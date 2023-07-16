國民黨全代會後侯陣營「轉守為攻」，金溥聰將扮分身下鄉會要角
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侯陣營目前面對黨內反對聲浪，採低姿態，但陣營內部已有共識，待23日全代會確定通過提名後，若黨內還有反侯或換侯的主張，將予以反擊，在黨中央也預計在全代會後，針對相關言行祭出黨紀處分。
（中央社）民進黨今天舉行全代會為總統、立委參選人造勢，反觀國民黨迄今仍未完全整合，據了解，待國民黨23日全代會後，黨內將開始處理反侯、換侯聲浪，侯友宜競辦執行長金溥聰也計畫與藍營各地方勢力會面，爭取支持。
民進黨全代會今天落幕，在總統蔡英文授旗、全黨支持下，總統參選人賴清德整裝待發。國民黨雖然已徵召新北市長侯友宜參選總統，但因民調未見起色，加上黨內仍有反彈聲浪，包括立委鄭麗文多次對外表達換侯主張，以及部分支持鴻海創辦人郭台銘的中常委動作頻頻，內部暗潮洶湧。
部分挺郭中常委，原預計要在12日的中常會中提案，要求黨中央確切落實3階段整合作業，盼整合出一組最強總統參選人，但提案連署者當天都未出席中常會，最終不見提案，無疾而終，但在23日全代會前，還有一次中常會，在郭台銘持續造勢情況下，這些中常委是否捲土重來，備受關注。
據了解，侯陣營目前面對黨內反對聲浪，採低姿態，但陣營內部已有共識，待23日全代會確定通過提名後，若黨內還有反侯或換侯的主張，將予以反擊，在黨中央也預計在全代會後，針對相關言行祭出黨紀處分。
黨內人士指出，只要侯友宜通過全代會的提名追認程序，全黨就應該全力相挺、團結對外，若後續仍有破壞黨內團結的聲音，黨中央當然可以透過相關規定予以處理；面對2024大選，團結都不見得會贏了，更何況是不團結。
由於侯友宜身兼新北市長身分，在未請假前，到各地拜訪爭取支持的時間有限，據了解，金溥聰已有規劃，將開始到全台各地，與藍營重要地方人士會面，幫侯爭取支持。
藍營地方人士說，侯友宜在擔任新北市長這段期間，確實與黨以及各地人士的距離較為遙遠，所以藍營基層並不是反對或是討厭侯友宜，而是對侯友宜不熟，但現在有過去輔選經驗豐富的金溥聰，先幫忙到各地與大家打招呼，確實會對團結藍營地方有不少幫助，也能讓大家更認識侯友宜。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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