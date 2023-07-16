巴拉圭總統當選人潘尼亞結束訪台行程：「我就是親台派，不會改變」
我們想讓你知道的是
潘尼亞也提及明年台灣將舉行總統大選，並表示不論誰當選台灣總統，他都將持續致力巴台邦誼，「因為巴拉圭是台灣的好朋友，不會只是哪一位總統的朋友」。
（中央社）巴拉圭總統當選人潘尼亞今天結束訪台行程前受訪強調，巴、台邦誼將更上層樓，巴拉圭與中國雖有貿易往來，但經貿關係不會建立在外交限制的前提之下；他說，不論未來誰是台灣總統，都將致力深化兩國邦誼，「我就是親台派，不會改變」。
潘尼亞（Santiago Peña Palacios）伉儷應政府邀請於7月11日抵台，展開至15日為期5天的訪問行程。15日下午，潘尼亞在夫人蕾蒂西亞（Leticia Ocampos）與候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）陪同下，接受媒體訪問。
潘尼亞表示，很高興在相隔24年後再次來台，當他還是年輕學生時曾來台灣，對他來說，那是一趟大開眼界的旅程；即將就任巴拉圭總統的他說，此次訪台希望能向台灣社會和人民致上誠摯感謝，彼此友好程度持續上升。
記者詢問，中國經常在與外國打交道時設立政治前提，當北京當局企圖影響台巴邦誼時，巴國新政府將如何應對；潘尼亞表示，對手在競選期間，曾表態要與北京當局建交，但勝選的他並不認同，反而認為和台灣維持外交和商業關係，才是正確道路。
潘尼亞說，巴拉圭和中國雖然有貿易往來，但巴拉圭對各國都持開放態度，「但我們所建立的經貿關係，不會建立在任何外交限制的前提之下」。
他表示，如果有國家說，因為和台灣有邦交就不和巴拉圭做生意，「那我們仍會持續深化巴台關係，並和有意打交道的國家合作」。
巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，是否面臨其他國家的壓力，潘尼亞舉例，巴拉圭最大貿易夥伴是世界第8大經濟體的巴西，亦是包含中國在內的「金磚國家」（BRICS）成員，「我們向他們表達巴拉圭立場，對方也尊重」，因為自己和台灣的好交情無需置疑。
對於美方是否斡旋與台邦交事務，潘尼亞說並無此事、也沒必要，「因為大家都知道，我就是親台派，不會改變，不會受制於任何壓力」。
潘尼亞表示，巴拉圭在經貿議題有自己作法，不倚賴單一市場，因此巴拉圭致力於拓展如韓國、日本等其他亞洲國家市場，同時也歡迎各國到巴拉圭投資，放眼廣大商機。
此外，候任外長拉米雷斯日前受訪曾說，在維持與台關係的同時，也準備好與北京對話，是否意指「雙重承認」；對此，拉米雷斯回應說，巴拉圭歡迎與世界各國對話，但承認台灣為堅韌盟友，是相當重要的事。
潘尼亞指出，巴拉圭願意深化各國合作交流，但只能和一方建交的條件、是中國所設前提，並非巴拉圭，若有機會在毫無限制下與雙邊建立關係，巴拉圭願意這麼做。
被問及副總統賴清德是否會出席巴拉圭總統就職典禮時，潘尼亞表示，目前還不清楚誰會率團來訪。
潘尼亞也提及明年台灣將舉行總統大選，並表示不論誰當選台灣總統，他都將持續致力巴台邦誼，「因為巴拉圭是台灣的好朋友，不會只是哪一位總統的朋友」；潘尼亞強調，未來自己任期的5年，將是巴拉圭和台灣變得更加友好的時刻。
新聞來源
延伸閱讀
- 巴拉圭準總統會見蔡英文：來台訪問絕不是偶然，未來5年一定站在台灣這一邊
- 巴拉圭準總統貝尼亞就職前訪台，承諾未來5年將促進台巴關係至「前所未有的地步」
- 蔡英文電話祝賀巴拉圭總統當選人，巴國目標今年對台出口5萬噸牛肉
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。