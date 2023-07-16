館長、黃國昌號召上凱道「公平正義救台灣」，賴清德：傾聽批評的聲音、不以人廢言

（中央社）網紅「館長」與前立委黃國昌發起「公平正義救台灣」活動，號召民眾上凱道。民進黨總統參選人賴清德說，今天在凱道有集會，這是民主常態，必須傾聽其聲音，建設性的批評也必須採納，作為未來改變的動力。

網紅「館長」陳之漢與黃國昌今天下午以「司法及居住正義」為訴求，號召民眾上凱道。

民進黨下午則在台北圓山飯店舉行全代會，賴清德致詞時提到，民主就是人民當家作主，人民有權利表達對執政的期待、表達對執政的不滿，這是民進黨的創黨信仰，因此必須正面看待任何對政府的批評。

賴清德指出，必須透過各種批評，去檢視執政是否貼近民意，而且不管支持者還是反對者，都是國家的主人；今天在凱道上有一個集會，這是民主的常態，大家必須傾聽他們的聲音，不以人廢言，也不因為他們人數多寡，當聽到建設性的批評必須採納，且作為未來改變的動力。

賴清德表示，如果聽到的批評跟事實有落差，必須清楚說明、好好溝通，交給國家主人做決定；他深信唯有更開放的民主自理，才有可能成就更壯大的民主共同體及更偉大的國家。

Photo Credit：中央社 民進黨第20屆第2次全國黨代表大會暨2024總統及立委參選人聯合造勢活動16日登場，總統蔡英文（台上前左5）、黨籍總統參選人賴清德（台上前右5）等人齊喊「挺台灣」等口號。

綠營遺憾716凱道集會變味，黃國昌：拚訴求非造勢

（中央社）716「公平正義救台灣」活動號召民眾上凱道，民進黨指淪為政治秀場。網紅「館長」陳之漢、時代力量前立委黃國昌說，這並非任何總統參選人造勢大會，大家都是為共同訴求而來。

民進黨今天下午在台北圓山飯店舉行全代會，陳之漢、黃國昌發起「公平正義救台灣」活動並號召民眾上凱達格蘭大道，包括民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及鴻海集團創辦人郭台銘都將出席。

對此，民進黨發言人張志豪表示，尊重人民集會遊行權利，但柯文哲、侯友宜、郭台銘出席是讓遊行淪為政治秀場。

陳之漢、黃國昌在活動前接受媒體聯訪，媒體提問，集會活動是否有動員，以及事前是否告誡現場不要喊「凍蒜」避免成政治造勢活動。

對此，陳之漢指出，並沒有動員，他只有在這個月拜託大家參加，他不屬於任何政黨。

他表示，先前已說過，這場遊行就是不准喊口號、發放政黨旗幟及穿任何政黨衣物，但現場參與者多且言論自由，若真要喊也無法控制。

黃國昌指出，這場活動並非任何總統參選人或政黨的造勢大會，大家今天齊聚一堂都是為共同訴求而來，就是要喚回司法正義及落實居住正義。

媒體詢問，號召這場集會活動，是否要展現對政府的怒火。

黃國昌回答，蔡政府多年來做了許多承諾及開支票，但遺憾是近幾年人民看到的是橫行權貴，就連2017年司法國是會議有許多改革訴求都無法做到，才導致近來外役監條例引發如此大風波。

他表示，今天大家不分黨派站出來，就是希望用共同價值及對公平正義的渴望，發出人民的聲音，要讓後面的總統府聽到人民心聲及怒吼，不分黨派、團結一致要求政府落實居住正義、喚回司法公正。

有關外界對於活動正當性疑慮，黃國昌指出，大家可看到這次活動的訴求，許多是政府過去承諾迄今未做，有些則是政府百般推託但在集會前夕卻大轉彎，包括囤房稅2.0及社宅輪候制等，反映出人民站出來會有力量，開始讓政府學會謙卑。

媒體追問，如何看待住家5樓既存違建及出租停車場爭議。

對此，黃國昌表示，完全尊重新北市政府的認定，他是法律人，依法該怎麼辦、就怎麼辦。

黃國昌指出，住房是30多年前蓋的，且一直以來都是父母居住，他是在2016年返回台北才與父母同住，30幾年來從未收到政府任何通知，現在他是房屋所有權人、不會迴避，既存老違建就依政府認定，該怎麼處理就處理，他沒有特權，更不會去關說，也不希望做任何揣測及模糊活動焦點。

對於停車場爭議部分，他說，已正式發函承租人及新北市政府，目前給承租人自行改善機會，若無法達到新北市政府要求的改善情形，就終止租約、收回土地。

媒體詢問陳之漢，是否覺得黃國昌案件被政府介入。

陳之漢回答，這很明顯，今天要舉辦遊行就是會這樣，這種既存違建問題被拖出來，整個台灣有多少件，又要怎麼處理，這是共業，他與黃國昌是好友，在旁觀看當然會覺得冤枉。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航