謝淑薇溫網女雙攜手老搭檔封后，第6座大滿貫金盃到手，完成難得一見「海峽大滿貫」壯舉
我們想讓你知道的是
謝淑薇今天與史翠可娃在溫布頓網球錦標賽直落二擊敗比利時和澳洲的組合，第4度奪下溫網女雙冠軍，締造溫網女雙驚人的跨季18連勝，同時寫下難得一見的「海峽大滿貫」紀錄。
謝淑薇溫網女雙攜手老搭檔封后，第6座大滿貫金盃到手
（中央社）歷經1小時51分鐘的鏖戰，台灣一姊謝淑薇今（17）日與捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）聯袂抱走兩人合作的第二座溫布頓網球錦標賽女雙冠軍，也收下個人第6座大滿貫女雙金盃。
這對台灣、捷克聯軍將共享60萬英鎊（約新台幣2400萬）冠軍獎金。
謝淑薇2019年就曾與史翠可娃聯手在溫網女雙摘冠，之後兩人分別登上女雙世界球后寶座。總計謝淑薇4度（2013、2019、2021、2023年）在溫網女雙爭冠，全部順利獲勝，更締造驚人的溫網跨季18連勝。
今年除了溫網，謝淑薇也在6月與中國選手王欣瑜合作拿下法國公開賽女雙冠軍，也是生涯繼2014年之後第二度在法網女雙掄元。法網、溫網連續奪冠後，謝淑薇完成難得一見的「海峽大滿貫」（Channel Slam）壯舉，也就是在單季連續贏得法網和溫網冠軍。「海峽」指的是分隔法國和英國的英吉利海峽（English Channel）。
謝淑薇與史翠可娃的台、捷組合今天第一盤贏得驚險，先以0比2處於劣勢，接著靠破發與保發追成2平；當比數來到5比4領先時，台、捷組合錯過3個盤末點，6比5領先時再被化解2個盤末點，不過最後第3種子比利時梅丹斯（Elise Mertens）與澳洲韓特（Storm Hunter）的組合回擊掛網失誤，台、捷聯軍在第6個盤末點總算勝出，以7比5拿下首盤。
次盤台、捷組合在第4局率先破發，並一度來到4比2超前的優勢局面，不過對手第7局也回敬破發，並以4比4扳平。台、捷組合先取得5比4領先後，謝淑薇在冠軍點打出一記致勝球，以6比4再下一城，收下金盃。
史翠可娃2019年與謝淑薇在溫網登頂後，2020年決定先退出比賽，並組建家庭，直到今年才復出再打一年，並將在美國網球公開賽後高掛球拍。而謝淑薇也曾在2021球季結束後休戰兩年，以休養生息並治療傷勢。
今年春季，謝淑薇和史翠可娃在馬德里的比賽再度搭檔，重返WTA巡迴賽事，為本屆溫網重返巔峰奠定基礎。
謝淑薇勇奪第4座溫網女雙冠軍，締造海峽大滿貫壯舉
（中央社）謝淑薇今天與史翠可娃在溫布頓網球錦標賽直落二擊敗比利時和澳洲的組合，第4度奪下溫網女雙冠軍，締造溫網女雙驚人的跨季18連勝，同時寫下難得一見的「海峽大滿貫」紀錄。
「海峽大滿貫」的意思是在單季連續贏得法國網球公開賽和溫網冠軍。「海峽」指的是分隔法國和英國的英吉利海峽（English Channel）。
謝淑薇與捷克老將史翠可娃（Barbora Strycova）今天以7比5、6比4力克女雙第3種子比利時梅丹斯（Elise Mertens）及澳洲韓特（Storm Hunter）的搭檔，繼2019年之後，再度聯手捧走溫網女雙金盃。同時，這也是謝淑薇生涯第6次在大滿貫女雙封后。
37歲的謝淑薇至今4度拿下溫網女雙冠軍（2013、2019、2021、2023年），兩度於法國網球公開賽女雙封后（2014、2023年），累計已有6座大滿貫女雙金盃入袋。
新聞來源
延伸閱讀
- 20歲西班牙好手艾卡拉茲溫網封王，吹響世代交替號角，喬科維奇：你絕對當之無愧
- 不再當委屈的國手！謝淑薇宣布：退出台灣網壇，永不接受國家徵召
- 【專訪】謝淑薇、戴資穎事件後台灣學到什麼？改造體育產業就看我們願不願意撼動高牆
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮