遇到「挑戰界線」的渣男何時喊停？不要跟他談判，而是要跟你自己談
我們想讓你知道的是
女人在與不同男士見面、約會的過程，總是會遇到一些挑戰界線的男子。退幾步妳才會喊停？喊停的時候，才叫作妳真的底線。從妳的界線，到妳的底線之間，還有一個灰色可談判的地帶。但這兩條線之間的拉扯，不是跟他談判，而是跟妳自己談。
文：墨心婷
女人在與不同男士見面、約會的過程，總是會遇到一些挑戰界線的男子。但界線，不是你劃出來就好。它還需要你花力氣一直去堅持，因為對方會用各種可能的方式，不斷測試你能再退多少。
退幾步你才會喊停？喊停的時候，才叫作你真的底線。
從你的界線，到你的底線之間，的確還有一個灰色可談判的地帶。但這兩條線之間的拉扯，不是跟他談判，而是跟你自己談。
一旦你開啟灰色地帶的模式、等於是開啟一個內在的實驗沙盒。在沙盒裡，需要設定實驗的次數與天數。在實驗期間，你反而更不能放鬆、反而需要打開更多的覺知，你才能從過程中，找到這條界線對你而言的真正價值。
讓我跟你說一個小故事。
與Vic的相遇
曾經有一次，我在交友軟體上遇到了Vic。 我們約好了週四晚上在咖啡廳見面，一個小時，看看彼此是否有可能。見面前幾天的文字交流，我習慣只簡單回覆；太複雜的話題，我會語帶保留，因為我想把真實的第一印象，留到親眼看到他的那一刻才開始交織。
不過，Vic的文字，跟其它男人不太一樣。他不只是單純的問候，還能從我給的隻字片語、蛛絲馬跡的攝影作品，看出作品背後我藏的深意，並以此推論我可能的個性。
這種被深刻理解的感動，真的令人驚豔。因此我忍不住在見面前，用文字又多互動了幾回。儘管我刻意保持簡單的回覆，但他仍舊會以三倍量的文字熱情，焦切地想了解更多面向的我。
與其這樣子激動地隔著小螢幕彼此猜測，倒不如快點出來見個面。「要不要提早一天見個面？」我問。他同意了。
第一次見面
依約見了面。我們不約而同點了不含咖啡因的飲料。聊天的時候，我發現兩人的互動，不如文字交流那般深刻。
「抱歉，今天我好像太多話了。」回家之後，他傳來訊息。第一次約會，不論男女，大概都會有些緊張。男人緊張的時候，總免不了會多說一些關於自己的事，讓空氣不致於僵住。因此我通常不會在第一次就定生死。盡量多給一些機會，用三次到六次的見面，也許才能看出彼此在初期是否適合。
但他昨天在談話間，說了一個重要的資訊：目前他與妻子在不同的城市分居好一陣子了，還在談離婚條件。通常若不是恢復成單身的狀態，我都不太想約第二次。我寧願他先處理完上一段的關係，再往下一段前進。
但究竟是他一段段傳來的文字，內容的頻率與我太合拍了。因此我對他產生了好奇，界線也開始鬆動了。週三見面後，原本週四的空檔，他還會來約嗎？我保持被動，等他的反應。如果他主動提起，我就會答應。
果不其然，在週三見面之後，他又陸續傳來一段又一段的文字，關於藝術、關於他的分居狀態、關於他對我的感覺，以及他想再見到我。「明天我們本來有約的。你會想再見到我嗎？」他問。
我同意去碧潭走走，像一般朋友那樣。
晚上，我們沿著河邊散步，一邊開始交換人生的點滴。碧潭的湖光映著滿月，淡藍色的夜空襯著安靜的一切。他指著遠方的景色要我留意欣賞，而我也好喜歡兩人能分享大自然的感覺。
順著潭水走到盡頭，眼看就快沒有路了。他不放棄地再往前試探。我們發現了一條浮動在水面上的新路徑。「要不要再往下走？」我站在稍會晃動的浮板上問他。Vic的臉上似乎被這晃動有些嚇到。但考慮了三秒後，他決定一起再往前行。踩過長長的浮板路，就是草比人長的水泥小徑。跟著疏落的人們一起散步在其中，夏夜晚風徐徐。
他說，婚姻早已名存實亡。還不能簽字是因為條件一直談不攏，他不知道這個過程會拖多久。但短時間肯定是無法解決的。妻子總是為小事而情緒化，流理台的碗盤沒洗、或地上有了髒污，總是會引發她的歇斯底里。
他說，不論他再怎麼努力，妻子還是不開心。這段關係，他已無力也無解。他再也不想因為一時的情迷，而墜入關係裡。我說，兩個人適否適合，的確需要一段時間探索。價值觀、生活習慣、人生觀等等，再再都是需要檢視。
他說，檢核其實沒有終點。例如你把兩個人的價值觀條列出來，會發現：就算一項一項檢核，根本也無法確認兩人是否適合；因為一個人對每一件事，都會有不同的反應與決定，而每一個當下的決定，就是那個人的價值選擇。但當下，是無窮無盡的……
我同意。
價值觀、生活習慣、人生觀說來抽象，的確無法在短時間內用你問我答的方式，看出個所以然。就算把這些個人價值觀轉換成資料庫，讓交友軟體以電腦運算的方式處理，也仍舊無法直接比對出適合的對象。也因此，兩個人之間究竟適不適合，需要把「時間」這個元素加入，讓彼此的靈魂，慢慢在一次又一次真實的情境下，透出光，給對方看明白。
「你讓我有些看不清。通常我很容易看透一個人，從他／她的走路姿態、回應的方式、表情跟舉動，我都能看出些什麼。但你，我不太懂。」坐在岸邊的平台上，他直盯著我。讓人猜不透？我聽了倒有些開心。有許多面向的我，通常會看對方的反應，慢慢一點一點展現。
「你倒讓我有一種堅毅的感受，從你的眼神，我看到堅持。」這是我初步的猜測。在沒有真的相處過之前，一切也僅只是猜測。我們一直聊到晚上11點多，他才送我回家。回家前，他問我隔天與週六的行程。
「明天我剛好有空，但週六有安排事情了。」我說。「明天我們去桃園那兒逛逛？我剛好要去辦個文件。」「嗯……好。我們可以再出去一次。」「所以你週六要跟另一個男人出去約會？」「……我有點事。」其實我不想說那麼明白。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。