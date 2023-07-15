美眾院通過《國防授權法案》：制定台美聯合作戰戰術、改善對台軍售延宕問題
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眾議院軍委會主席表示，《國防授權法案》的根本目標即是嚇阻中共，包括支持美台加強軍事協調，包括演習、制定聯合作戰概念與戰術、技術、程序與其他安全措施，以協助台灣自我防衛需要；指示美國國防部長與國務卿遞交報告評估台灣所需國防物品、服務與培訓狀況，解決對台軍售積壓問題。
美眾院通過國防授權法案 有助強化台灣嚇阻力
（中央社）經過冗長的條文審議，美國眾議院14日以些微差距通過2024財政年度《國防授權法案》（National Defense Authorization Act, NDAA）。法案包括支持美台強化軍事協調、軍事網路安全合作，解決對台軍售交付延宕問題等，都有助於強化台灣嚇阻力。
眾院自12日開始審議總額高達8768億美元的2024財政年度《國防授權法案》。經過3天的審議，眾議院14日以219票贊成、210票反對的些微差距通過。
6月底才率團訪問台灣的眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers），12日在全院審議介紹軍委會通過的《國防授權法案》時表示，他與代表團在台灣、日本與菲律賓的訪問中清楚看到，中國共產黨構成的威脅是真實，且是數十年來面臨的最緊迫國家安全挑戰。
他指出，2024年《國防授權法案》的根本目標即是嚇阻中共，提供新力量、加速人工智慧與極音速等創新技術部署，讓美國在與中國衝突中獲得優勢、加強與台灣和太平洋盟友的安全夥伴關係、保護美國軍事基地、基礎關鍵設施與學術研究免受中國侵犯與間諜活動，並在太平洋建立對中國行動所需的軍事後勤網路。
由於審議過程有部分提案與修正案係採包裹表決方式處理，目前尚不確定哪些條文通過、哪些遭到修正或否決。不過根據眾院中國問題特別委員會整理，這次法案有部分條款直接源自中國問題特別委員會台灣報告10點建議，以及主席蓋拉格（Mike Gallagher）提案。
其中包括支持美台加強軍事協調，包括演習、制定聯合作戰概念與戰術、技術、程序與其他安全措施，以協助台灣自我防衛需要；指示美國國防部長與國務卿遞交報告評估台灣所需國防物品、服務與培訓狀況，解決對台軍售積壓問題；加快對台灣提供不對稱防衛能力；深化美台軍事協調，要求國防部研究建立與台灣的聯合軍事規劃小組；強化美台軍事網路安全合作等。
共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）要求禁止五角大廈花錢製作、採購或展示任何將台灣本島或外島不當劃為中國領土的地圖的提案，也獲得審議通過。
在眾議院通過後，參議院預計下週也將審議參院版本《國防授權法案》。
參眾議院軍委會完成各自版本的表決後，法案將分別送交兩院院會審議並表決通過。由於兩院版本不同，需透過協商取得最後版本，再交由兩院重新各自表決通過，才會遞交白宮由總統簽署生效。
美眾院通過國防授權法案 立委肯定提供台灣防衛力
（中央社）美國聯邦眾議院14日通過2024財政年度《國防授權法案》。正在華府訪問的立法委員肯定美國國會透過《國防授權法案》支持台灣，能與台灣現況契合，也提供台灣必要的防衛與嚇阻力。
美國眾議院自12日開始審議總額高達8768億美元的2024財政年度《國防授權法案》。經過3天審議，眾議院14日以219票贊成、210票反對的些微差距通過。
正在華府訪問的台美國會議員聯誼會訪問團團長、民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，在台灣兵役延長後，美方認知台灣有自我防衛決心，這段時間以來，也透過美國國民兵（National Guard）對台灣常備兵力進行訓練。
她指出，美國《國防授權法案》在授權美國國防部與相關部會時，更能與台灣目前現況契合，也提供台灣必要的防衛與強大的嚇阻力。能感受到美國國會議員在立法過程，很紮實且精準知道台灣現在需求的國防嚇阻能力，不論是硬體或軟體需求。
國民黨籍立法委員江啟臣表示，除了目前與美國國民兵的合作外，美國國會議員也十分關切對台軍售能如期交付，也關切台灣應該擁有那些武器設備，以及如何透過總統撥款權（PDA）取得，並在《國防授權法案》呈現，這反映美國國會議員在軍事安全議題對台灣的支持。
台美國會議員聯誼會訪問團此次拜訪34位美國聯邦參眾議員，也與美國國安會、國務院、國防部與美國在台協會（AIT）官員會晤。除了軍事、外交、經濟等議題，也談到即將到來的總統大選。
國民黨籍立法委員陳以信表示，這次與美國國會和行政部門的會務各種政策面向都有觸及，對於選舉部分美方傳達中立立場，不會有所偏袒，對兩岸如何維持和平穩定都有正面期待。
避免雙重課稅也是這次訪團的焦點之一，訪團拜會參院外委會時正好碰上外委會召開工作會議，並通過《台灣租稅協定法案》（Taiwan Tax Agreement Act）。民進黨籍立法委員蔡適應表示，美國國會議員對於避免雙重課稅，增進彼此投資高度關切，也能感受到參院外委會議員確實把台灣議題放在心上。
來自新竹科學園區的國民黨籍立法委員鄭正鈐在與亞利桑那州參眾議員會晤時，特別提到台積電在亞利桑那州鳳凰城的投資，希望能在此基礎上繼續深化台美合作，也藉此反映台灣工程師在鳳凰城碰到的問題，希望議員能代為協助解決。
此外，假訊息也是台美國會議員意見交換的重點。民進黨籍立法委員何志偉表示，不論美國或是其他民主國家都面臨假訊息的問題，這次針對未來社群平台如何自律並擔起社會責任也進行許多討論。
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。