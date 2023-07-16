遇到「挑戰界線」的渣男何時喊停？不要跟他談判，而是要跟你自己談

文：墨心婷

女人在與不同男士見面、約會的過程，總是會遇到一些挑戰界線的男子。但界線，不是你劃出來就好。它還需要你花力氣一直去堅持，因為對方會用各種可能的方式，不斷測試你能再退多少。

退幾步你才會喊停？喊停的時候，才叫作你真的底線。

從你的界線，到你的底線之間，的確還有一個灰色可談判的地帶。但這兩條線之間的拉扯，不是跟他談判，而是跟你自己談。

一旦你開啟灰色地帶的模式、等於是開啟一個內在的實驗沙盒。在沙盒裡，需要設定實驗的次數與天數。在實驗期間，你反而更不能放鬆、反而需要打開更多的覺知，你才能從過程中，找到這條界線對你而言的真正價值。

讓我跟你說一個小故事。

與Vic的相遇

曾經有一次，我在交友軟體上遇到了Vic。 我們約好了週四晚上在咖啡廳見面，一個小時，看看彼此是否有可能。見面前幾天的文字交流，我習慣只簡單回覆；太複雜的話題，我會語帶保留，因為我想把真實的第一印象，留到親眼看到他的那一刻才開始交織。

不過，Vic的文字，跟其它男人不太一樣。他不只是單純的問候，還能從我給的隻字片語、蛛絲馬跡的攝影作品，看出作品背後我藏的深意，並以此推論我可能的個性。

這種被深刻理解的感動，真的令人驚豔。因此我忍不住在見面前，用文字又多互動了幾回。儘管我刻意保持簡單的回覆，但他仍舊會以三倍量的文字熱情，焦切地想了解更多面向的我。

與其這樣子激動地隔著小螢幕彼此猜測，倒不如快點出來見個面。「要不要提早一天見個面？」我問。他同意了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

第一次見面

依約見了面。我們不約而同點了不含咖啡因的飲料。聊天的時候，我發現兩人的互動，不如文字交流那般深刻。

「抱歉，今天我好像太多話了。」回家之後，他傳來訊息。第一次約會，不論男女，大概都會有些緊張。男人緊張的時候，總免不了會多說一些關於自己的事，讓空氣不致於僵住。因此我通常不會在第一次就定生死。盡量多給一些機會，用三次到六次的見面，也許才能看出彼此在初期是否適合。

但他昨天在談話間，說了一個重要的資訊：目前他與妻子在不同的城市分居好一陣子了，還在談離婚條件。通常若不是恢復成單身的狀態，我都不太想約第二次。我寧願他先處理完上一段的關係，再往下一段前進。

但究竟是他一段段傳來的文字，內容的頻率與我太合拍了。因此我對他產生了好奇，界線也開始鬆動了。週三見面後，原本週四的空檔，他還會來約嗎？我保持被動，等他的反應。如果他主動提起，我就會答應。

果不其然，在週三見面之後，他又陸續傳來一段又一段的文字，關於藝術、關於他的分居狀態、關於他對我的感覺，以及他想再見到我。「明天我們本來有約的。你會想再見到我嗎？」他問。

我同意去碧潭走走，像一般朋友那樣。

晚上，我們沿著河邊散步，一邊開始交換人生的點滴。碧潭的湖光映著滿月，淡藍色的夜空襯著安靜的一切。他指著遠方的景色要我留意欣賞，而我也好喜歡兩人能分享大自然的感覺。

順著潭水走到盡頭，眼看就快沒有路了。他不放棄地再往前試探。我們發現了一條浮動在水面上的新路徑。「要不要再往下走？」我站在稍會晃動的浮板上問他。Vic的臉上似乎被這晃動有些嚇到。但考慮了三秒後，他決定一起再往前行。踩過長長的浮板路，就是草比人長的水泥小徑。跟著疏落的人們一起散步在其中，夏夜晚風徐徐。

他說，婚姻早已名存實亡。還不能簽字是因為條件一直談不攏，他不知道這個過程會拖多久。但短時間肯定是無法解決的。妻子總是為小事而情緒化，流理台的碗盤沒洗、或地上有了髒污，總是會引發她的歇斯底里。

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他說，不論他再怎麼努力，妻子還是不開心。這段關係，他已無力也無解。他再也不想因為一時的情迷，而墜入關係裡。我說，兩個人適否適合，的確需要一段時間探索。價值觀、生活習慣、人生觀等等，再再都是需要檢視。

他說，檢核其實沒有終點。例如你把兩個人的價值觀條列出來，會發現：就算一項一項檢核，根本也無法確認兩人是否適合；因為一個人對每一件事，都會有不同的反應與決定，而每一個當下的決定，就是那個人的價值選擇。但當下，是無窮無盡的……

我同意。

價值觀、生活習慣、人生觀說來抽象，的確無法在短時間內用你問我答的方式，看出個所以然。就算把這些個人價值觀轉換成資料庫，讓交友軟體以電腦運算的方式處理，也仍舊無法直接比對出適合的對象。也因此，兩個人之間究竟適不適合，需要把「時間」這個元素加入，讓彼此的靈魂，慢慢在一次又一次真實的情境下，透出光，給對方看明白。

「你讓我有些看不清。通常我很容易看透一個人，從他／她的走路姿態、回應的方式、表情跟舉動，我都能看出些什麼。但你，我不太懂。」坐在岸邊的平台上，他直盯著我。讓人猜不透？我聽了倒有些開心。有許多面向的我，通常會看對方的反應，慢慢一點一點展現。

「你倒讓我有一種堅毅的感受，從你的眼神，我看到堅持。」這是我初步的猜測。在沒有真的相處過之前，一切也僅只是猜測。我們一直聊到晚上11點多，他才送我回家。回家前，他問我隔天與週六的行程。

「明天我剛好有空，但週六有安排事情了。」我說。「明天我們去桃園那兒逛逛？我剛好要去辦個文件。」「嗯……好。我們可以再出去一次。」「所以你週六要跟另一個男人出去約會？」「……我有點事。」其實我不想說那麼明白。