音樂播放平台Apple Music或Spotify上，就可以找到來自各大時尚品牌的獨特音樂清單，清單裡不只能聽到音樂製作人們精選的音樂，還有品牌當季大秀的音樂即時更新；深入研究的話，還能發現這些品牌連音樂的選擇上，都各自符合自身品牌的定位與風格。

例如最早進行數位化轉型的品牌Burberry，也是眾多大品牌中，及早開始在秀場中加入歌手現場演唱的型式，展現該品牌總能即時因應趨勢的風範。這些表演也都能在清單中聽見喔，若想感受秀場氛圍的話，不妨點開影音串流聽聽吧。

下次觀賞時裝秀時，別忘了留意背景音樂。或許你會發現配樂師們的用心也說不定喔。

參考資料

本文經〈音音有代誌〉授權轉載，原文發表於此

原文標題：看時裝秀音樂如何點亮秀場！時裝秀的關鍵其實掌握在「他」手裡？！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航