福島核廢水：在科學數據面前，當地居民仍恐懼「看不見的敵人」
我們想讓你知道的是
災難發生後，政府宣佈核電站周圍30公里（22英里）為禁區，撤離了超過15萬人。儘管已經有了很大改變，但是很多街區仍然是整片空空蕩蕩，廢棄已久的房子屋頂和窗戶上鋪滿了綠色植物。商店的招牌已經褪色，但是金屬圍欄和黃色警示線仍然擋在空無一人的狹窄街道上。
在距離日本東岸現已報廢的福島第一核電站一個小時車程的地方，一個叫「Tarachine」的實驗室裡，木村愛穿著白大衣、戴著白手套在切一條魚的樣本。
木村小姐和她的志願者團隊每年四次從核電站周邊水域收集魚樣本。2011年的那場毀滅性海嘯淹沒了反應堆，引發放射性洩漏。幾個月後他們成立了這個實驗室，從那時候起，她們就一直在進行這項工作。
只不過木村小姐並不是科學家——她所率領的這個非營利實驗室裡所有女性成員也都不是。實驗室的名字「Tarachine」取自古代日語中的「母親」一詞。木村小姐表示，那次海嘯之後，大受震撼的當地居民開設這家實驗室，為的是搞清楚給他們的孩子吃什麼才是安全的。因為當時要找到關於輻射風險的訊息很困難，於是他們請技術專家對他們進行培訓，學習檢測放射性物質和記錄讀數，同時籌集資金並開始自學。
這是一個從未想過核電站事故有可能發生的社區，在遭受毀滅性打擊之後的決定。如今，12年過去了，他們再次發現，自己很難相信日本政府，因為政府堅稱把經過處理的放射性廢水排入太平洋是安全的。
本月早些時候，日本獲得了開始泵送經過處理廢水的綠燈。這些水曾經用於冷卻熔化的反應堆，足有超過100萬噸——相當於500個奧運標凖游泳池。現在它已經累積了1000多個儲罐，儲量已滿，水需要找地方排放。
日本的核電監管機構已經批准運營該電站的東京電力控股公司（TEPCO）進行排水。國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾・格羅西（Rafael Grossi）表示，這家監督機構兩年的評核發現，該計劃符合國際標凖，處理過的廢水「對人和環境的放射性影響可以忽略」。儘管鄰國韓國也給出了類似的評估，但是仍然禁止進口一些日本食品。中國和香港也宣佈了類似的禁令。
但是，住在福島及周邊地區的居民卻不並信服這一說法。
「我們仍然不知道受污染廢水的處理程度，這就是我們反對排放的原因，」木村小姐說。她還表示，很多當地家庭都擔心這些經處理廢水的排放。
東京電力公司一直在對水進行過濾，以去除60多種放射性物質，但是水並不會完全無輻射。它會含有氚和碳-14，它們分別是氫和碳的放射性同位素，無法輕易地從水中去除。但是專家表示，除非大量攝入，否則它們不會構成危險，因為它們釋放的輻射水平很低。這也是為什麼過濾後的水被排出前還會經過另一個處理階段——將它與海水稀釋，以減少殘餘物質的濃度。
日本政府表示，到過濾和測試程序結束時，這些處理過的水與全世界各地核電廠釋放的水不會有區別。
「看不見的敵人」
但是在福島，這些事實的對面是恐懼。在這裡，輻射被很多人稱為「看不見的敵人」，人們時常無法忘記它的存在。
災難發生後，政府宣佈核電站周圍30公里（22英里）為禁區，撤離了超過15萬人。儘管已經有了很大改變，但是很多街區仍然是整片空空蕩蕩，廢棄已久的房子屋頂和窗戶上鋪滿了綠色植物。商店的招牌已經褪色，但是金屬圍欄和黃色警示線仍然擋在空無一人的狹窄街道上。
就連「Tarachine」實驗室的存在也證明了社區對隱形敵人的恐懼，哪怕他們獲得過保證，事情並非如此。
在主實驗室，一名志願者正在切高麗菜，然後測量當中的伽瑪輻射，另一位志願者則在對水樣本進行檢測前的處理。在走廊裡，有一袋袋的塵土樣本，來自附近家庭使用的吸塵器。在房間最裡面，食品樣本在進行輻射測試前要被晾乾。在牆上，是核電站和周邊海域的圖表和地圖，上面用各種顏色標記著輻射程度和它傳播的範圍。
這些女子會收集樣品，還會檢測當地人送來的各種材料。「有些家庭帶橡子來給我們（檢測），」木村小姐說，「在日本，我們會用牙籤和橡子做陀螺。政府不會考慮檢測這些。有些母親來請求我們去檢測她們街區公園裡的輻射水平。」
該實驗室會檢測各種樣品中的放射性物質，如鍶-90、氚以及鐳-134和137，並在多年裡跟蹤其含量水平。
「我們將所有發現上傳到我們的網站上，讓所有人都能找到，」木村小姐說。「我們已經能夠確認在我們檢測的食品中，放射性物質逐漸減少。如果他們排放廢水，那最終就是將大自然力量下達到的現狀逆轉回去。」
她將這個備受爭議的計劃視為倒退的一大步。她說，2011年那場災難仍然有「揮之不去的情感創傷」，而這個決定是要把這些傷疤揭開。
專家們表示，這個已經進行兩年的計劃在漫長而又昂貴的清理過程中是必要的一步。為了讓核電站報廢，必須清除熔化反應堆內的放射性廢料。而要做到這一點，首先就必須排放2011年海嘯之後一直用於在熔毀的核電站冷卻反應堆的水。
在三月份，東京電力公司的負責人小野彰向《美聯社》表示，他們現在才開始充分了解反應堆內部的破壞程度。他說，最緊迫的任務是安全地開始進行排水，以清理電站周圍的區域。他們還需要為更多的水騰出空間，因為熔毀的碎片還需要持續冷卻。
「真正問題不在於輻射的實際生理影響，而在於我們對它的恐懼，」分子病理學專家格里・托馬斯（Gerry Thomas）表示。她曾與日本科學家合作研究輻射，並向國際原子能機構提供建議。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。