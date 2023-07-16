2023/07/16,
環境

台北盆地「都市熱島」現象加劇，學者：大安森林公園也難降溫

台北盆地「都市熱島」現象加劇，學者：大安森林公園也難降溫
Photo Credit: 中央社

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原本只在盆地中央的高溫，可能變成整個台北市都呈現高溫；本來熱點在萬華，但現在文山、南港、士林也連結起來，若大稻埕、圓山花博這一帶封閉起來，環境風進不來，就算是大安森林公園也很難發揮降溫效果。

（中央社）成功大學教授林子平表示，近幾年觀察顯示，都市熱島現象似漸加劇，範圍變廣，以台北盆地為例，原本高溫區在萬華、中正一帶，但現在發現文山、南港、士林等盆地周邊也變得愈來愈熱。

成功大學建築系教授林子平在科技部支持下，建立都市退燒跨國／跨領域團隊，在台北、新北、台中、台南、高雄5個城市都會區繪製出高解析度的都市氣候地圖。

根據團隊資料，今年7月8日下午1時，台北盆地中央的中正、萬華高溫蓄熱嚴重，達到攝氏38.5度以上，仁愛圓環旁的林蔭大道、大安森林公園周邊，則低了2度左右，是典型都市熱島現象。

透過近幾年觀察，林子平告訴中央社記者，都市熱島現象似乎逐漸加劇，雖然溫度沒有明顯升高，但範圍變廣；以台北為例，盆地中央大致上是萬華、中正、大同等區域，但已發現在文山、南港、士林等地區也有愈來愈熱趨勢。

林子平舉例，2020年7月24日，台北市出現攝氏39.7度的高溫，打破了台北測站自1896年以來的紀錄，當時南港較萬華區低了約3度左右；今年至今雖然台北未刷新高溫紀錄，但南港與萬華的高溫情況已相去不遠。

此外，林子平提到，台北信義計畫區，雖然不是在盆地中央，但由於此區域屬於辦公大樓，平常上班日空調需求大，因此會發生區域溫度偏高情況。

林子平憂心，原本只在盆地中央的高溫，可能變成整個台北市都呈現高溫；本來熱點在萬華，但現在文山、南港、士林也連結起來，若大稻埕、圓山花博這一帶封閉起來，環境風進不來，就算是大安森林公園也很難發揮降溫效果。

為減緩日曬，現在建築設計上可以採取的方式如屋頂光電或是綠化，林子平認為，從能源觀點來看，如果今天有一個光電板，阻隔太陽的熱，對下層空調的負荷就會減緩許多，光電板底下還可以曬衣服；屋頂花園有一層土層，但若只有薄層的綠化，土還是會吸熱，效果可能就不如光電板來得好。

但如果從生態、環境、景觀效益來看，林子平說，屋頂綠化就會比較有效，也增加了民眾到屋頂活動的可能性，光電板架設也可能會對其他戶有影響，將反射熱或是光到其他地方；兩種方式其實都對降溫有效果，就要視場域、環境、使用行為來判斷。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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