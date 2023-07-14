永不放棄陪伴千萬莘莘學子 南一書局70週年實踐SDGs優質教育承諾

南一書局成立70週年，陪伴千萬學子面對挑戰在學習中前進，在年代更替中的不同教育裡忠實陪伴。教育攸關國家未來競爭力，也是聯合國SDGs中明定的一項永續目標之一，伴隨台灣教育推演更迭，走過九年國民義務教育，到九年一貫課程實行一綱多本的多元化教育，南一深刻了解教育與社會結合的意義。面對全球教育體系、教學工具與學習方法都面臨巨變翻轉，南一透過多角化經營，協助師生因材施教、適性發展，全方位培養健全人格，70週年之際以企業包場支持公益電影紀錄片《跌跌撞撞的圓夢者》，力挺生命毅力故事，回饋一路走來一起為台灣教育努力的同仁與老師，用行動實踐聯合國SDGs永續發展目標對「優質教育」倡議。

南一書局董事長蘇偉銓感性地說：「做教育需要有理念，幫助每一位孩子發揮潛能，透過教育可以實踐百年樹人，也是身為教育參與者的一種圓夢過程。」，70年前，南一書局創辦人蘇紹典以出租佛書與升學用書起家，希望透過印刷佛經傳遞教化人心的力量，也奠定之後南一書局以「陪伴」以及「學習」兩大精神貫穿走過70個年頭。

南一書局董事長蘇偉銓表示，透過教育可以實踐百年樹人，也是身為教育參與者的一種圓夢

「教育的成就是讓學習融入生命，透過知識力量，累積跨越無數人生關卡挑戰的勇氣，展望未來，南一依舊會像那道溫暖的光，在教育路上與大家一同前行。」蘇偉銓表示，南一企業從上到下秉持初心，以及對於每一位孩子的尊重，和公益電影紀錄片《跌跌撞撞的圓夢者》中所探討的理念相近，特別在70週年之際，以企業包場形式邀請更多人一同探索教育與生命尊重的真諦，擴大正面影響力。

《跌跌撞撞的圓夢者》以內科醫師陳奇峯與身障妻子宋立蓉創辦生命勵樂活輔健會為背景，幫助重度身障者透過運動，追求更好的內外在生活品質體驗。在為期2年訓練下，夫妻倆去年10月以「一生一次，勇敢圓夢」鼓勵身障者以手代腳，風雨無阻挑戰騎乘手搖車環島9日，歷時27個月、逾40,000分鐘的拍攝，濃縮出101分鐘精彩紀錄片，汗水淚水雨水澆不熄這群生命鬥士勇氣，透過螢幕直搗人心。

「教育沒有標準答案，過去70年來，南一不斷探索，我們深知學習路上的困難與挑戰，卻也更堅信每一個生命所擁有的獨特價值，教育是彼此鼓勵接納，激發向前的動力。」蘇偉銓回憶和《跌跌撞撞的圓夢者》導演林樹橋相識過程，不論是對影像紀錄或是挖掘一個個在台灣土地所孕育的生命毅力故事，都叫人動人不已，也讓教育不只侷限在書本上的知識，而是用行動學習對生命的尊重與跨越挑戰。

林樹橋導演表示：「影像的無遠弗屆，能夠向世界傳播溫暖的力量，也一直是我作為導演的理念，《跌跌撞撞的圓夢者》是一部有關於社會教育的勵志電影紀錄片，意義非凡。我們希望它可以帶給台灣學子及社會大眾對於生命的啟發，也希望所記錄下來的真實生命故事，能夠帶給社會正面與溫暖及向上的正向能量。」

南一書局集企業資源之力，在108課綱的素養教育中持續創造生活的感動連結，讓素養教育落地、推動數位教材領先，成為家長與孩子學習之路最忠實的陪伴者。如同《跌跌撞撞的圓夢者》紀錄片所述，人生沒有不如只有不同，看見自己的天賦，每塊大理石都蘊含著一座美麗雕像，只要將積存的灰塵清除掉，便會顯現出來，以人為本的教育，才能創造翻轉的機會與可能，兌現永續的最後一哩路。