印尼按摩文化：歷史悠久由印度和中國佛教僧侶傳入，爪哇及峇里島人尤其以擅按摩聞名

按摩能舒緩疲勞，我每次回印尼，一抵達飯店，就先去按摩。如果是在印尼親戚家過夜，現在還可以用APP預約到府按摩。

印尼人愛按摩，按摩是生活的一部分。記得，幼年在印尼，長輩會叫年幼的小孩子幫忙按摩，幾個小朋友圍繞著大人，有人負責按頭部，有人按背部、雙手、雙腿。家族裡年紀較小、體重較輕的成員，大人經常要求幫忙踩背，隨便踩幾下，大人便露出滿意的笑容。幾雙小手，加一加，超越峇里島四手頂級按摩，超級享受！

在印尼，爪哇人、峇里島人以擅長按摩聞名。按摩的印尼文稱作Pijat、pijit、urut等，有多種形式及按摩方法。早年沒有網路，想到府按摩需要熟門熟路、親人間相互介紹，要是找到適合的師傅，便會約定每周、每月來幾次，到府按摩後再付錢。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 傳統按摩師於印尼東爪哇按摩病人的腿部。

爪哇人到府按摩時，習慣攜帶自行調製的按摩油，油裡會添加印尼盛產的辛香料，大部分成分可讓身體發熱，舒緩痠痛症狀，有時也會使用印尼人家庭普遍常用的白樹油，再加上幾滴椰子油按摩全身。

白樹油，印尼文稱作Minyak kayu putih，是白千層的精油。在印尼不論華人或印尼本地人家中必少不了白樹油，是老少都愛用的精油。當小嬰兒呱呱墜地不久，家中長輩會為洗好澡的寶寶塗上白樹油精油，輕輕按摩肚子、背部，以免小寶寶脹氣、哭鬧，同時避免傷風感冒。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 印尼文稱「白樹油」

白樹油味清香，能安定身心，直到今日我和女兒都愛用白樹油。有時睡覺前，倒幾滴白樹油到手掌心，輕輕為女兒按摩肚子及背部，同時也不忘為自己塗抹，按摩腹部，可以減少脹氣等，有助安穩入眠。

日常生活中，按摩可說是良好的親子互動，大人藉著按摩，舒緩一天的疲憊感，小孩則學習按摩技巧，同時表達對長輩的關心。要是夫妻互相按摩，能增進感情，透過觸摸、安撫，傾聽脈搏、呼吸氣息，感受彼此的存在。