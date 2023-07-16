香港反送中「理大圍城」125人裁定暴動罪，最高超過5年刑期

（中央社）2019年香港爆發「反送中」運動期間，大批人在理工大學外圍，嘗試救出被警方圍堵於大學內的抗爭者，因而被捕。據報導，迄今有125人被裁定暴動罪成，判刑29個月至64個月不等。

2019年香港爆發「反送中」運動，同年11月警方與抗爭者在理工大學爆發衝突，抗爭者被困於大學內，大批人發起「圍魏救趙」行動，嘗試協助被困於大學內的抗爭者離開。

據明報今天報導，警方2019年11月18日在理工大學外圍拘捕213人，全部被控暴動罪，分拆成17起案件處理，首起暴動案於2022年4月開審。

迄今有10起案件已經在法院完成審訊及判刑，其中141人被裁定暴動罪成，2人被裁定暴動罪不成立。

該141人中有125人被判監禁29個月至64個月不等，所有人的刑期加起來超過6311個月，即逾500年。另有5人被判入教導所，另有5人涉已離港潛逃及被發拘捕令。

除上述10起案件外，另有5起案件未完成審訊，另有2起案件由事發至今已4年仍未開始審訊，分別排期在今年10月及11月開審，審訊很可能橫跨至明年。

報導又指出，昨天法院就其中19名暴動罪成立的被告判刑，其中一名被告的辯護律師求情時指出，被告在保釋候審3年多期間，每天晚上至翌日早上須居於寓所和遵守宵禁令，形同一天內有1/3時間因法庭命令而不能離家外出，對其人身自由構成限制，希望法酌情考慮減刑。

法官判刑時表示，案中19名被告初犯無案底，從辯方求情陳述可見，被告是有理想、有上進心、本質善良和勤奮的人，「只是因為社會氣氛和外來因素，用錯誤手法表達訴求」。

法官考慮被告擁有正面和良好品格，給予所有人3個月的刑期扣減。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航