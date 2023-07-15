台製「獵風者」衛星將升空：每日提供7萬筆數據，台灣成為氣象資料輸出國
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未來獵風者衛星升空後，每天能提供接近7萬筆數據，亦可在劇烈天氣、比如颱風生成初期，就得以進行觀測，以提早知道會不會發生，進而強化科學研究跟氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，讓台灣成為國際氣象資料輸出國，為全世界氣象、科學界帶來貢獻。
獵風者衛星台灣製造 產學研20單位組國家隊上太空
（中央社）獵風者氣象衛星（TRITON）籌劃8年多，預計9月升空，其自製率超過8成，這個正港「台灣囝仔」的背後，是中科院（國家中山科學研究院 ，以下簡稱中科院）、工研院（工業技術研究院，以下簡稱工研院）、漢翔、華泰電子等20家台灣研發單位及廠商，組成強大國家隊，讓獵風者得以執行「知風預雨」的任務。
獵風者衛星2014年啟動計畫，7月14日終於在眾人見證下，自國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計9月升空。總統蔡英文說，這是「台灣製造」飛向太空的重要里程碑，更證明以台灣半導體精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。
談及獵風者這個讓他引以為傲的「孩子」，國家太空中心主任吳宗信表示，原本它是台美合作福衛七號計畫的其中1顆衛星，但因雙方合作計畫架構出現變化，後來獨立成單獨的衛星計畫，太空中心人員與學界將精密設計轉化成獵風者上的關鍵元件，可說是「把不可能的任務變成可能」。
吳宗信說，獵風者與福衛五號相比，關鍵元件重量更輕、體積更小、效能更佳，背後正是台灣強大的產業，宛如「親戚朋友」協助拉拔獵風者長大，如今才能順利「到外地、出社會」。
獵風者整顆衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與。
攤開獵風者國家隊名單，10大關鍵項目中，「衛星電腦」、「電力控制單元」都有中科院的參與，其中衛星電腦扮演大腦角色，與衛星的軟體搭配後，執行衛星所有動作與操作；電力控制單元則是衛星的能源控制中心，管理電池充放電，並控制提供給衛星元件的電能。
由芳興科技參與的「S頻段天線與濾波器」，是用來接收地面衛星控制中心的指令，以及回傳衛星資料與狀態至地面控制中心，而濾波器則是降雜訊的儀器。
中科院、卓越光纖、鑫豪科技攜手參與的「光纖陀螺儀」，則能感測衛星的角速度，使衛星電腦得以控制衛星的方位與姿態。
「GPS導航接收機」方面，提供衛星的時間、位置與速度，這些是衛星自動操控所需的基礎資料；其背後參與者，包含工研院、兆發科技、興普科技、華泰電子、成功大學。
所謂「推進模組」，則是小型推進系統，用以調整衛星軌道；獵風者配備的推進實驗模組，是國內首次研製的模組、為實驗性質，由公準精密、永昇鋼鐵、台灣矽微、昇鑫機械、裕昌電機、益材科技、孟晉科技、苗鐵精密、展杰工業與美勳實業參與；同時，衛星另搭配1個外購的操作型模組。
漢翔公司則參與類似人體骨骼、用以支撐或安裝所有衛星元件的「衛星結構體」研發，以及「機械地面輔助測試系統」。
獵風者是觀測風場的衛星，搭載國內自製的全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R），在低地球軌道上，蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵，據此反演當時的海面風速。
比如隨海面粗糙度不同（風浪大時水面如磨損銅鏡、風平浪靜時如光滑銅鏡），接收到的訊號特性、即強度與延遲時間，會有所不同。
不過，GNSS-R酬載接收的反射訊號非常微弱，也因此，獵風者需要工研院參與的「GNSS-R儀器低雜訊放大器」，這一元件能將微弱訊號放大、但同時不產生太大雜訊， 使接收機可進行資料處理。
至於「地面衛星操控中心」，則有凌群電腦、新鼎系統、國眾電腦、華苓科技的參與。
未來獵風者衛星升空後，吳宗信指出，期待它每天能提供接近7萬筆數據，最重要的是，可在劇烈天氣、比如颱風生成初期，就得以進行觀測，以提早知道會不會發生，進而強化科學研究跟氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，力拚讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國，為全世界氣象、科學界帶來重要貢獻。
獵風者衛星將升空 助台灣成關鍵氣象資料輸出國
（中央社）台灣首枚自製氣象衛星獵風者昨（14）日起運，預計9月升空，國家太空中心主任吳宗信表示，期待獵風者每天提供近7萬筆數據，強化科學研究、氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國。
獵風者衛星（TRITON）昨日自國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司（Arianespace）的Vega火箭升空；總統蔡英文、行政院長陳建仁、國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信等人今天出席起運典禮，見證「台灣製造」將「飛向太空」的重要里程碑。
陳建仁致詞時表示，獵風者衛星的酬載儀器，是學研界共同研發的心血結晶，衛星本體更由超過20家廠商共同合作，打造過程帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。
陳建仁指出，獵風者衛星台灣自製率達到約83%，事實上，世界上大多是35%就可稱自製衛星，顯見台灣國家太空中心團隊實在很了不起。
吳政忠則表示，太空科技發展快速、太空經濟已成形，並帶動台灣太空產業鏈，其中在地面設備部分，2020年至2025年相關產值預估可增加新台幣800億元，總產值將可達到3000億元。
吳政忠指出，以2022年來說，成長幅度更超過20%，大幅優於全球市場幅度0.3%；國家太空中心今（2023）年改制為行政法人，除原先的研發任務，更肩負產業推動與人才培育使命，國科會將持續在府院支持下，與國家太空中心從不同層面推動產業升級。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
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3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢