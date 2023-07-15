亞利桑那大鳳凰城商會訪台：綠能台廠明年將投資、承諾助台積電美國廠如期完工

大鳳凰城商會：綠能台灣廠商有望明年首季底宣布投資

（中央社）美國亞利桑那州鳳凰城訪團來台，美國大鳳凰城商會（GPEC）透露，此行除了拜訪台積電之外，也拜訪電動車、電池、儲能領域廠商，預期明（2024）年第1季底綠能台灣廠商有機會宣布鳳凰城的新計畫。

美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）訪團在7月8日晚間抵台並展開3天訪問行程，交流產業包含半導體、綠能、生物科學和氣候技術等。

作為訪團成員之一的大鳳凰城商會主席卡馬丘（Chris Camacho）昨（14）日接受《中央社》記者視訊專訪，他表示，此行也跟台灣多家電動車、電池和儲能廠商見面，希望有機會拓展美國業務。台積電在鳳凰城設廠扮演催化劑角色，後續也開啟許多跟電動車、電池與智能科技等公司的對話。

卡馬丘表示，美國聯邦政府日前提供亞利桑那州7650萬美元（約新台幣23億元）的補助款，用來建造電動車充電裝置。電動車產業持續大量投資，也有很多供應鏈廠商位於台灣，「這是很棒的事情」。

卡馬丘表示，很多知名電動車廠商也在檢視全球供應鏈，希望可以找到台灣供應鏈廠商可切入的缺口，讓台灣廠商加入美國供應鏈。美國已通過《降低通膨法》（Inflation Reduction Act, IRA），有機會促使更多消費者改用電動車，台灣廠商擁有龐大機會，不論是在台灣提供產品給亞利桑那州的車廠或是在亞利桑那州實際設廠，都有機會讓台灣企業在美國更具競爭力。

卡馬丘表示，美國目前約有2000萬輛電動車，預測未來7年將成長到超過3000萬輛電動車，鳳凰城也是全美電動車成長非常快的市場之一。他觀察，台灣在與電子產業相關領域擁有非常強大整合製造力，未來將有非半導體產業的台灣廠商將宣布在亞利桑那州落地，時間點可能在明年首季底，透露可能是綠能產業公司。

這次鳳凰城訪團在台停留3天左右，卡馬丘表示，行程非常棒，可惜因時間太少，有5家企業未能碰面，希望下一趟訪台行有更多時間，可以到各地看看。

鳳凰城訪團拜會魏哲家 允諾助台積電美國廠如期完工

（中央社）美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥訪團日前拜會台積電總裁魏哲家，討論員工赴美安居、建廠進度、《晶片法案》、供應商等4大議題。台積電盼明年晶圓廠如期營運，大鳳凰城商會表示，對於建廠時程充分了解，會盡力協助完成。

美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋雷哥訪團在7月8日晚間抵台，隨即展開3天訪台行程，訪團一行人約30人。

隨團來台訪問的大鳳凰城商會主席卡馬丘昨日接受《中央社》記者視訊專訪，提到這次拜訪台積電總部，雙方針對4項議題討論。

有關台積電建廠計畫，卡馬丘表示，建設晶圓廠是很複雜的事情，建造成本也很高昂，台積電專注建廠進度，希望明年開始營運，雙方對此時間表有相同認知，訪團承諾「我們會盡一切努力加快過程」，滿足台積電需求，鳳凰城也承諾供應商可以得到相關支持。

日前媒體報導台積電和供應商計劃從台灣加派數百名員工前往美國亞利桑那州，以加速當地工廠工程進度。卡馬丘表示，在簽證部分會與美國聯邦政府合作，盡力提供協助。

至於台積電工程師和技術團隊赴美議題，卡馬丘轉述台積電希望確保台灣員工家庭到鳳凰城順利落地。

關於美國《晶片法案》，卡馬丘透露，鳳凰城也會持續關心法案，希望確保商務部訂定的資格對企業而言是可以達到的。

卡馬丘也強調，鳳凰城持續跟許多台積電的供應商合作，已經有不同項目創造大量投資與數千個就業機會。

此外，有關當地人才需求，卡馬丘表示，亞利桑那州有英特爾（Intel）也有很多其他半導體公司，因此一直都有人遷移到此地工作，台積電作為全球品牌，知名度非常高。台積電盼望人才符合高標準，希望台積電在美國找對人才，市長蓋雷哥也致力幫助台積電在美國市場傳達訊息，讓美國勞動市場了解台積電在鳳凰城的工作職務。

至於鳳凰城跟台北的直航規劃，卡馬丘表示，過去幾年持續洽談相關議題，「無法說太多，只能說（業者）對鳳凰城跟台北建立直航的確有興趣」。他對未來直航發展樂觀看待，觀察現在成長的不只是來往的乘客、也包含貨運規模，期望未來幾年內實現直航。

直航不僅帶動雙方貿易，卡馬丘也看好直航可以讓更多亞利桑那州的居民享受台灣的美好，包括便利的高鐵、美麗的海灘與食物等，也有很多台灣人移居到亞利桑那州後，非常喜歡當地大峽谷等景觀。

卡馬丘強調，希望確保台積電在美國取得成功，相信如果台積電成功，很多其他台灣供應鏈也會跟隨而來，因此台積電的成功非常重要。

大鳳凰城商會幫助超過950家公司進駐，進而推動亞利桑那州經濟發展，被評為頂級國家經濟發展組織。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範