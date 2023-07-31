職場上的舉牌人——你舉的是別人的事業，還是自己的生命？
我們想讓你知道的是
或許，在職場上受僱於企業的每一個人，都像是舉牌人一樣，舉著不屬於自己的名牌。在企業任職期間，我們扛著企業的招牌、職稱和每個月定時入帳的薪水，獲得了某種虛幻安全感，彷彿自己是個somebody。
文：公關人生相談室
隨著時序來到下半年，科技業的組織重整和裁員腳步似乎仍未停歇。特別是對於靠著工作簽證在海外生活的求職者，或是在公司裡勤勤懇懇做了十幾年的資深員工來說，當看似無差別的裁員風暴襲來，每個人都有可能是被直接影響的受災戶或是間接影響的倖存者。
記得林立青《做工的人》書中所刻畫一個個社會勞動階級畫像，其中令人印象深刻的是舉牌人的故事。
舉牌人總在車水馬龍的城市角落現身，在公車站牌附近、在街口、在紅綠燈附近，像是一個活動地景，默默地扛著那個上頭標示著幾千萬、幾億通常有著前途似錦名稱的建案；舉牌人的功用，就是讓這些建案持續曝光在來往路人的眼下吸引潛在買屋客，或是在仍是荒郊野外的重劃區，指引路過的車輛繞進去賞屋。
相較於月租動輒幾十萬或是上百萬的建築大型看板廣告，舉牌人領的幾百塊日薪如此微薄，甚至還不敵遺失牌子後需要賠上的錢。於是，舉牌人在風吹日曬雨淋之下，日復一日舉著牌子，直到建案完售，直到下一個建案出現，而派報社找上自己為止。
或許，在職場上受僱於企業的每一個人，都像是舉牌人一樣，舉著不屬於自己的名牌。在企業任職期間，我們扛著企業的招牌、職稱和每個月定時入帳的薪水，獲得了某種虛幻安全感，彷彿自己是個somebody。因為企業的名聲，我們得以見到其他企業有頭有臉的人、聯絡第三方單位時會有回應，而碰到不認識的人時，也因為企業的名聲而有人多敬重幾分。
然而，在脫離企業之後呢？那個曾經從屬於企業某個部門或職稱的自己，該如何被定義？當自我介紹時，再也不能用自己曾經扛著的那個牌子開頭，你會怎麼描述自己？是個擅長從無到有建立商業模式的人？是個擅長為客戶解決問題的人？還是個只要命令一下就使命必達的人？
在舉著企業的大牌子時，一切的一切都看似理所當然；當永久雇用、非你不可不是必須時，我們也不過是企業的舉牌人，曲終人散之時，也只能把牌子交回去派報社，等待下一份差事。
然而，相較於舉牌人，或許一般職場人更有餘裕的是，運用企業的豐沛資源和多元業務的訓練，為自己在幫企業舉牌的時間裡，創造不同的眼界和累積多元的能力——無論是業務洽談、折衝協調、專案管理還是危機處理等技能，或是累積出知識資本、人脈網絡等無形資產。
當職場人所能對應的事件複雜程度越高，也更彰顯自己過往所磨練出，更成熟的心智化與看透事物本質的能力。如此，當我們不再為企業舉牌之時，也更有彈性與餘裕，去開創不為任何人舉牌，而以自己為品牌，能為他人持續創造價值的人生。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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