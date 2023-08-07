僅因攜帶右翼旗幟、帽子就遭攻擊，德國極左派犯罪激進化為政府帶來挑戰

2019年底，以麗娜・埃伊（Lina E.）為首的左派極端分子衝入德國愛森納赫（Eisenach），一家右派極端人士聚集的酒吧，用棍棒和鐵錘擊打一名極右人士。數週後，他們再度對這名極右人士發動襲擊，造成此人多處骨折及其他傷痛。其他受害人包含德國國家民主黨（NPD）成員以及其他攜帶帝國旗幟（Reichsflagge）的人士。

2023年5月31日，德國德勒斯登（Dresden）高等地區法院判處學生Lina E.，5年3個月監禁，其他三名同案被告則是處於3年3個月的刑期。

法庭裁定，被告人Lina E.在2018年至2020年期間，策畫了對於德國圖林根（Thüringen）及薩克森地區（Provinz Sachsen）的右派極端分子、新納粹份子及疑似新納粹份子多起的暴力襲擊。檢察官表示，攻擊行動共造成13人受傷，2人一度面臨生命危險。

其中襲擊行動最為暴力的案件，是針對一位在萊比錫（Leipzig）工作的下水道工人，他的顴骨和頭骨骨折，而被攻擊的原因是他帶著一頂知名右翼品牌的帽子。

誰是Lina E.？

Lina E.在卡塞爾市（Kassel）出生長大，原本是一名學生，在哈雷（Halle）攻讀教育科學碩士學位。在2022年10月的一次庭審中，Lina E.談論了她的成長過程。

她的母親是社會工作者，父親是職業學校的高級教師。高中畢業後，她在特內里費島（Tenerife）的一家酒店工作，並在東南亞旅行了五個月。之後她搬到萊比錫，並住在康內維茨區（Connewitz）的合租公寓裡，也想成為一名社會工作者。

她的學士論文題目是：「論青少年輔導工作中的新納粹主義——青少年俱樂部Winzerla中的納粹主義地下組織」（Zum Umgang mit Neonazismus in der Jugendarbeit-der NSU im Jugendklub Winzerla）。在她的論文中，她嚴厲批評右派人士對於青少年的招募與影響。2006 年，右派恐怖分子在卡塞爾的一家網路咖啡廳殺害了一名受害者。