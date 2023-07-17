TNL+ 2023/07/17,
環境

美國肉商遊說經費比埃克森美孚石油還多，刻意淡化「畜牧業」對氣候變遷的影響

美國肉商遊說經費比埃克森美孚石油還多，刻意淡化「畜牧業」對氣候變遷的影響
圖為民眾在超市採買牛肉之示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

數據的落差並非畜牧業碳排占比失去可信度，而是科學家使用不同模型進行估計，比例也會有所不同（畢竟我們無法捕捉空氣統計）。難以精確計算的漏洞，卻也給肉類遊說團體提供混淆視聽的機會，創造出充滿錯誤資訊的大環境。

文：黃皓筠

6月，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上發布了一則迄今為止最離譜的錯誤推文，內容寫道：需要注意的是，地球表面上發生的事情（比如農業），對氣候變遷沒有重大影響。正如馬斯克的諸多言論，這次他也錯了

需要注意的是，農業實際上佔全球溫室氣體排放總量約四分之一

不過，在你心裡把馬斯克記上一筆叉叉之前，要知道的是自己或許就跟一般人一樣、和馬斯克一樣，低估了農業，尤其是肉類及乳製品對氣候變遷及其他環境問題的影響。

去（2023）年底，環境研究和倡導組織Madre Brava曾對美國、英國、德國、法國和巴西7500名消費者進行民調，詢問他們認為哪些行業和環境問題是導致全球暖化的最大元凶。有趣的是，人們通常將工業肉類列為最小要素，儘管它根本就是主因。

每年人類因飼養和屠宰數百億雞、豬、牛和其他動物產生的溫室氣體，約佔全球總量的15％。這些溫室氣體主要來自牛的打嗝、動物糞便以及種植飼料（如玉米和大豆）所使用的肥料。另一方面，地球上超過三分之一的可居住土地被用於畜牧業，其中大部分被作為放牧和種植飼料用，導致畜牧業成為全球森林濫伐生物多樣性喪失的主要原因。

森林砍伐本身會造成碳排放，同時也代表人類錯失固碳機會。如果人類讓森林重新生長，或作為農田退役，它將重新成為碳匯，並從大氣吸收大量導致氣候暖化的二氧化碳。然而，我們仍在砍伐越來越多的林地，尤其是在亞馬遜雨林和其他熱帶地區，且主要是為了牛肉、豬肉和家禽。

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