馬英九設宴歡迎陸生暑期來台交流，稱「近年最重要兩岸青年交流」
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北京大學黨委書記郝平指出，馬英九3月率團到中國大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義；他非常希望與台灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。
（中央社）前總統馬英九以基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流。陸生團15日抵台，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，這對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大意義，感謝政府核准交流案。
內政部移民署聯合審查會議11日通過馬英九基金會邀請陸生來台交流案，由前北京大學校長郝平率領來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人來台，進行為期9天8夜學術交流。
陸生團15日上午11時40分搭機抵達桃園國際機場，蕭旭岑也在場接機，他接受媒體聯訪時表示，這是總統蔡英文執政以來，兩岸中斷交流、兵凶戰危時刻，第1個重要的大陸大學代表團來訪台灣，對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大的指標意義，感謝蔡政府最後核准交流案。
蕭旭岑說，馬英九3月訪問大陸的時候說，讓兩岸的年輕人多一點認識、交流，就減少了誤解和發生衝突的可能性，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是很重要的指標，畢竟兩岸的未來在年輕人。
針對參訪的內容，及陸生團住宿、飲食或行程上的安排，蕭旭岑說，尊重各個大學的安排，大致上會讓雙方同學彼此交流想法跟意見，馬英九也會全程參與這幾所大學的交流。
蕭旭岑也說，預計安排有台灣特色的景點，包含夜市、太魯閣、平溪、九份等，以及走訪台大、政大、文化、東華等學校，讓陸生團跟台灣學生交流、體驗一些不同的想法，彼此腦力激盪。
馬英九：近年最重要兩岸青年交流
（中央社）前總統馬英九15日晚間設宴歡迎大陸5所大學青年學子訪團，並與率隊的北京大學黨委書記郝平晤談。馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，亦是他73歲最好的生日禮物。
馬英九以基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流。陸生團15日抵台，進行9天8夜學術交流，馬英九晚間設宴歡迎大陸5所大學青年學子。
馬英九基金會晚間發布新聞稿，馬英九指出，他2008年當選總統後，開放兩岸三通，也開放陸生來台就讀台灣的大學；當時已有800多位陸生在台就讀，到他2016年卸任總統時，人數已衝到4.2萬人，成長約50倍。
馬英九表示，可惜在他卸任後，兩岸關係低迷，加上新冠肺炎疫情因素，長達3年多的時間，兩岸交流幾乎中斷。
馬英九指出，此次推動邀請大陸師生來訪，情況並不樂觀，幸好最後峰迴路轉，圓滿收場，是他73歲生日最好的生日禮物，也是兩岸人民最想要的禮物；他誠摯期盼兩岸關係能夠雨過天晴，全面恢復交流，增進兩岸人民福祉。
郝平在晚宴上表示，北京大學等中國大陸高校（大學、學院等高等教育學校）一直以來，與台灣高校之間保持著良好合作關係；他2005年擔任北大副校長時，曾率領新世紀兩岸大學生研習營到訪台灣，時隔18年再次帶青年學生來到台灣，近距離感受寶島的文化和教育氛圍，倍感親切。
郝平指出，馬英九3月率團到中國大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義；他非常希望與台灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。