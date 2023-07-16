2023/07/16,
政治

馬英九設宴歡迎陸生暑期來台交流，稱「近年最重要兩岸青年交流」

馬英九設宴歡迎陸生暑期來台交流，稱「近年最重要兩岸青年交流」
馬英九15日晚間設宴，歡迎大陸5所大學的青年學子訪問團｜Photo Credit: 中央社

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北京大學黨委書記郝平指出，馬英九3月率團到中國大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義；他非常希望與台灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

（中央社）前總統馬英九以基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流。陸生團15日抵台，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，這對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大意義，感謝政府核准交流案。

內政部移民署聯合審查會議11日通過馬英九基金會邀請陸生來台交流案，由前北京大學校長郝平率領來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人來台，進行為期9天8夜學術交流。

陸生團15日上午11時40分搭機抵達桃園國際機場，蕭旭岑也在場接機，他接受媒體聯訪時表示，這是總統蔡英文執政以來，兩岸中斷交流、兵凶戰危時刻，第1個重要的大陸大學代表團來訪台灣，對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大的指標意義，感謝蔡政府最後核准交流案。

馬辦邀陸生團訪台（2）
Photo Credit: 中央社
前總統馬英九以基金會名義邀請中國大學生暑期來台訪問。陸生團15日搭機抵達桃園國際機場，進行為期9天8夜學術交流。

蕭旭岑說，馬英九3月訪問大陸的時候說，讓兩岸的年輕人多一點認識、交流，就減少了誤解和發生衝突的可能性，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是很重要的指標，畢竟兩岸的未來在年輕人。

針對參訪的內容，及陸生團住宿、飲食或行程上的安排，蕭旭岑說，尊重各個大學的安排，大致上會讓雙方同學彼此交流想法跟意見，馬英九也會全程參與這幾所大學的交流。

蕭旭岑也說，預計安排有台灣特色的景點，包含夜市、太魯閣、平溪、九份等，以及走訪台大、政大、文化、東華等學校，讓陸生團跟台灣學生交流、體驗一些不同的想法，彼此腦力激盪。

馬英九：近年最重要兩岸青年交流

（中央社）前總統馬英九15日晚間設宴歡迎大陸5所大學青年學子訪團，並與率隊的北京大學黨委書記郝平晤談。馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，亦是他73歲最好的生日禮物。

馬英九以基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流。陸生團15日抵台，進行9天8夜學術交流，馬英九晚間設宴歡迎大陸5所大學青年學子。

馬英九基金會晚間發布新聞稿，馬英九指出，他2008年當選總統後，開放兩岸三通，也開放陸生來台就讀台灣的大學；當時已有800多位陸生在台就讀，到他2016年卸任總統時，人數已衝到4.2萬人，成長約50倍。

馬英九表示，可惜在他卸任後，兩岸關係低迷，加上新冠肺炎疫情因素，長達3年多的時間，兩岸交流幾乎中斷。

馬英九指出，此次推動邀請大陸師生來訪，情況並不樂觀，幸好最後峰迴路轉，圓滿收場，是他73歲生日最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物；他誠摯期盼兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。

郝平在晚宴上表示，北京大學等中國大陸高校（大學、學院等高等教育學校）一直以來，與台灣高校之間保持著良好合作關係；他2005年擔任北大副校長時，曾率領新世紀兩岸大學生研習營到訪台灣，時隔18年再次帶青年學生來到台灣，近距離感受寶島的文化和教育氛圍，倍感親切。

郝平指出，馬英九3月率團到中國大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義；他非常希望與台灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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