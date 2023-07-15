區域立委提名：綠拚實質過半謹慎以對、藍盼帶動侯友宜氣勢、柯文哲母雞帶小雞衝選情

立委選舉訴求民主大聯盟 綠拚實質過半謹慎以對

（中央社）民進黨明（16）日將召開全代會，總統與立委參選人合體大造勢。73席區域立委，民進黨提名徵召69人，另有4席與他黨合作及保留合作空間，民進黨提名小組召集人潘孟安坦言，國會是否能實質過半，「謹慎以對」。

民進黨趕在全代會前，完成區域立委提名，全台73席的區域立委，民進黨共提名及徵召69人；至於其他4席，包括台北市第6選區與社民黨台北市議員苗博雅合作，苗栗縣第2選區與無黨籍縣議員曾玟學合作，桃園市第6選區與金門縣也保留合作空間。

另平地與山地原住民立委共6席，提名山地原住民立委伍麗華及平地原住民立委陳瑩競選連任。

民進黨總統參選人賴清德訴求跨黨派、跨世代、跨領域，推出「民主大聯盟」，包括在新北市分別徵召太陽花世代的政治評論員吳崢、前新北市議員曾柏瑜參選中和及大新店，台北農產運銷公司前總經理吳音寧角逐彰化第3選區，目標鎖定力拚國會過半，但挑戰不小。

在立委提名過程中，因性平風波等事件，多個選區提名後又退選，由新人上陣接棒；也有選區因為初選傷痕，未能有效整合。

其中民進黨台東立委被提名人賴坤成，與現任台東立委劉櫂豪恩怨情仇20年，立委初選結束，但火花仍未熄滅，劉櫂豪表態不排除參選，為台東立委選情增添變數。

台北市第2選區立委被提名人王世堅阻斷現任立委何志偉的連任之路，但初選心結未結，大選競選過程，包括造勢場是否邀對手到場，都成為媒體關注焦點。

基隆市立委蔡適應不拚連任，民進黨原本提名市議員張秉鈞，但張秉鈞因涉嫌詐領助理費案遭收押而退選，民進黨找基隆立委初選民調第2名的鄭文婷接棒；民進黨在宜蘭原本提名現任立委陳歐珀，但捲入與詐騙集團爭議而退選，最後徵召宜蘭縣黨部主委陳俊宇，除是匆促上陣外，也面臨整合問題。

台北市港湖區現任立委高嘉瑜，面臨泛綠的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱挑戰，綠營票源分散，成為連任最大挑戰。

賴清德4月獲總統提名時，喊出總統高票當選、國會單獨過半目標，6月時訴求國會穩定多數。

潘孟安表示，民進黨內總統大選信心十足，至於國會是否能實質過半，「我們謹慎以對」。他說，過去大家曾經歷過執政時朝小野大的痛苦，政府預算無法通過、政黨惡鬥，國會還要再努力，選戰剩6個月時間，要慢慢加溫，激發人民熱情。

藍白競合牽動國民黨立委選情 首要衝刺侯友宜氣勢

（中央社）國民黨備戰明（2024）年立委選舉，黨內評估因社會期待政黨輪替，結果不會太差，但民眾黨的立委提名布局恐牽動選情，後續仍須持續觀察，目前最主要任務，還是需把母雞總統參選人的聲勢帶起來。

國民黨本屆立委選舉共當選區域立委22席、原住民立委3席、不分區立委13席。明年立委選舉，區域立委及原住民立委共要選出79席，國民黨已提名65席。苗栗縣第1選區、嘉義縣第2選區、台南市第2及第4選區，國民黨決定不提名，將與地方上非綠、以無黨籍參選的立委人選合作。

備戰2024年立委選戰，國民黨在多數區域立委選區已完成提名，剩下幾個選區仍在協調人選，目標在23日的全代會前完成布局。

台北市第5選區（中正、萬華）的部分，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹力勸前高雄市長韓國瑜女兒韓冰出馬，但在韓冰確定無意願參選後，此區立委人選，最終將由國民黨中央討論決定。此外，藍白合的機會可能將在台中市第1選區中產生，國民黨中央不排除禮讓民眾黨立委參選人蔡壁如。

黨務人士指出，社會希望政黨輪替，儘管這樣的聲浪尚未反映在國民黨的總統選情上，但預估國民黨立委的選情應不太差。部分未提名的選區，國民黨也持續會跟非綠陣營協調。

民眾黨目前已提名6席區域立委，後續可能會再提名。以新北市第10選區以及高雄市第8選區為例，國民黨內評估，若單純藍綠對決，將可提高勝算，但若是民眾黨在這2區提名立委人選，就將可能影響戰局。

黨內人士舉上一屆新北市第10選區立委選戰為例說，除代表國民黨參選的議員林金結，還有前國安會諮詢委員李嘉進之子李縉穎參選，讓該區形成三腳督態勢，最終結果是民進黨立委吳琪銘順利連任；地方上分析，若此次該選區回歸藍綠對決，林金結可集結非綠票源，提高勝選機率。

至於各地選情狀況，黨務人士指出，爭取連任的區域，除少部分面臨強敵挑戰，如新北第1選區國民黨立委洪孟楷對上民進黨立委參選人何博文，大部分現任立委都穩定領先對手。

黨務人士說，傳統藍營優勢選區，如新北市中和區、台中市北區、南投縣第2選區都可望贏回，但仍須謹慎。

黨內人士指出，過往歷次選舉，總統人選的氣勢，勢必連動到各地立委選情；目前侯友宜的氣勢仍待提振，選戰最主要任務，還是必須把母雞的聲勢帶起來。

選戰策略部分，黨內人士表示，去年九合一選舉，國民黨採取區域聯防的概念，開出紅盤，這次選戰也將延續聯合作戰。目前已在規劃各種連線模式，等到各地選區參選人到位後，就會開始啟動。

民眾黨拚區域立委席次 柯文哲母雞帶小雞衝選情

（中央社）2024大選倒數6個月，台灣民眾黨區域立委已提名6人，現任不分區立委陸續轉戰區域；總統參選人柯文哲近日全台跑透透，藉「母雞帶小雞」效應拉抬立委選情。

時代力量區域立委布局部分，立委邱顯智參選新竹市選區、立委王婉諭參選新竹縣第2選區，也都是不分區轉戰區域立委。