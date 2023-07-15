車內溫度高，5類物品不宜放車廂內

全球氣候突破歷史性高溫。有英國媒體就報導，在炎熱天氣及太陽曝曬下，車內溫度可能達到室外溫度的兩倍，有5類物品絕對不建議放置於車內，以免對生命及健康造成威脅。

英國車輛租賃企業LeaseCar.co.uk的網路行銷主管Tim Alcock指出，5種不應該放置於車內高溫環境的物品，包括：防曬乳、兒童退燒藥、塑膠水壺、太陽眼鏡、手機。

Tim Alcock解釋，「防曬乳」中的幾種成分會在高溫下分解，如果放在車裡太久，有可能會失去防護功效。「藥品」也一樣，Tim Alcock列舉了英國幾種常見藥品，像是兒童退燒藥Calpol、止痛藥品牌Anadin等成分為乙醯胺酚（Paracetamol）的藥物，在攝氏25度以上就可能會變質，不但失去藥效，服用後還可能造成健康風險。

另外，含有雙酚A的「塑膠水壺」亦不建議放於炎熱的車廂內，因為熱會導致瓶身發生反應，將銻等有毒的化學物質溶進水中，可能對眼睛、皮膚造成傷害，甚至對肺部、心臟與胃有潛在影響。至於金屬、玻璃或不含雙酚A的塑膠瓶可以放在車上，但記得不要盛裝碳酸飲料，以免在高溫下爆炸。

高溫也可能導致「太陽眼鏡」的鏡片變形和破裂；鏡面反射陽光，光線聚焦在前擋風玻璃上病機會產生高溫而起火。「手機」方面，主要是電池受熱，同樣有機會產生高溫而起火，因此皆不建議在炎熱天氣下放置於車內。

（文章獲網站授權轉載，原文請看此）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex