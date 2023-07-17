福島核廢水：在科學數據面前，當地居民仍恐懼「看不見的敵人」

在距離日本東岸現已報廢的福島第一核電站一個小時車程的地方，一個叫「Tarachine」的實驗室裡，木村愛穿著白大衣、戴著白手套在切一條魚的樣本。

木村小姐和她的志願者團隊每年四次從核電站周邊水域收集魚樣本。2011年的那場毀滅性海嘯淹沒了反應堆，引發放射性洩漏。幾個月後他們成立了這個實驗室，從那時候起，她們就一直在進行這項工作。

只不過木村小姐並不是科學家——她所率領的這個非營利實驗室裡所有女性成員也都不是。實驗室的名字「Tarachine」取自古代日語中的「母親」一詞。木村小姐表示，那次海嘯之後，大受震撼的當地居民開設這家實驗室，為的是搞清楚給他們的孩子吃什麼才是安全的。因為當時要找到關於輻射風險的訊息很困難，於是他們請技術專家對他們進行培訓，學習檢測放射性物質和記錄讀數，同時籌集資金並開始自學。

這是一個從未想過核電站事故有可能發生的社區，在遭受毀滅性打擊之後的決定。如今，12年過去了，他們再次發現，自己很難相信日本政府，因為政府堅稱把經過處理的放射性廢水排入太平洋是安全的。

本月早些時候，日本獲得了開始泵送經過處理廢水的綠燈。這些水曾經用於冷卻熔化的反應堆，足有超過100萬噸——相當於500個奧運標凖游泳池。現在它已經累積了1000多個儲罐，儲量已滿，水需要找地方排放。

日本的核電監管機構已經批准運營該電站的東京電力控股公司（TEPCO）進行排水。國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾・格羅西（Rafael Grossi）表示，這家監督機構兩年的評核發現，該計劃符合國際標凖，處理過的廢水「對人和環境的放射性影響可以忽略」。儘管鄰國韓國也給出了類似的評估，但是仍然禁止進口一些日本食品。中國和香港也宣佈了類似的禁令。

但是，住在福島及周邊地區的居民卻不並信服這一說法。

Photo Credit: Jiro Akiba/BBC / BBC News Tarachine實驗室的志願者從福島核電站周邊海域收集樣本。

「我們仍然不知道受污染廢水的處理程度，這就是我們反對排放的原因，」木村小姐說。她還表示，很多當地家庭都擔心這些經處理廢水的排放。

東京電力公司一直在對水進行過濾，以去除60多種放射性物質，但是水並不會完全無輻射。它會含有氚和碳-14，它們分別是氫和碳的放射性同位素，無法輕易地從水中去除。但是專家表示，除非大量攝入，否則它們不會構成危險，因為它們釋放的輻射水平很低。這也是為什麼過濾後的水被排出前還會經過另一個處理階段——將它與海水稀釋，以減少殘餘物質的濃度。

日本政府表示，到過濾和測試程序結束時，這些處理過的水與全世界各地核電廠釋放的水不會有區別。

「看不見的敵人」

但是在福島，這些事實的對面是恐懼。在這裡，輻射被很多人稱為「看不見的敵人」，人們時常無法忘記它的存在。

災難發生後，政府宣佈核電站周圍30公里（22英里）為禁區，撤離了超過15萬人。儘管已經有了很大改變，但是很多街區仍然是整片空空蕩蕩，廢棄已久的房子屋頂和窗戶上鋪滿了綠色植物。商店的招牌已經褪色，但是金屬圍欄和黃色警示線仍然擋在空無一人的狹窄街道上。

就連「Tarachine」實驗室的存在也證明了社區對隱形敵人的恐懼，哪怕他們獲得過保證，事情並非如此。

Photo Credit: Jiro Akiba/BBC / BBC News 中村愛在實驗室檢測樣本輻射。

在主實驗室，一名志願者正在切高麗菜，然後測量當中的伽瑪輻射，另一位志願者則在對水樣本進行檢測前的處理。在走廊裡，有一袋袋的塵土樣本，來自附近家庭使用的吸塵器。在房間最裡面，食品樣本在進行輻射測試前要被晾乾。在牆上，是核電站和周邊海域的圖表和地圖，上面用各種顏色標記著輻射程度和它傳播的範圍。

這些女子會收集樣品，還會檢測當地人送來的各種材料。「有些家庭帶橡子來給我們（檢測），」木村小姐說，「在日本，我們會用牙籤和橡子做陀螺。政府不會考慮檢測這些。有些母親來請求我們去檢測她們街區公園裡的輻射水平。」

該實驗室會檢測各種樣品中的放射性物質，如鍶-90、氚以及鐳-134和137，並在多年裡跟蹤其含量水平。

「我們將所有發現上傳到我們的網站上，讓所有人都能找到，」木村小姐說。「我們已經能夠確認在我們檢測的食品中，放射性物質逐漸減少。如果他們排放廢水，那最終就是將大自然力量下達到的現狀逆轉回去。」

她將這個備受爭議的計劃視為倒退的一大步。她說，2011年那場災難仍然有「揮之不去的情感創傷」，而這個決定是要把這些傷疤揭開。

專家們表示，這個已經進行兩年的計劃在漫長而又昂貴的清理過程中是必要的一步。為了讓核電站報廢，必須清除熔化反應堆內的放射性廢料。而要做到這一點，首先就必須排放2011年海嘯之後一直用於在熔毀的核電站冷卻反應堆的水。

Photo Credit: Jiro Akiba/BBC / BBC News 經處理的核廢水已經存了超過1000個儲罐。

在三月份，東京電力公司的負責人小野彰向《美聯社》表示，他們現在才開始充分了解反應堆內部的破壞程度。他說，最緊迫的任務是安全地開始進行排水，以清理電站周圍的區域。他們還需要為更多的水騰出空間，因為熔毀的碎片還需要持續冷卻。

「真正問題不在於輻射的實際生理影響，而在於我們對它的恐懼，」分子病理學專家格里・托馬斯（Gerry Thomas）表示。她曾與日本科學家合作研究輻射，並向國際原子能機構提供建議。