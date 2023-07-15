2023/07/15,
健康

產檢、陪產檢假預算將枯竭，勞動部向就業保險基金借貸週轉

產檢、陪產檢假預算將枯竭，勞動部向就業保險基金借貸週轉
產檢示意圖｜Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

今年「產檢假」、「陪產檢及陪產假」編列新台幣4225萬元的預算，原估計約有1萬2000人申請，但截至5月底止，合計已有9383人申請，包含3687人申請產檢假、5696人申請陪產檢及陪產假。預算已經用掉2875萬元，可能7月就用光，因此向就保險基金借貸3562萬元週轉。

產檢、陪產檢假預算不夠用 勞動部借就保基金因應

（中央社）推動友善育兒，政府新增勞工產檢假及配偶的陪產檢及陪產假2天，薪資由政府全額補貼，由於今（2023）年已有近萬人申請、預算不夠用，勞動部已向就業保險基金借貸應急。

勞動部日前向就業保險基金提案，希望能借貸週轉，主因今年「產檢假」、「陪產檢及陪產假」編列預算不足，預估7月就會用光。

根據法規規定，勞工的「產檢假」、勞工配偶的「陪產檢及陪產假」，雇主應該給予7天，其中前5天的薪資由雇主全額支付、後2天則由雇主向政府提出申請，由政府全額補助。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴《中央社》記者，今年「產檢假」、「陪產檢及陪產假」編列新台幣4225萬元的預算，原估計約有1萬2000人申請，但截至5月底止，合計已有9383人申請，包含3687人申請產檢假、5696人申請陪產檢及陪產假。

黃維琛說，去（2022）年3、4月編列今年預算時，由於手邊數據只有民國110年至111年2月底的數據，當時110年是鼓勵雇主給假、沒有強制性，而111年1、2月時，法律也才上路，所以申請人數較少，因此推估起來偏低。

黃維琛說，目前截至5月底，已經用掉2875萬元，可能7月就用光，因此向就保險基金借貸3562萬元週轉。

黃維琛也提到，若以去年一整年的數據加上今年至5月底申請人數來推算，1年應該會有2萬3000人申請，後續會再以此數據來編列相關的預算。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。