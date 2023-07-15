2023/07/15,
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滯留鋒釀日本秋田破紀錄豪雨：新幹線全天停駛、青森縣發布土石流警戒

滯留鋒釀日本秋田破紀錄豪雨：新幹線全天停駛、青森縣發布土石流警戒
日本氣象警報，秋田、岩手與青森縣皆發布特別警報（紫色）｜Photo Credit: 日本氣象廳

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東北地方靠日本海側等地區受鋒面影響持續降雨，造成秋田縣降下破紀錄大雨。由於鋒面滯留，以東北地方北部為主的地區，到7月16日止都須嚴防低窪地區淹水、河川氾濫及土石災害等災情，其中秋田縣八峰町半日雨量已超過往年7月1整個月雨量。

（中央社）日本東北地方正受鋒面影響降下激烈大雨，其中秋田縣八峰町半日雨量已超過往年7月1整個月雨量，出現當地民宅淹水及道路積水等災情，秋田新幹線今（15）日也因大雨全天停駛。

日本《NHK》報導，東北地方靠日本海側等地區受鋒面影響持續降雨，造成秋田縣降下破紀錄大雨。由於鋒面滯留，以東北地方北部為主的地區，到7月16日止都須嚴防低窪地區淹水、河川氾濫及土石災害等災情，相關單位呼籲對象地區民眾在狀況轉趨惡化前避難。

秋田縣政府表示，流經秋田市的太平川今日上午11時10分發生河水氾濫，他們已發布最高警戒的「氾濫發生情報」，呼籲民眾採取最高等級的警戒作為。

秋田縣男鹿市政府已針對轄內5426個家戶共約1萬262人，發布警戒等級次高的「避難指示」，呼籲對象地區民眾遠離危險場所避難。

同樣被發布「避難指示」的還有秋田縣五城目町的約2996人、潟上市的8258人、北秋田市的3686人、大仙市的1275人、能代市的304人，及青森縣深浦町的234人。

日本氣象廳表示，設置在秋田縣八峰町的雨量計，截至今日上午10時止觀測到43毫米時雨量的激烈雨勢。

而到今日上午10時止的12小時累積雨量，八峰町為192毫米、男鹿市為159毫米，雙創氣象廳開始統計以來的當地新高紀錄。其中在八峰町半日雨量，已超過往年7月1整個月的雨量。

由於大雨非常有可能造成土石災害，當局已針對秋田縣及青森縣部分地區發布「土石災害警戒情報」。

目前已知零星災情包括秋田縣八峰町一處國道（類似台灣的省道）出現土石流，剩下單線雙向通行；八峰町今日上午10時左右，市區道路已出現大範圍積水，可以看到車輛在積水中行駛。

秋田縣男鹿市政府表示，到上午9時55分止，已有7棟民宅遭受程度不等的淹水災情。秋田縣內包括男鹿市及秋田市等地，都出現道路積水過高無法通行的情況。

同樣受到大雨影響，JR東日本公司表示，秋田新幹線今日全天停駛，另外也有部分地方路線區間停駛。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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