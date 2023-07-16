破紀錄高溫席捲全球，加州死亡谷上看54.4度，歐亞各國無一倖免

（中央社）從美國、歐洲到日本，預計世界各地都將出現創紀錄高溫。極端高溫也充分顯現出全球暖化帶來的威脅。

法新社報導，本週末義大利氣溫預料將創下歷史新高，衛生部已對羅馬、波隆那（Bologna）和佛羅倫斯（Florence）等16個城市發布「紅色警報」。

氣象中心警告，民眾應為「今夏最強熱浪、同時也是有史以來最強熱浪之一」做好準備。

本月17日，羅馬的氣溫可能達到攝氏（下同）40度，18日甚至會飆升至43度，打破2007年8月創下的40.5度紀錄。

歐洲太空總署（European Space Agency）表示，義大利西西里島（Sicily）與薩丁尼亞島（Sardinia）氣溫可能高達攝氏48度，「這可能是歐洲有紀錄以來的最高溫」。

據希臘國家氣象機構EMY，「今天國內部分地區的最高氣溫可能達到44度。昨天，底比斯（Thebes）市中心的氣溫也來到44.2度。」

獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的景點雅典衛城（Acropolis）明天將連續第3天暫停開放。

Photo Credit: GettyImages 世界文化遺產的景點雅典衛城（Acropolis）明天將連續第3天暫停開放。

法國國家氣象機構也表示，6月是法國有紀錄以來第2熱的月份，自本月11日以來，該國多個地區一直處於熱浪警報下。

在亞洲，在本月16日和17日，日本東部部分地區的氣溫預計也將升至38至39度，氣象機構警告，氣溫可能追平過往紀錄。

據報導，在印度北部，季風帶來的豪雨已導致至少90人喪生。

美國加州的死谷國家公園（Death Valley National Park）原本就是地球上最熱的地方之一，今天也可能寫下新猷，氣溫可能攀升至54度。

美國多地將面臨破紀錄高溫

（中央社）酷暑高溫週末持續威脅成千上萬的美國居民；熱穹現象（heat dome）整週下來已讓美國多地炙熱難耐，許多城市準備再面臨破紀錄的高溫。

法新社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）警告，本週末天氣將「極其炎熱和危險」，美西白天最高氣溫將比正常溫度高出約攝氏5至11度。

美國國家氣象局表示，舉例而言，加州中部和南部的居民可見到攝氏37.7至43.3度的最高溫。

到今天中午，加州著名的死亡谷（Death Valley）高溫已達攝氏48.3度，預計明天最高將飆至攝氏54.4度，即使夜間最低氣溫也可能超過攝氏38.7度。死亡谷是地球上最熱的地方之一。

在熱浪影響最劇的地區，居民每天都得和烈日挑戰馬拉松式的耐力賽。

亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）已連續 16天氣溫高於攝氏42.7度。 當地今天中午氣溫已達攝氏43.8度，預計最高將達攝氏46.1度。內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的氣溫也相去不遠。

在德州邊境城市艾爾帕索（El Paso）已經連續29天氣溫超過攝氏38度。

根據美國環境保護署（Environmental Protection Agency，EPA）數據，熱浪在美國各大城市發生的頻率和強度越來越大，1960年代每年約兩次，到了2010年代和2020年代每年則發生6次。

美國國家氣象局拉斯維加斯分部在社群媒體推特（Twitter）表示，「這場熱浪不是典型的沙漠高溫」，並特別指出這種「持續時間長久、白天極端高溫、夜晚溫熱」的情況並非尋常。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航