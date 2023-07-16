TNL+ 2023/07/16,
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印度爆發「蕃茄之亂」：高溫＋暴雨導致價格飆漲341％，攤販聘請「蕃茄保鑣」怕被搶

印度爆發「蕃茄之亂」：高溫＋暴雨導致價格飆漲341％，攤販聘請「蕃茄保鑣」怕被搶
Photo Credit: GettyImages

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印度麥當勞對此於聲明中表示：「每年一到雨季，食品業都會需要面臨部分食材因天氣因素缺貨的問題。」此外，再加上蕃茄生長時可能會遭蕃茄嵌紋病毒感染，而出現減產和蕃茄大小縮水等問題，讓這次的蕃茄危機更雪上加霜。

文：Taylor Mei

以咖哩等蔬食料理聞名的印度，近期卻面臨了「蕃茄危機」。因蕃茄價格因受到極端天氣影響，目前已經暴漲超過300％，而價格的大幅調整，也連帶讓當地食品及餐飲業者紛紛宣布，將暫緩提供蕃茄相關的產品與料理。

印度蕃茄價格大漲341％

據《CNBC》報導，印度當地消費事務部統計，自今年初開始至7月11日，印度的蕃茄售價已經從原本的一公斤24.68盧比（約新台幣9元）漲價至108.92盧比（約新台幣41元），飆高了341％。而相關價格根據政府資料，與去（2022）年7月雨季相比，也已上漲超過166％。

身為世界第二大蕃茄生產國，印度安得拉邦（Andhra Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、卡納塔克邦（Karnataka）等主要蕃茄栽種區，高溫再加上先前連日暴雨出現嚴重淹水，導致蕃茄等農作物全部跟著水災一起「泡湯」，無法即時供給。

對此，印度全國生物壓力管理委員會（NIBSM）指出：「因為先前過多的降雨量，造成不少作物受到影響，像是一大部分的蕃茄農作因這次的淹水災情而歉收。」當地商品貨物分析師哈特（Charles Hart）則表示，對印度人來說，洋蔥與蕃茄等農作物屬於料理中不可或缺的食材，而這讓因淹水造成的蕃茄危機，在印度又變得格外嚴重，也連帶出現蕃茄售價大漲的現象。

印度蕃茄料理的雨季危機

同時也因印度菜使用蕃茄的機會很多，像是靈魂香料「馬撒拉」（Masala），就是以蕃茄作為基礎原料；另一項在當地家喻戶曉的印度料理「蕃茄咖哩」（Andhra Tomato Kura），也是以蕃茄作為該道菜的主要食材。

因此，若蕃茄這個基本食材的價格因缺貨而大幅調漲，恐怕會導致許多餐廳和家庭吃不消、被迫得以別道料理或以罐裝蕃茄因應。甚至連當地的麥當勞也因為蕃茄大缺貨，決定先將須使用蕃茄的產品下架。

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