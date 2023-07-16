林昱堂亞錦賽跳遠摘金，8米40破高懸30年全國紀錄，台灣取得巴黎奧運門票第3人
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台灣男子跳遠好手林昱堂15日在田徑亞錦賽以8公尺40的成績摘金，並達到巴黎奧運參賽標準。林昱堂賽後透露：「其實我第2跳之後釘鞋壞了，換上原本舊的釘鞋，才跳出這麼好的成績。」
（中央社）台灣男子跳遠好手林昱堂，15日在田徑亞錦賽靠著第4跳的8公尺40，不但替代表隊摘下本屆首金，也達到巴黎奧運參賽標準。林昱堂笑說：「跳完看到成績後我也傻了。」
23歲的林昱堂，在大二的時候就跳過8公尺07的成績，當時他就一心要挑戰台灣高懸30年的全國紀錄8公尺34，只不過這幾年成績都沒有明顯進步，如今等了3年終於圓夢，他也鬆了一口氣說：「心中壓力終於釋放了。」
林昱堂在接受中央社訪問時說：「第1跳就有8公尺10，讓我心裡穩定不少，也確定後面幾次都可以盡量衝，拚踏板的最極限，第4次試跳出去我就覺得感覺很好，看到自己的落下處想說至少可以過8公尺20，沒想到最後成績是8公尺40，當下瞬間我想說有沒有量錯？」
林昱堂說：「看到這次亞錦賽的參賽陣容，自己這幾天壓力也很大，除了代表隊成績不太好以外，也很擔心自己能不能好好發揮，而且印度選手那最後一跳也很接近8公尺40，幸好最後沒有被翻盤。」
林昱堂15日跳出的8公尺40，不但達到巴黎奧運參賽標準，也達到今年世錦賽參賽標準，又順利破全國、破大會成績，等於4喜臨門，中華民國田徑協會理事長葉政彥將頒發給他5000美元（約新台幣15萬元）獎金、而林昱堂的教練蔡易達則發2500美元。
接下來林昱堂的目標，將是今年8月19日在匈牙利布達佩斯的田徑世界錦標賽，希望能再拚一塊獎牌。上屆2022年的世錦賽，男子跳遠金牌成績是8公尺36。
林昱堂「換回舊鞋」摘金
（中央社）台灣男子跳遠好手林昱堂15日在田徑亞錦賽以8公尺40的成績摘金，並達到巴黎奧運參賽標準。林昱堂賽後透露：「其實我第2跳之後釘鞋壞了，換上原本舊的釘鞋，才跳出這麼好的成績。」
林昱堂在接受中央社記者訪問時說：「我都習慣帶兩雙釘鞋備戰，今天一開始穿新的，但在第2次跳完後，其中一個釘子鬆動了，所以我就換上舊的釘鞋，第3次試跳用來適應一下，沒想到第4次試跳就這麼猛。」
23歲的林昱堂是澎湖小孩，念到馬公國中畢業後，因為全中運獲得第2，所以來到台灣本島的高雄市岡山高中就讀，有更好的資源繼續練田徑。今天摘金後，也馬上傳訊息給遠在澎湖的家人。
林昱堂今年多次在國外征戰，表現出色且穩定，先在2月亞洲室內田徑錦標賽以8公尺02摘金，接著5月的日本木南道孝田徑挑戰賽跳過8公尺12、台灣史上第4佳摘金。
儘管林昱堂後續在橫濱大獎賽左大腿拉傷退賽，但經過不到2個月的休息和訓練，如願在亞錦賽鍍金，而他也是台灣史上，首名在同一年包辦室內、室外亞錦賽跳遠金牌的名將。
林昱堂說：「這次其實有點掙扎，一來因為自己的狀態非常好，二來卻又很擔心自己拉傷會不會復發變嚴重，所以我今天第6跳就放棄，接下來就是專心備戰世錦賽，世大運也不會參加了。」
林昱堂的技術教練蔡易達在接受中央社訪問時說：「今年原本規劃的目標就是多參加國際賽事，林昱堂的條件很好，去日本比賽時經過機器測量，他的助跑加速度是所有選手最快的，所以受傷回台後，我們就一直努力調整，就是希望能在亞錦賽有好表現。」
拿巴黎奧運門票第3人
（中央社）田徑亞洲錦標賽15日在泰國曼谷進行第4天賽事，台灣代表隊傳來好消息。男子跳遠好手林昱堂在決賽第4跳，石破天驚跳出8公尺40的成績順利摘金，也如願取得巴黎奧運門票。
林昱堂15日的成績相當出色，不但是今年第3傑，也打破台灣高懸30年、由乃慧芳年1993年上海東亞運締造的8公尺34的成績，並且達到巴黎奧運參賽標準的8公尺27。
林昱堂雖然身高不高，但有著絕佳的衝刺加速能力，在國家隊中還可以兼任4x100公尺接力代表隊人選，今天他在亞錦賽決賽，林昱堂在前4次試跳有3次跳過8公尺大關，不但成績出色且表現相當穩定。
林昱堂這個成績，若放在2021東京奧運，也比銅牌得主8公尺21還來得出色許多，距離東奧金牌的8公尺41差了1公分。
這也是台灣自射擊楊昆弼、游泳王冠閎後，林昱堂成為第3名取得奧運門票的台灣名將。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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