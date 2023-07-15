【東南亞週報】VinFast最快第三季在美國上市｜大馬首相安華與馬斯克視訊｜星交通部長貪污

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第231期，為讀者挑選2023年7月8日至7月14日期間，有關泰國、印尼、新加坡、緬甸、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

泰國｜皮塔票數不足 總理之路受挫

泰國議會7月13日未能選出總理，雖然前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）為唯一的提名人，但在參眾兩院聯席會議中未能獲得所需的375票。第二輪投票定於7月19日進行，皮塔的聯合政府預計將再次提名他。

保守派政黨未提名對手挑戰皮塔。皮塔的得票數為324票，其中311票來自眾議員、13票來自參議員。反對皮塔的票數總計182票，另有199名議員棄權。皮塔感謝投票支持他的參議員，但拒絕改變該黨改革王室侮辱罪法律的立場。

針對皮塔候選總理之資格的議會辯論，反而聚焦在前進黨提出的修改刑法第112條的提案上，該條規定侮辱泰國國王、皇后和其他高級王室成員的監禁處罰。前進黨在前一屆議會提交的一項法案，目的要縮短監禁刑期並減輕罰款。該法案還將僅允許王室成員提起侮辱王室投訴，而不是一般公眾。

修改侮辱王室罪法律，長期以來一直是保守派政黨和參議員的底線。皮塔需要超過60名參議員於7月13日轉變立場，以在聯合參議院和眾議院中獲得375人的多數票。皮塔在議會中的失敗，是保守派及建制派對這位政治家及其黨派的重大打擊。在選舉前夕，泰國憲法法院受理了兩項針對他們的法律投訴。該法院於7月12日同意審查一項針對前進黨的投訴，內容涉及其修改禁止侮辱君主的法律的計畫。

Photo Credit: GettyImages 6月27日皮塔率領前進黨新當選眾議院議員於曼谷向議會報告。

印尼｜東協外長會議印登場 重申緬甸五點共識

東南亞國家協會7月11日起在輪值主席國印尼召開一系列會議，其中外交部長會議聚焦緬甸以及南海議題。東協會後於13日發布聯合公報，針對緬甸危機，重申與緬甸軍政府達成的「五點共識」重要性。

在緬甸危機在2021年2月爆發後，東協於4月在印尼召開特別峰會，與緬甸軍政府達成的「五點共識」，但軍政府卻未能實施。此次外長會議後發布聯合公報，公報中闡述：強烈譴責空襲、砲擊、破壞公共設施等暴力行為，敦促有關各方採取切實行動，立即停止無差別的暴力行為，並譴責任何升級行為；並指出「五點共識」還是處理緬甸危機的準則。然而在會議前，緬甸民間團體曾發表聲明指出，若東協堅持無效的五點共識，只會助長軍政府的犯罪，加劇緬甸人民的痛苦。

此外，中共中央外事辦主任王毅代表中國出席峰會，在與東協外長會議後，印尼外交部發布新聞稿指出，已和中國就加速南海行為準則（Conduct of Code）談判的指導方針達成共識，目標在3年內，也就是2026年前完成談判。印尼外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）對此樂觀指出，達成共識的成就應成為典範，讓各國持續加強夥伴關係，以尊重國際法、包容和開放的態度促進對話與合作。

（東協外長會議在雅加達登場。）

新加坡｜星交通部長易華仁遭貪污調查局約談

新加坡貪污調查局（Corrupt Practices Investigation Bureau，CPIB）7月12日表示，當局正在調查一起涉及新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）的案件，該名局長正配合調查中。根據CPIB發布的新聞稿表示，由於這起案件涉及約談部長官員，當局了解公眾對此案的關注，但由於案件仍在調查中，因此無法提供更多細節，但強調新加坡對貪污採取嚴格「零容忍」態度。這案件為星國40年來首度涉及政府部長的貪腐調查。



新加坡總理李顯龍12日於臉書證實，7月5日收到CPIB局長通知，表示發現一起案件，將約談星國交通部長易華仁等人問話，請求展開正式調查。李顯龍表示，他已同意該局進行調查工作，並指示易華仁休假，直到調查工作結束。這段期間，交通部長一職由財政部兼交通部高級政務部長徐芳達（Chee Hong Tat）暫代。新加坡總理公署發言人13日回應媒體詢問時表示，易華仁缺席期間將留在新加坡，他無法取得任何官方資源，也不能進入政府大樓。



COIB同時也約談了旅店置業（Hotel Properties）執行董事王明星（Ong Beng Seng），要求他提供有關與易華仁接觸的訊息，並向王明星發出逮捕令。旅店置業14日發出的聲明表示，王明星已保釋在外、提供CPIB所需的資訊，並「充分配合」該機構的調查。

（新加坡交通部長易華仁4月出席新加坡航運週開幕式。）

泰國＆緬甸｜泰外長證實與翁山蘇姬會面 緬影子政府批「人質外交」

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）7月12日證實，他於7月9日訪問緬甸內比都（Naypyitaw），與緬甸遭拘留的前領袖翁山蘇姬見面，成為緬軍2021年奪權、翁山蘇姬遭押後，首位獲准與她會面的外國官員。



董恩表示，翁山蘇姬健康狀況良好，更透露她支持具包容性的對話。董恩更透露，此次會面是「緬甸朋友的做法，他們希望看到和平解決問題」。泰國外交部發言人也發出聲明表示，該會晤是在緬甸軍政府和翁山蘇姬本人同意下進行，歷時1個多小時。聲明還指出，董恩向東協外長表示，與翁山蘇姬見面「是積極的進展，往和平解決緬甸局勢的正確方向邁出一步」。



然而，此次會議引發外界爭議，該會面選在東協部長級會議前夕舉行，更重要的是，泰國看守政府單方面行動，影響東協的團結與中心地位。緬甸影子政府「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）批評，董恩此舉實屬「人質外交」（hostage diplomacy）。



辛瑪昂指出，董恩與翁山蘇姬會面使解決緬甸問題更加複雜。辛瑪昂認為，董恩這麼做並沒有合法性，主要是他即將卸任，加上只有東協主席或緬甸問題特使有權見翁山蘇姬。「在他之前，中國和聯合國的官員，以及東協特使都有尋求與翁山蘇姬會面，但都遭到拒絕。因此，人們不禁要問，為何緬甸當局允許無權見翁山蘇姬的董恩舉辦這次會議。我們需要嚴肅地問：他代表誰？他的職責是什麼？他的行為非但沒有幫助解決緬甸問題，反造成地區國家的不團結。」

馬來西亞｜首相安華與馬斯克視訊 討論投資及網路