台製「獵風者」衛星將升空：每日提供7萬筆數據，台灣成為氣象資料輸出國

獵風者衛星台灣製造 產學研20單位組國家隊上太空

（中央社）獵風者氣象衛星（TRITON）籌劃8年多，預計9月升空，其自製率超過8成，這個正港「台灣囝仔」的背後，是中科院（國家中山科學研究院 ，以下簡稱中科院）、工研院（工業技術研究院，以下簡稱工研院）、漢翔、華泰電子等20家台灣研發單位及廠商，組成強大國家隊，讓獵風者得以執行「知風預雨」的任務。

獵風者衛星2014年啟動計畫，7月14日終於在眾人見證下，自國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計9月升空。總統蔡英文說，這是「台灣製造」飛向太空的重要里程碑，更證明以台灣半導體精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。

談及獵風者這個讓他引以為傲的「孩子」，國家太空中心主任吳宗信表示，原本它是台美合作福衛七號計畫的其中1顆衛星，但因雙方合作計畫架構出現變化，後來獨立成單獨的衛星計畫，太空中心人員與學界將精密設計轉化成獵風者上的關鍵元件，可說是「把不可能的任務變成可能」。

吳宗信說，獵風者與福衛五號相比，關鍵元件重量更輕、體積更小、效能更佳，背後正是台灣強大的產業，宛如「親戚朋友」協助拉拔獵風者長大，如今才能順利「到外地、出社會」。

獵風者整顆衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與。

攤開獵風者國家隊名單，10大關鍵項目中，「衛星電腦」、「電力控制單元」都有中科院的參與，其中衛星電腦扮演大腦角色，與衛星的軟體搭配後，執行衛星所有動作與操作；電力控制單元則是衛星的能源控制中心，管理電池充放電，並控制提供給衛星元件的電能。

由芳興科技參與的「S頻段天線與濾波器」，是用來接收地面衛星控制中心的指令，以及回傳衛星資料與狀態至地面控制中心，而濾波器則是降雜訊的儀器。

中科院、卓越光纖、鑫豪科技攜手參與的「光纖陀螺儀」，則能感測衛星的角速度，使衛星電腦得以控制衛星的方位與姿態。

「GPS導航接收機」方面，提供衛星的時間、位置與速度，這些是衛星自動操控所需的基礎資料；其背後參與者，包含工研院、兆發科技、興普科技、華泰電子、成功大學。

所謂「推進模組」，則是小型推進系統，用以調整衛星軌道；獵風者配備的推進實驗模組，是國內首次研製的模組、為實驗性質，由公準精密、永昇鋼鐵、台灣矽微、昇鑫機械、裕昌電機、益材科技、孟晉科技、苗鐵精密、展杰工業與美勳實業參與；同時，衛星另搭配1個外購的操作型模組。

漢翔公司則參與類似人體骨骼、用以支撐或安裝所有衛星元件的「衛星結構體」研發，以及「機械地面輔助測試系統」。

獵風者是觀測風場的衛星，搭載國內自製的全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R），在低地球軌道上，蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵，據此反演當時的海面風速。

比如隨海面粗糙度不同（風浪大時水面如磨損銅鏡、風平浪靜時如光滑銅鏡），接收到的訊號特性、即強度與延遲時間，會有所不同。

不過，GNSS-R酬載接收的反射訊號非常微弱，也因此，獵風者需要工研院參與的「GNSS-R儀器低雜訊放大器」，這一元件能將微弱訊號放大、但同時不產生太大雜訊， 使接收機可進行資料處理。

至於「地面衛星操控中心」，則有凌群電腦、新鼎系統、國眾電腦、華苓科技的參與。

未來獵風者衛星升空後，吳宗信指出，期待它每天能提供接近7萬筆數據，最重要的是，可在劇烈天氣、比如颱風生成初期，就得以進行觀測，以提早知道會不會發生，進而強化科學研究跟氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，力拚讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國，為全世界氣象、科學界帶來重要貢獻。

獵風者衛星將升空 助台灣成關鍵氣象資料輸出國

（中央社）台灣首枚自製氣象衛星獵風者昨（14）日起運，預計9月升空，國家太空中心主任吳宗信表示，期待獵風者每天提供近7萬筆數據，強化科學研究、氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國。

獵風者衛星（TRITON）昨日自國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司（Arianespace）的Vega火箭升空；總統蔡英文、行政院長陳建仁、國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信等人今天出席起運典禮，見證「台灣製造」將「飛向太空」的重要里程碑。

陳建仁致詞時表示，獵風者衛星的酬載儀器，是學研界共同研發的心血結晶，衛星本體更由超過20家廠商共同合作，打造過程帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。

陳建仁指出，獵風者衛星台灣自製率達到約83%，事實上，世界上大多是35%就可稱自製衛星，顯見台灣國家太空中心團隊實在很了不起。

吳政忠則表示，太空科技發展快速、太空經濟已成形，並帶動台灣太空產業鏈，其中在地面設備部分，2020年至2025年相關產值預估可增加新台幣800億元，總產值將可達到3000億元。

吳政忠指出，以2022年來說，成長幅度更超過20%，大幅優於全球市場幅度0.3%；國家太空中心今（2023）年改制為行政法人，除原先的研發任務，更肩負產業推動與人才培育使命，國科會將持續在府院支持下，與國家太空中心從不同層面推動產業升級。