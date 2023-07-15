2023/07/15,
科技

越南胡志明市國家大學取經台日韓，盼5年培育千名IC設計工程師

越南胡志明市國家大學取經台日韓，盼5年培育千名IC設計工程師
7月12日，越南胡志明市國家大學舉辦IC人才培訓研討會｜Photo Credit: 胡志明市國家大學臉書

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胡志明市國家大學總校長表示，半導體是越南重點發展產業，越南目前只能參與全球半導體產業供應鏈的設計階段。而學校的目標是在2023年至2027年間擁有超過1000名IC設計工程師，盼每年有200名工程師和100名畢業生可通過課程培訓。

（中央社）胡志明市國家大學（VNUHCM）總校長武海君（Vu Hai Quan）表示，半導體是越南重點發展產業，越南目前在供應鏈中僅能參與設計階段，盼向台、日、韓取經，校方希望5年能養成上千名IC設計（Integrated circuit design，積體電路設計）工程師。

駐胡志明市辦事處教育組表示，越南胡志明市國家大學12日舉辦研討會，主題為「在越南胡志明市國家大學建立IC設計專業先進培訓和研究課程」，邀請越南產官學界，以及台灣、日本、韓國的學者出席。

研討會主席、胡志明市國家大學總校長武海君表示，胡志明市國家大學的半導體人才培訓計畫將結合實務操作，學習台、日、韓半導體優勢國家的經驗。

武海君說，越南目前只能參與全球半導體產業供應鏈的設計階段。胡志明市國家大學的目標是在2023年至2027年期間擁有超過1000名IC設計工程師，盼每年有200名工程師和100名畢業生可通過課程培訓。

國立清華大學電機系教授馬席彬及徐永珍在會上分享IC設計相關課程與內容，馬席彬表示，台灣每年都會舉辦IC設計大賽，讓大學生和專家互相切磋，從而學習新技術，使能夠在國際水準上競爭。

駐胡志明市辦事處教育組組長陳和賢說，台灣擁有完整半導體產業生態系，台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學也成立半導體產業學院。推動越、台IC設計領域師生交流，可促進雙邊產業雙贏。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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