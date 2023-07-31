職場上的舉牌人——你舉的是別人的事業，還是自己的生命？

文：公關人生相談室

隨著時序來到下半年，科技業的組織重整和裁員腳步似乎仍未停歇。特別是對於靠著工作簽證在海外生活的求職者，或是在公司裡勤勤懇懇做了十幾年的資深員工來說，當看似無差別的裁員風暴襲來，每個人都有可能是被直接影響的受災戶或是間接影響的倖存者。

記得林立青《做工的人》書中所刻畫一個個社會勞動階級畫像，其中令人印象深刻的是舉牌人的故事。

舉牌人總在車水馬龍的城市角落現身，在公車站牌附近、在街口、在紅綠燈附近，像是一個活動地景，默默地扛著那個上頭標示著幾千萬、幾億通常有著前途似錦名稱的建案；舉牌人的功用，就是讓這些建案持續曝光在來往路人的眼下吸引潛在買屋客，或是在仍是荒郊野外的重劃區，指引路過的車輛繞進去賞屋。

相較於月租動輒幾十萬或是上百萬的建築大型看板廣告，舉牌人領的幾百塊日薪如此微薄，甚至還不敵遺失牌子後需要賠上的錢。於是，舉牌人在風吹日曬雨淋之下，日復一日舉著牌子，直到建案完售，直到下一個建案出現，而派報社找上自己為止。

Photo Credit: 中央社

或許，在職場上受僱於企業的每一個人，都像是舉牌人一樣，舉著不屬於自己的名牌。在企業任職期間，我們扛著企業的招牌、職稱和每個月定時入帳的薪水，獲得了某種虛幻安全感，彷彿自己是個somebody。因為企業的名聲，我們得以見到其他企業有頭有臉的人、聯絡第三方單位時會有回應，而碰到不認識的人時，也因為企業的名聲而有人多敬重幾分。

然而，在脫離企業之後呢？那個曾經從屬於企業某個部門或職稱的自己，該如何被定義？當自我介紹時，再也不能用自己曾經扛著的那個牌子開頭，你會怎麼描述自己？是個擅長從無到有建立商業模式的人？是個擅長為客戶解決問題的人？還是個只要命令一下就使命必達的人？

在舉著企業的大牌子時，一切的一切都看似理所當然；當永久雇用、非你不可不是必須時，我們也不過是企業的舉牌人，曲終人散之時，也只能把牌子交回去派報社，等待下一份差事。

然而，相較於舉牌人，或許一般職場人更有餘裕的是，運用企業的豐沛資源和多元業務的訓練，為自己在幫企業舉牌的時間裡，創造不同的眼界和累積多元的能力——無論是業務洽談、折衝協調、專案管理還是危機處理等技能，或是累積出知識資本、人脈網絡等無形資產。

當職場人所能對應的事件複雜程度越高，也更彰顯自己過往所磨練出，更成熟的心智化與看透事物本質的能力。如此，當我們不再為企業舉牌之時，也更有彈性與餘裕，去開創不為任何人舉牌，而以自己為品牌，能為他人持續創造價值的人生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航