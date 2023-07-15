【東南亞週報】VinFast最快第三季在美國上市｜大馬首相安華與馬斯克視訊｜星交通部長貪污
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VinFast為越南市值最高企業Vingroup集團在2017年創立，於2019年成功推出車款。VinFast積極布局全球電動車市場，目前已在美國、加拿大、歐洲多國等重點市場設立分公司，尤其專注美國市場，不僅設立研發中心，更斥資40億美元於北卡羅來納州投資工廠，預計2025年投產。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第231期，為讀者挑選2023年7月8日至7月14日期間，有關泰國、印尼、新加坡、緬甸、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。
泰國｜皮塔票數不足 總理之路受挫
泰國議會7月13日未能選出總理，雖然前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為唯一的提名人，但在參眾兩院聯席會議中未能獲得所需的375票。第二輪投票定於7月19日進行，皮塔的聯合政府預計將再次提名他。
保守派政黨未提名對手挑戰皮塔。皮塔的得票數為324票，其中311票來自眾議員、13票來自參議員。反對皮塔的票數總計182票，另有199名議員棄權。皮塔感謝投票支持他的參議員，但拒絕改變該黨改革王室侮辱罪法律的立場。
針對皮塔候選總理之資格的議會辯論，反而聚焦在前進黨提出的修改刑法第112條的提案上，該條規定侮辱泰國國王、皇后和其他高級王室成員的監禁處罰。前進黨在前一屆議會提交的一項法案，目的要縮短監禁刑期並減輕罰款。該法案還將僅允許王室成員提起侮辱王室投訴，而不是一般公眾。
修改侮辱王室罪法律，長期以來一直是保守派政黨和參議員的底線。皮塔需要超過60名參議員於7月13日轉變立場，以在聯合參議院和眾議院中獲得375人的多數票。皮塔在議會中的失敗，是保守派及建制派對這位政治家及其黨派的重大打擊。在選舉前夕，泰國憲法法院受理了兩項針對他們的法律投訴。該法院於7月12日同意審查一項針對前進黨的投訴，內容涉及其修改禁止侮辱君主的法律的計畫。
印尼｜東協外長會議印登場 重申緬甸五點共識
東南亞國家協會7月11日起在輪值主席國印尼召開一系列會議，其中外交部長會議聚焦緬甸以及南海議題。東協會後於13日發布聯合公報，針對緬甸危機，重申與緬甸軍政府達成的「五點共識」重要性。
在緬甸危機在2021年2月爆發後，東協於4月在印尼召開特別峰會，與緬甸軍政府達成的「五點共識」，但軍政府卻未能實施。此次外長會議後發布聯合公報，公報中闡述：強烈譴責空襲、砲擊、破壞公共設施等暴力行為，敦促有關各方採取切實行動，立即停止無差別的暴力行為，並譴責任何升級行為；並指出「五點共識」還是處理緬甸危機的準則。然而在會議前，緬甸民間團體曾發表聲明指出，若東協堅持無效的五點共識，只會助長軍政府的犯罪，加劇緬甸人民的痛苦。
此外，中共中央外事辦主任王毅代表中國出席峰會，在與東協外長會議後，印尼外交部發布新聞稿指出，已和中國就加速南海行為準則（Conduct of Code）談判的指導方針達成共識，目標在3年內，也就是2026年前完成談判。印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）對此樂觀指出，達成共識的成就應成為典範，讓各國持續加強夥伴關係，以尊重國際法、包容和開放的態度促進對話與合作。
（東協外長會議在雅加達登場。）
新加坡｜星交通部長易華仁遭貪污調查局約談
新加坡貪污調查局（Corrupt Practices Investigation Bureau，CPIB）7月12日表示，當局正在調查一起涉及新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）的案件，該名局長正配合調查中。根據CPIB發布的新聞稿表示，由於這起案件涉及約談部長官員，當局了解公眾對此案的關注，但由於案件仍在調查中，因此無法提供更多細節，但強調新加坡對貪污採取嚴格「零容忍」態度。這案件為星國40年來首度涉及政府部長的貪腐調查。
新加坡總理李顯龍12日於臉書證實，7月5日收到CPIB局長通知，表示發現一起案件，將約談星國交通部長易華仁等人問話，請求展開正式調查。李顯龍表示，他已同意該局進行調查工作，並指示易華仁休假，直到調查工作結束。這段期間，交通部長一職由財政部兼交通部高級政務部長徐芳達（Chee Hong Tat）暫代。新加坡總理公署發言人13日回應媒體詢問時表示，易華仁缺席期間將留在新加坡，他無法取得任何官方資源，也不能進入政府大樓。
COIB同時也約談了旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星（Ong Beng Seng），要求他提供有關與易華仁接觸的訊息，並向王明星發出逮捕令。旅店置業14日發出的聲明表示，王明星已保釋在外、提供CPIB所需的資訊，並「充分配合」該機構的調查。
（新加坡交通部長易華仁4月出席新加坡航運週開幕式。）
泰國＆緬甸｜泰外長證實與翁山蘇姬會面 緬影子政府批「人質外交」
泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）7月12日證實，他於7月9日訪問緬甸內比都（Naypyitaw），與緬甸遭拘留的前領袖翁山蘇姬見面，成為緬軍2021年奪權、翁山蘇姬遭押後，首位獲准與她會面的外國官員。
董恩表示，翁山蘇姬健康狀況良好，更透露她支持具包容性的對話。董恩更透露，此次會面是「緬甸朋友的做法，他們希望看到和平解決問題」。泰國外交部發言人也發出聲明表示，該會晤是在緬甸軍政府和翁山蘇姬本人同意下進行，歷時1個多小時。聲明還指出，董恩向東協外長表示，與翁山蘇姬見面「是積極的進展，往和平解決緬甸局勢的正確方向邁出一步」。
然而，此次會議引發外界爭議，該會面選在東協部長級會議前夕舉行，更重要的是，泰國看守政府單方面行動，影響東協的團結與中心地位。緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）批評，董恩此舉實屬「人質外交」（hostage diplomacy）。
辛瑪昂指出，董恩與翁山蘇姬會面使解決緬甸問題更加複雜。辛瑪昂認為，董恩這麼做並沒有合法性，主要是他即將卸任，加上只有東協主席或緬甸問題特使有權見翁山蘇姬。「在他之前，中國和聯合國的官員，以及東協特使都有尋求與翁山蘇姬會面，但都遭到拒絕。因此，人們不禁要問，為何緬甸當局允許無權見翁山蘇姬的董恩舉辦這次會議。我們需要嚴肅地問：他代表誰？他的職責是什麼？他的行為非但沒有幫助解決緬甸問題，反造成地區國家的不團結。」
馬來西亞｜首相安華與馬斯克視訊 討論投資及網路
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢