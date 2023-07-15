紐約長島連環殺人案，13年後終偵破：建築師嫌犯疑專挑性工作者

（中央社）美國紐約長島（Long Island）於十多年前發生疑專門針對性工作女子及伴遊女郎的連環殺人案，在高懸多年後檢警逮捕1名建築師14日聲押獲准，指控他涉犯多項謀殺罪名。

《紐約時報》指出，紐約州長島南岸偏遠的吉爾戈海灘（Gilgo Beach）附近，十多年前發生連環殺人案引發居民恐慌，後來率續發現9名女性、1名男性與1名幼童共11具遺骸。

疑專挑伴遊女郎 連環殺人案高懸十餘年

調查人員一直想釐清究竟是1人犯案或多人所為，但多年來都沒能突破，直到這回逮捕59歲建築師霍爾曼（Rex Heuermann）。霍爾曼生涯大多住於同在長島的拿索郡（Nassau County）並於曼哈頓工作，他13日晚間因被控殺害其中至少3名女子被捕。

霍爾曼被控3項一級謀殺、3項二級謀殺，被害女子的遺體當初散落於吉爾戈海灘1段400公尺的範圍內，都是20多歲、身材嬌小並從事性工作或伴遊的女性，失蹤於2009到2010年這段時間。

檢方向法院聲押且不得保釋霍爾曼獲准。霍爾曼13日晚間在曼哈頓被捕，14日中午在索夫克郡（Suffolk County）的法院出庭。地方檢察官狄爾尼（Raymond A. Tierney）描述，從披薩餅皮、瓶子與毛髮等物證裡發現的DNA證據顯示霍爾曼涉案。

披薩餅皮、毛髮等DNA涉案證據

狄爾尼說霍爾曼有92把槍的執照，有高度逃亡動機；在法院外，被告的辯護律師布朗（Michael Brown）表示檢警出具的都是間接證據，他的當事人哭著說「人不是我殺的」。

但調查人員表示，認定霍爾曼涉案的證據不只有DNA，還透過技術追蹤一些手機定位，這些手機據信是犯嫌在受害者失蹤前數小時內與對方聯繫時所用，從而將霍爾曼與殺人案聯結。

《華盛頓郵報》指出，這起懸案是在2022年3月出現轉折。當時調查人員透過1個州的數據庫找到1輛案發時登記於霍爾曼名下的黑色雪佛蘭汽車，符合證人描述疑為兇手所使用的車輛。

一有霍爾曼這個名字後，專案小組就把焦點集中於他與疑兇之間的相似處，包括外貌、住家與辦公地址等，相關地址與聯邦調查局（FBI）確認的敏感作案範圍重疊。檢警鑒於霍爾曼這個名字與全案可能成為網路熱搜，期間查案盡量保持低調，將公開信息降至最低。

Netflix曾改編犯罪劇

這起長島連環殺人案多年來引發大眾好奇為何警方始終抓不到人，期間除有記者和長島當地人製作調查性的podcast外，Netflix也曾推出名為Lost Girls的真實改編犯罪劇，聚焦於尋找其中1名失蹤被害女子吉伯特（Shannan Gilbert）的過程。

霍爾曼若遭定罪，很可能吃上多項不得保釋的無期徒刑，餘生恐得在獄中度過。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範