CPTPP部長級會議週末登場，審查中國、台灣入會申請將成關注重點

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）將於這週末（15日至16日）在紐西蘭奧克蘭舉行部長級委員會會議，《路透社》14日報導指出，此會議除將簽署英國入會協議，預計也將討論中國和台灣的申請案。

中國和台灣在2021年9月分別提出申請加入CPTPP，這兩項申請先前皆因優先處理英國的申請案而被擱置，不過在今年3月英國獲准入會後，中國和台灣的申請案受到世界矚目。

紐西蘭前貿易外交部官員芬尼（Charles Finny）表示， 週末的部長級會議可能是 第一次就如何處理新申請案認真討論，但他補充表示，「 目前各方尚無共識。」

《路透社》指出，部分CPTPP成員國認為應該以申請的先後順序處理入會案，但也有成員國主張應以申請國是否符合最多條件來加以審視。一名知情人士表示，「紐西蘭和其他國家支持同時審查申請案，而審查速度應視申請國能否達到入會的高標準，而不是依照申請入會時間的先後。」

中國政府於9月16日正式宣布申請加入，台灣則於同年9月22日遞交申請函，目前除了中國和台灣，哥斯大黎加、烏拉圭、厄瓜多和烏克蘭都申請加入。

我國駐紐西蘭大使歐江安告訴《關鍵評論網》，我方要求公平對待，依據各申請方的準備程度、而非以遞件日期，才是最透明、公平的處理方式。

CPTPP屬於世界貿易組織（WTO）規範下的區域貿易協定/自由貿易協定（簡稱RTA/FTA），是目前世界上規範最進步、自由化程度最高、涵蓋經濟量體最大的貿易協定之一，在促進亞太區、以至於全球區域經濟整合上，扮演重要的角色。 CPTPP要求各國取消或降低關稅，做出開放服務和投資市場的堅定承諾，並制定有關競爭、知識產權和保護外國公司的規則。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員阿拉薩辛汗（Aidan Arasasingham）認為，這些標準對中國來說「無論是經濟或政治面都有其複雜性」。他表示，「中國目前和CPTPP的高標準和承諾中間還存在鴻溝。」

CPTPP成員對台灣入會案的立場？

目前CPTPP共有11個成員國，分別是日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。待英國加入後，CPTPP的會員國人口將達5億，總GDP佔全球15%。

中國政府官員日前在接見來訪的紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）時曾再度表達，反對台灣加入CPTPP；港媒日前報導也指出，中國曾施壓澳洲政府，希望澳洲公開支持中國加入CPTPP，同時否決台灣入會，不過我國外交部當時表示，澳洲政府立場並無改變。

民眾黨主席柯文哲日前表示透露，他6月訪問日本時，自民黨幹事向他表明「台灣沒有辦法參加CPTPP」，不過遭到駐日大使謝長廷駁斥，行政院副院長鄭文燦12日也指出，自民黨重要幹部很關心台灣安全與台日經濟合作，對台灣爭取加入CPTPP都表達歡迎之意。

日前率團訪台的加拿大聯邦眾議院保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）也表示，她一直大力支持台灣加入CPTPP，希望加拿大2024年成為CPTPP輪值主席時，加國政府能支持台灣的加入，這對加台雙邊都有益處。

我國外交部表示，據悉本次CPTPP部長級執委會仍將聚焦處理英國入會案的最後細節，預期將能順利簽署入會議定書，然而CPTPP成員國目前尚未就包含我國在內的其他新申請案的處理機制達成共識。

外交部將與相關機關密切合作，積極做好推案規畫，持續向CPTPP成員國爭取支持，同時呼籲CPTPP應依循英國入會經驗，按申請國自身條件、準備情形及符合高標準程度進行審查，並儘快成立我國入會工作小組。

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核稿編輯：楊士範