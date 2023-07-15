亞利桑那大鳳凰城商會訪台：綠能台廠明年將投資、承諾助台積電美國廠如期完工
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大鳳凰城商會表示，台灣在與電子產業相關領域擁有非常強大整合製造力，未來將有非半導體產業的台灣廠商將宣布在亞利桑那州落地，時間點可能在2024年首季底，透露可能是綠能產業公司。
大鳳凰城商會：綠能台灣廠商有望明年首季底宣布投資
（中央社）美國亞利桑那州鳳凰城訪團來台，美國大鳳凰城商會（GPEC）透露，此行除了拜訪台積電之外，也拜訪電動車、電池、儲能領域廠商，預期明（2024）年第1季底綠能台灣廠商有機會宣布鳳凰城的新計畫。
美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）訪團在7月8日晚間抵台並展開3天訪問行程，交流產業包含半導體、綠能、生物科學和氣候技術等。
作為訪團成員之一的大鳳凰城商會主席卡馬丘（Chris Camacho）昨（14）日接受《中央社》記者視訊專訪，他表示，此行也跟台灣多家電動車、電池和儲能廠商見面，希望有機會拓展美國業務。台積電在鳳凰城設廠扮演催化劑角色，後續也開啟許多跟電動車、電池與智能科技等公司的對話。
卡馬丘表示，美國聯邦政府日前提供亞利桑那州7650萬美元（約新台幣23億元）的補助款，用來建造電動車充電裝置。電動車產業持續大量投資，也有很多供應鏈廠商位於台灣，「這是很棒的事情」。
卡馬丘表示，很多知名電動車廠商也在檢視全球供應鏈，希望可以找到台灣供應鏈廠商可切入的缺口，讓台灣廠商加入美國供應鏈。美國已通過《降低通膨法》（Inflation Reduction Act, IRA），有機會促使更多消費者改用電動車，台灣廠商擁有龐大機會，不論是在台灣提供產品給亞利桑那州的車廠或是在亞利桑那州實際設廠，都有機會讓台灣企業在美國更具競爭力。
卡馬丘表示，美國目前約有2000萬輛電動車，預測未來7年將成長到超過3000萬輛電動車，鳳凰城也是全美電動車成長非常快的市場之一。他觀察，台灣在與電子產業相關領域擁有非常強大整合製造力，未來將有非半導體產業的台灣廠商將宣布在亞利桑那州落地，時間點可能在明年首季底，透露可能是綠能產業公司。
這次鳳凰城訪團在台停留3天左右，卡馬丘表示，行程非常棒，可惜因時間太少，有5家企業未能碰面，希望下一趟訪台行有更多時間，可以到各地看看。
鳳凰城訪團拜會魏哲家 允諾助台積電美國廠如期完工
（中央社）美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥訪團日前拜會台積電總裁魏哲家，討論員工赴美安居、建廠進度、《晶片法案》、供應商等4大議題。台積電盼明年晶圓廠如期營運，大鳳凰城商會表示，對於建廠時程充分了解，會盡力協助完成。
美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥訪團在7月8日晚間抵台，隨即展開3天訪台行程，訪團一行人約30人。
隨團來台訪問的大鳳凰城商會主席卡馬丘昨日接受《中央社》記者視訊專訪，提到這次拜訪台積電總部，雙方針對4項議題討論。
有關台積電建廠計畫，卡馬丘表示，建設晶圓廠是很複雜的事情，建造成本也很高昂，台積電專注建廠進度，希望明年開始營運，雙方對此時間表有相同認知，訪團承諾「我們會盡一切努力加快過程」，滿足台積電需求，鳳凰城也承諾供應商可以得到相關支持。
日前媒體報導台積電和供應商計劃從台灣加派數百名員工前往美國亞利桑那州，以加速當地工廠工程進度。卡馬丘表示，在簽證部分會與美國聯邦政府合作，盡力提供協助。
至於台積電工程師和技術團隊赴美議題，卡馬丘轉述台積電希望確保台灣員工家庭到鳳凰城順利落地。
關於美國《晶片法案》，卡馬丘透露，鳳凰城也會持續關心法案，希望確保商務部訂定的資格對企業而言是可以達到的。
卡馬丘也強調，鳳凰城持續跟許多台積電的供應商合作，已經有不同項目創造大量投資與數千個就業機會。
此外，有關當地人才需求，卡馬丘表示，亞利桑那州有英特爾（Intel）也有很多其他半導體公司，因此一直都有人遷移到此地工作，台積電作為全球品牌，知名度非常高。台積電盼望人才符合高標準，希望台積電在美國找對人才，市長蓋雷哥也致力幫助台積電在美國市場傳達訊息，讓美國勞動市場了解台積電在鳳凰城的工作職務。
至於鳳凰城跟台北的直航規劃，卡馬丘表示，過去幾年持續洽談相關議題，「無法說太多，只能說（業者）對鳳凰城跟台北建立直航的確有興趣」。他對未來直航發展樂觀看待，觀察現在成長的不只是來往的乘客、也包含貨運規模，期望未來幾年內實現直航。
直航不僅帶動雙方貿易，卡馬丘也看好直航可以讓更多亞利桑那州的居民享受台灣的美好，包括便利的高鐵、美麗的海灘與食物等，也有很多台灣人移居到亞利桑那州後，非常喜歡當地大峽谷等景觀。
卡馬丘強調，希望確保台積電在美國取得成功，相信如果台積電成功，很多其他台灣供應鏈也會跟隨而來，因此台積電的成功非常重要。
大鳳凰城商會幫助超過950家公司進駐，進而推動亞利桑那州經濟發展，被評為頂級國家經濟發展組織。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。