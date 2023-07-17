20歲西班牙好手艾卡拉茲溫網封王，吹響世代交替號角，喬科維奇：你絕對當之無愧
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喬科維奇比世界排名第一的20歲新生代好手艾卡拉茲年長16歲，是50年來大滿貫賽爭冠對手間最大年齡差距，兩人此次交手是否會演出網壇「世代交替」的戲碼，成為全世界網球迷關注的焦點。
20歲艾卡拉茲擊敗喬科維奇，溫網封王吹響世代交替號角
（中央社）西班牙新生代球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今（17）日鏖戰5盤後力擒塞爾維亞巨星喬科維奇（Novak Djokovic），在溫布頓網球錦標賽男單封王，讓喬科維奇溫網五連霸和8度封王夢碎，也吹響男子網壇世代交替的號角。
這場決賽雙方纏鬥了4小時42分鐘後，艾卡拉茲才以1比6 、7比6（8比6）、6比1、3比6、6比4力克喬科維奇，第2次贏得大滿貫賽金盃。
喬科維奇比世界排名第一的20歲新生代好手艾卡拉茲年長16歲，是50年來大滿貫賽爭冠對手間最大年齡差距，兩人此次交手是否會演出網壇「世代交替」的戲碼，成為全世界網球迷關注的焦點。
開賽後喬科維奇掌握攻勢，連下5局，艾卡拉茲雖搶回第6局，但無力回天，喬科維奇以6比1先贏首盤。
第2盤艾卡拉茲全力反撲，搶得領先優勢，但喬科維奇緊追不捨，形成拉鋸戰，3比3平手時，喬科維奇為救球還跌倒，雙方你來我往戰到6比6平手，進入搶七局面。喬科維奇一度以3比0領先，艾卡拉茲急起直追到4比4平手後，雙方持續纏鬥，最後由艾卡拉茲以8比6勝出，扳回一盤。
第3盤艾卡拉茲搶占上風，很快就以6比1拿下，展現奪勝氣勢。第4盤喬科維奇開盤表現雖不流暢，仍穩住陣腳，率先破發後重新調整節奏，以6比3拿下，雙方戰成2比2，比賽進入決勝盤。
第5盤喬科維奇先驚險保住發球局，第2局再靠對手失誤而逼出破發點，可惜他沒有把握住機會，艾卡拉茲有驚無險保發，雙方戰成1比1。
第3局雙方繼續纏鬥，後來艾卡拉茲掌握住比賽節奏而成功破發，取得2比1領先；喬科維奇砸球拍抒發怒氣，遭到警告。第4局艾卡拉茲輕鬆拿下後，喬科維奇趕緊穩住陣腳，雙方戰成2比3。第6局艾卡拉茲保發，以4比2繼續領先。
儘管此刻雙方已經鏖戰將近4個半小時，36歲的喬科維奇仍以驚人體力和精準度拿下第7局，雙方戰成3比4。艾卡拉茲雖然很快拿下下一局，以5比3率先聽牌，喬科維奇接下來仍在壓力下保發，決勝盤比數來到4比5。
第10局30比30之後，艾卡拉茲在自己的發球局得到冠軍點，喬科維奇回球掛網，比賽結束。
艾卡拉茲是歷來第三位在溫網封王的西班牙好手，前兩人是1966年奪冠的桑塔納（Manuel Santana）和2008至2010年三連霸的「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）。他在賽前表示：「這將是我今生最棒的時刻。我開始打網球時，能打入溫網決賽是我的夢想。能與喬科維奇爭冠更是美夢成真。」
頭號種子艾卡拉茲去（2022）年曾獲得美國公開賽冠軍，這是他第2次在大滿貫賽封王。他終結喬科維奇在溫網34連勝的氣勢，令喬科維奇爭取五連霸和8度封王的美夢破碎，也未能如願捧回第24座大滿貫賽金盃。艾卡拉茲這次封王，吹響世代交替號角，意味男子網壇出現翻天覆地的巨變。
這是艾卡拉茲首度打進溫網決賽，面對第9次爭冠的喬科維奇。他們兩人都一路擊敗強敵順利闖進決賽，先前同樣只失掉兩盤，在場上所花時間也相去不遠。
艾卡拉茲在上個月法國公開賽的準決賽曾和喬科維奇交手，在贏得首盤後出現痙攣現象，拚戰4盤後終於落敗，喬科維奇挺進決賽後最終贏得冠軍。不過，他去年在馬德里的比賽首度與喬科維奇遭遇時曾贏得勝利。
36歲的喬科維奇2008年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍時，艾卡拉茲還差3個月才滿5歲，他如今成為第3年輕的溫網冠軍得主。
喬科維奇在賽前曾針對年齡差距問題表示：「我顯然經驗比較豐富，這在某些重要時刻可能有幫助……但其實不會是決定性的因素。誰在出賽的日子身心狀態較佳才會是贏家。」
曾7次贏得大滿貫賽冠軍的瑞典網球明星韋蘭德表示：「艾卡拉茲能在喬科維奇的網球生涯結束前在大滿貫賽冠軍戰擊敗他，意義確實重大。讓我們這項運動的冠軍好手墜落王座確實意義重大，這就像當年（澳洲好手）修威特（Lleyton Hewitt）扳倒（美國巨星）山普拉斯（Pete Sampras）一樣。」
韋蘭德盛讚艾卡拉茲是「全能型」好手，選球能力如瑞士名將費德瑞（Roger Federer），熱情澎湃如納達爾，移位矯捷如喬科維奇。「而且他有個他們沒有的特色，就是他的笑容。他的一切動作都一派輕鬆，讓人看了心曠神怡。」
由於費德瑞、納達爾和喬科維奇三強稱霸網壇的時代即將告終，韋蘭德表示：「艾卡拉茲在絕佳時機竄起。他在場上又頗具感染力，堪稱是完美時機出現的完美人選。」
溫網連霸夢碎，喬科維奇：艾卡拉茲封王當之無愧
（中央社）西班牙新生代球王艾卡拉茲今天在溫布頓網球錦標賽男單摘冠後，同胞前輩好手納達爾要他「享受此刻」。纏鬥5盤落敗的塞爾維亞巨星喬科維奇對艾卡拉茲說，「你絕對當之無愧」。
艾卡拉茲今天以1比6 、7比6（8比6）、6比1、3比6、6比4力克喬科維奇，在溫網男單封王時，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）就在中央球場的王室包廂裡觀賽。
艾卡拉茲賽後受訪時坦言自己深受菲利佩六世親臨球場鼓舞說：「在國王菲利佩六世面前打球很特別，您親臨現場支持，真的讓我引以為榮......我在您的面前打球兩次，兩次都贏。我希望您更常來。這真的很特別，我得感謝您親臨支持。」
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我們想讓你知道的是
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