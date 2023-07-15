2023/07/15,
教育

全球年輕大學排名，香港3間大學入十大

全球年輕大學排名，香港3間大學入十大
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英國《泰晤士高等教育》2023年全球年輕大學排名，香港有3間大學位登上全球首十位，是全球最多躋身十大的地區。

英國《泰晤士高等教育》（THE）最新公佈2023年全球年輕大學排名，香港有3間大學位登上全球首十位，是全球最多躋身十大的地區。香港科技大學榮獲亞軍，僅次於新加坡南洋理工大學（NTU）；香港理工大學排第四名；香港城市大學排第六名。

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THE對全球校齡50年或以下的大學作出評核，根據大學的教學（學習環境）、研究（研究數量、收入和聲譽）、文獻引用（研究影響力）、國際化（國際生、教師比例、國際研究）、行業收入（知識轉移）的表現進行評分。今年共有605間大學上榜，比去年539間大學多出66間。

在全球十大排名當中，冠軍是新加坡南洋理工大學，其次是香港科技大學，兩校均按年升1名；第三名是法國巴黎文理研究大學；第四名是香港理工大學；第五位是荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學；第六位是香港城市大學，按年升四位；第七位是比利時安特衛普大學；第八位是巴黎理工學院；第九位是悉尼科技大學；第十位是韓國蔚山科學技術院。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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