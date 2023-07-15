解嚴36週年：蔡英文、陳菊訪新店戒治所，盼落實轉型正義教育

參訪關押雷震監獄 蔡總統：理解真相走出威權陰影

（中央社）今（15）日是解嚴紀念日，總統蔡英文今日參訪被認定為不義遺址的原國防部台灣軍人監獄，現為法務部矯正署新店戒治所，這裡曾關押創辦自由中國的雷震、美麗島事件受難者黃信介等人。

蔡總統表示，台灣須持續推動轉型正義，將不義遺址轉化為教育基地，妥善保存歷史現場，因為理解歷史與真相，才能追求正義、促成和解，讓台灣走出威權陰影，成為更自由、更民主，保障人權、實踐正義的國家。

蔡總統、行政院長陳建仁、監察院長陳菊、蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思、民進黨立委蘇治芬、政治受難者張則周等人今日共同參訪法務部矯正署新店戒治所，並聽取不義遺址現狀簡報。

蔡總統聽取簡報後指出，1987年的今日台灣解嚴，這是台灣民主發展的重要里程碑，此前長達38年的戒嚴，實施黨禁、報禁、限制民眾言論自由，那是生活在民主自由社會的年輕世代難以想像的年代。

她說，新店戒治所過去是國防部台灣軍人監獄，長期監禁思想異議人士，且嚴重超收人犯，包含雷震、美麗島事件受難者黃信介、姚嘉文，以及蘇治芬委員的父親蘇東啟，政治前輩張則周都曾經在此被關押，身心遭受極大考驗，但仍是堅定信念不向威權低頭

蔡總統表示，不義遺址的審定就是要指認出這些在威權統治時期，侵害人權的空間場所，並且加以保存活化，這座過去的軍人監獄去（2022）年已經被審定為不義遺址，同時也是全台42處不義遺址當中，使用時間最長、最久的場所。

她說，未來走進這些不義遺址的歷史現場時，就是在提醒，這是大家共同的過去。

蔡總統說，各部會與單位應持續推動台灣轉型正義，將不義遺址轉化為教育基地，妥善保存歷史現場，並以創意多元規劃，讓更多民眾走訪不義遺址，理解歷史與真相，才能追求正義、促成和解，讓台灣走出威權陰影，成為更自由、更民主，保障人權實踐正義的國家。

Photo Credit: 中央社 監察院長陳菊（右）15日上午參訪法務部矯正署新店戒治所，並致詞發表談話

陳菊：保留不義遺址 落實推動轉型正義教育

（中央社）今日是解嚴紀念日，總統蔡英文與監察院長陳菊等人參訪被認定為不義遺址的原台灣軍人監獄，現新店戒治所。陳菊說，保存不義遺址，才能落實台灣轉型正義，讓世世代代珍惜守護得來不易的民主。

1987年7月15日台灣解嚴，今日是解嚴紀念日，蔡總統、行政院長陳建仁、陳菊、蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思、政治受難者家屬民進黨立委蘇治芬、政治受難者張則周等人上午參訪法務部矯正署新店戒治所，同時聽取現狀簡報。

陳菊聽取簡報後指出，許多政治前輩曾在此服刑，雖然有人陸續過世，但還有若干人仍持續關注台灣的轉型正義可以做到什麼程度，還給社會多少公道。她引述已逝作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）的話說，人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭，期待轉型正義能持續落實。

她說，戒嚴期間，無論軍人或平民都須接受軍事審判，根據政治檔案揭露，共有2萬2000多人被迫接受軍事審判，其中1000餘人直接槍斃，且這個戒治所在戒嚴期間並不人道，利用軍人受刑人監視管理非軍人的良心犯，造成互相猜疑與紛亂。

陳菊強調，台灣今日的民主，真的是許多前輩犧牲、受苦而來，而保留空間才能詮釋故事，戒治所這不義遺址是台灣人權教育非常重要的場域，期待國家人權委員會跟教育部在既有課綱基礎上，持續推動、落實轉型正義教育，讓世世代代都知道，台灣民主是一代代不斷努力追求才有今日，必須持續珍惜、守護。

陳建仁指出，台灣民主、法治、自由是經過許多前輩的努力而來，此處去年劃定為不義遺址，就是希望透過傷痛與恥辱之地，面對過去的不公不義，讓大家知道人權教育的重要性，了解歷史的真相，當理解歷史真相，才能走向和解、跨越過去，邁向更好的未來。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範