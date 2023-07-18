中國金融科技巨頭螞蟻集團被罰71億元，股價為何不跌反漲？

7月7日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會三家中國最主要的金融監管局，宣佈對螞蟻集團及旗下機構處以71.23億元罰款，並關停旗下的「相互寶」業務。

同時被處罰的還有騰訊旗下的「財付通」，被予以警告，沒收違法所得5.66億元，罰款24.27億元。

2020年11月，中國金融科技巨頭螞蟻集團原計劃「史上最大IPO」前夕，戲劇性和震蕩性訊息接踵而至，令輿論嘩然。此後近三年，中國監管層對國內的金融科技巨頭進行強有力的監管整頓。

處罰決定發佈不到一小時，螞蟻集團公告稱，「對此誠懇接受、堅決服從，並將進一步鞏固合規治理水平」。

上述金融監管機構還表示，已善始善終推進平台企業金融業務整改，工作重點轉入常態化監管。

為何被罰

監管方給出的支付寶「罪狀」有七條，比如違反消費者金融訊息保護管理規定、違反金融消費者權益保護管理規定等。

浙江省證監局也提出螞蟻在基金銷售方面，違反代銷基金產品准入、宣傳、檔案管理有關規定，違反基金銷售機構人員管理、內部控制有關規定。

騰訊的財付通的處罰原因也大同小異。

螞蟻和財付通都開展了「花唄」、「借唄」、「微粒貸」等個人消費金融產品。這類產品近年來在中國屢遭詬病，被指鼓勵過度消費，以及增加了金融系統性風險。

這些產品用快速批核、無抵押、高額度、現金返款等方式吸引消費者使用。

對於消費者而言，網貸泛濫下很容易掉入消費金融陷阱，拆東牆補西牆，過度負債。比如，中國媒體曾報導稱，一名南京大學生一年內申請網貸56筆，無力償還，催債壓力下，選擇輕生。

對於整個經濟體而言，網路小貸業務公司通過高槓桿撬動遠超自身出資額的貸款，推高系統性風險。

在2020年底中國監管層公布新規，對開展網路小貸業務公司動用的槓桿率進行了嚴格限制，比如，通過非標凖形式融資不得超過淨資產的1倍，通過標凖化形式融資則不得超過4倍；再比如，在單筆聯合貸款中，開展網路小貸業務的小貸公司的出資比例不得低於30%。

而此前螞蟻並沒有達到這一要求。螞蟻集團在整改前力推聯合貸款模式，即是以其兩家子公司與金融機構（銀行、信託）共同出資發放貸款，其中螞蟻子公司根據約定比例少量出資。

2020年，螞蟻在其上市前發佈的招股書中披露，當年前6個月，由金融機構進行放款或已實現的資產證券化的比例合計約為98%。螞蟻用這種方式，通過360億元的資產撬動了近2兆的聯合貸款，自己卻只承擔較小的風險。

背後的商業邏輯是，螞蟻導入流量，並且通過客戶數據進行風險控制，銀行出錢，這種方式下，100多家中國商業銀行搭上螞蟻的大船。監管層擔心的則是大船一旦傾覆，造成難以承受的經濟後果。

相比之下，全球規模最大的中國工商銀行，信用卡應收款和個人消費貸總共還不足一兆元。

被罰後卻股價大漲

中國金融學者唐涯撰文表示，螞蟻集團被罰意味著「平台整治」進入常態化階段；葉倫訪中意味著中美關係從大滑坡進入平台期，兩件事都有同一條內在線索——「鬆」，因此即便本周CPI和PPI的數據都很慘，但市場並沒有太負面的反應。

就個股而言，即便螞蟻集團沒有上市，但是與其高度相關的阿里巴巴，卻在美股表現搶眼，螞蟻收到罰單後阿里巴巴應聲大漲9%。

資本市場的運轉邏輯一般是「兌現預期」，雖然螞蟻被處罰，但被市場解讀為「利空出盡」，即壞消息都塵埃落定，下面開始「估值修復」的過程。

諮詢公司TechMoat合伙人傑弗里・陶森（Jeffrey Towson）則很看好此後螞蟻的發展。他表示，隨著主要影響國內支付業務和信貸業務的監管問題得到解決，螞蟻將迎來「夢幻般」的發展前景。而且支付寶正在推進國際化，螞蟻的技術服務，也在B2B的合約中有很好的位置。

事實上，螞蟻上市被叫停後，阿里巴巴的股價一直在低位徘徊，即便此次大漲後，也不足其上市時發行價的一半。

在這輪整改中，並不僅僅針對螞蟻集團，還有騰訊、百度、京東、字節跳動、美團、滴滴等各大網路平台推出的消費金融產品。

不過，也有觀點認為，這一輪整改是源於當時螞蟻的實控人馬雲的一次演講。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2011年，馬雲以支付寶金融牌照需回歸內資為由，將支付寶從阿里巴巴集團分離。

2020年螞蟻上市前夕，馬雲在上海舉辦的外灘金融峰會上講話說：「我們必須改掉金融的當鋪思想，在當下，我們必須用借助技術的能力，用大數據為基礎的信用體系來取代當鋪思想。這個信用體系不是建立在IT和熟人社會的基礎上，而是建立在大數據的基礎上，如此才能真正讓信用等於財富。」

他所稱的「當鋪思想」是指傳統金融業務需要抵押物才能發放貸款，而數字金融則用大數據來進行信用評級後直接髮放貸款。他批評傳統金融是「當鋪思想」，「害了很多企業家」。

馬雲還批評，《巴塞爾協議》是老人俱樂部。該協議是指國際間銀行協定，要求各國銀行的資本和風險加權的總資產之間必須達到一定比例，以此降低信用風險。

他發言一周後，中國國務院金融穩定發展委員會召開專題會議指出：「當前金融科技與金融創新快速發展，必須處理好金融發展、金融穩定和金融安全的關係……要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。」

同一天，中國央行主管的媒體轉載學者文章稱，一些大型科技公司設立之初不需要接受審慎監管，但後來變相吸收公眾存款。該學者點名螞蟻集團，稱其拿到了很多的金融業務牌照，可以進行與銀行類似的存貸款業務，就需要進行審慎監管。