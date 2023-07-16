台北盆地「都市熱島」現象加劇，學者：大安森林公園也難降溫
我們想讓你知道的是
原本只在盆地中央的高溫，可能變成整個台北市都呈現高溫；本來熱點在萬華，但現在文山、南港、士林也連結起來，若大稻埕、圓山花博這一帶封閉起來，環境風進不來，就算是大安森林公園也很難發揮降溫效果。
（中央社）成功大學教授林子平表示，近幾年觀察顯示，都市熱島現象似漸加劇，範圍變廣，以台北盆地為例，原本高溫區在萬華、中正一帶，但現在發現文山、南港、士林等盆地周邊也變得愈來愈熱。
成功大學建築系教授林子平在科技部支持下，建立都市退燒跨國／跨領域團隊，在台北、新北、台中、台南、高雄5個城市都會區繪製出高解析度的都市氣候地圖。
根據團隊資料，今年7月8日下午1時，台北盆地中央的中正、萬華高溫蓄熱嚴重，達到攝氏38.5度以上，仁愛圓環旁的林蔭大道、大安森林公園周邊，則低了2度左右，是典型都市熱島現象。
透過近幾年觀察，林子平告訴中央社記者，都市熱島現象似乎逐漸加劇，雖然溫度沒有明顯升高，但範圍變廣；以台北為例，盆地中央大致上是萬華、中正、大同等區域，但已發現在文山、南港、士林等地區也有愈來愈熱趨勢。
林子平舉例，2020年7月24日，台北市出現攝氏39.7度的高溫，打破了台北測站自1896年以來的紀錄，當時南港較萬華區低了約3度左右；今年至今雖然台北未刷新高溫紀錄，但南港與萬華的高溫情況已相去不遠。
此外，林子平提到，台北信義計畫區，雖然不是在盆地中央，但由於此區域屬於辦公大樓，平常上班日空調需求大，因此會發生區域溫度偏高情況。
林子平憂心，原本只在盆地中央的高溫，可能變成整個台北市都呈現高溫；本來熱點在萬華，但現在文山、南港、士林也連結起來，若大稻埕、圓山花博這一帶封閉起來，環境風進不來，就算是大安森林公園也很難發揮降溫效果。
為減緩日曬，現在建築設計上可以採取的方式如屋頂光電或是綠化，林子平認為，從能源觀點來看，如果今天有一個光電板，阻隔太陽的熱，對下層空調的負荷就會減緩許多，光電板底下還可以曬衣服；屋頂花園有一層土層，但若只有薄層的綠化，土還是會吸熱，效果可能就不如光電板來得好。
但如果從生態、環境、景觀效益來看，林子平說，屋頂綠化就會比較有效，也增加了民眾到屋頂活動的可能性，光電板架設也可能會對其他戶有影響，將反射熱或是光到其他地方；兩種方式其實都對降溫有效果，就要視場域、環境、使用行為來判斷。
新聞來源
延伸閱讀
- 破紀錄高溫席捲全球，加州死亡谷上看54.4度，歐亞各國無一倖免
- 7月初是地球有紀錄以來最熱的一週，聯合國秘書長：氣候變遷已失控
- 印度熱浪導致170人死亡、中國北部高溫飆破40度，中印增加向俄國購買燃料
- 熱浪壟罩使越南用電量吃緊，政府呼籲工廠在非尖峰用電時段營運
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。