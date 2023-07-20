印太為什麼沒有「北約」（上）：最早提議「亞洲北約」的不是別人，正是蔣介石

自冷戰結束以來，存在價值就不斷遭到質疑的北大西洋公約組織，終於隨著俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭而又活躍了起來。普亭的侵略野心，讓人們瞭解到俄羅斯的威脅並沒有在蘇聯解體後消失，北美與歐洲盟友仍需要一個集體防衛組織來抵擋此一威脅。戰爭爆發一年多，俄羅斯不只無法讓烏克蘭與北約保持距離，還讓北約突然增加了芬蘭與瑞典兩個會員國。

北約不只新增了兩個會員國，而且還試圖將勢力延伸到東亞，計畫在日本設置辦公室。雖然在法國反對下，相關計劃遭到延後，不過北約的東京辦公室預計將在今年秋季開幕。未來北約軍隊勢必將與日本自衛隊、大韓民國國軍以及新加坡共和軍都有更緊密的交往。若北約真的在印度－太平洋地區紮根，台灣也很難完全被排除於北約的軍事行動之外。

讀到這裡，相信讀者們最感興趣的問題是何以印度－太平洋國家沒能成立屬於自己的集體防衛組織，結果讓以北美、歐洲等北大西洋國家為主體的北約跑來主導印太地區的集體防務，是否有些怪異？為什麼印度－太平洋國家，尤其東亞國家之間有相似的歷史與文化，卻沒有辦法如北約會員國一般發展自己的集體防衛組織？

北約的另外一大特點，是除了土耳其以外幾乎所有的會員國都奉行民主價值，並且奉美國為領袖。事實上，如果我們把美國與土耳其這兩個彼此關係不斷惡化，卻在北約組織中分擔第一大與第二大責任的會員國拿掉，北約實際上的範圍除了加拿大之外，大概跟今日的歐盟也沒有兩樣了。那麼為什麼歐洲國家可以，亞洲國家卻不行？

從冷戰時代的西太平洋到今天的印度－太平洋地區，凡是將中共視為威脅的國家，都如同今日把俄國視為威脅的國家一樣採取親美的國策。既然亞洲的反共國家都親美，為什麼沒能出現一個西太平洋公約組織或者印度－太平洋公約組織呢？想要瞭解這個問題，首先我們要談論的是「亞洲北約」的最早提倡者是誰。

Photo Credit: 國史館 1949年7月，蔣中正訪問碧瑤，與菲律賓總統季里諾商討亞洲北約事宜。

「太平洋公約」組織

事實上最早提議成立「亞洲北約」的不是別人，正是1949年因徐蚌會戰失利而下野的中國國民黨總裁蔣介石。早自北伐勝利以來，蔣介石就理解到中國是一個大而弱的國家，又同時面對蘇聯與日本的威脅，需仰賴美國主導的集體安全體系來維持主權獨立與領土完整。因此他放棄了孫中山末期的「革命外交」，擁抱美國提倡的《九國公約》（Nine-Power Treaty）體系。

後來美國受制於「孤立主義」（Isolationism）政策，沒能積極回應「九一八事變」以來日本對中國的侵略，迫使蔣介石採取聯合蘇聯的手段。可蔣介石終究反對共產主義，仍對美國領導的多國集體防衛組織寄予厚望。蘇聯則從推動美日開戰的角度出發，慫恿國民政府鼓動組織英美領導的《太平洋公約》（Pacific Treaty）組織來抵抗日本。